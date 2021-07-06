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Трое задержаны в Грузии за нападение на журналистов
МВД Грузии задержало трех человек за физическое насилие над представителями СМИ и незаконное вмешательство в их профессиональную деятельность во время вчерашней акции на проспекте Руставели. Об этом пишет Первый канал Грузии.
По данным министерства внутренних дел, расследование показало, что задержанные с применением насилия препятствовали журналистской деятельности и нанесли телесные повреждения представителям телекомпаний «Рустави 2», «Мтавари архи», информационных агентств «Табула» и «Ньюпост».
«Ведутся активные следственные действия по идентификации виновных в насилии и нарушениях. По имеющимся данным, уже опрошены 25 представителей различных СМИ, изучаются материалы по инцидентам, выявляются другие лица, причастные к преступлению», — говорится в заявлении.
Накануне вечером МВД также сообщило, что в административном порядке задержаны восемь человек.
Другие новости дня
Экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико приговорён к 14 годам
Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима
Верховный суд Беларуси приговорил во вторник бывшего главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Согласно вердикту, он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.
Суд признал Бабарико виновным в получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путём. Кроме того, экс-банкиру назначен штраф в размере 145 тысяч рублей. Он также лишен права занимать должности, связанные "с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на пять лет".
Поскольку приговор вынесен судом высшей инстанции, Бабарико не имеет права обжаловать решение, отмечает Белорусская служба Радио Свобода. По её сведениям, в связи с оглашением вердикта к суду пришли десятки людей, выстроилась очередь. Милиция призвала их разойтись, сославшись на то, что мест больше нет. Когда появились адвокаты, собравшиеся встретили их аплодисментами. Среди прибывших к зданию суда - послы Австрии, Франции, Великобритании, представители Евросоюза.
В своём последнем слове 28 июня Виктор Бабарико сказал, что не совершал никаких противоправных действий и ему не стыдно перед детьми, коллегами и соратниками. Он вновь подчеркнул, что считает свое преследование политически мотивированным и местью за желание баллотироваться в президенты Беларуси.
Ранее на слушаниях обвинение просило приговорить Бабарико к 15 годам колонии строгого режима. Вместе с ним судили ещё нескольких топ-менеджеров "Белгазпромбанка". Они получили от трёх до шести лет тюрьмы.
Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом, который возглавлял его предвыборный штаб, были задержаны в Минске 18 июня прошлого года, и с тех пор они находятся под стражей. За три дня до ареста Бабарико белорусские власти взяли "Белгазпромбанка" под свой контроль, задержав более 10 высокопоставленных менеджеров по подозрению в мошенничестве.
Amnesty International признала Виктора Бабарико и остальных обвиняемых по делу узниками совести.
После ареста Бабарико многие члены его предвыборного штаба и сторонники поддержали на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую, а затем участвовали в массовых протестах против режима Лукашенко. Они начались в августе, после дня голосования, и жестоко подавлялись властями.
В Грузии выявлено 1407 новых случаев коронавируса, 10 пациентов скончались
В Грузии выявлено 1407 новых случаев коронавируса, сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровел 591 человек, 10 пациентов скончались.
Как пишет Первый канал Грузии, за 24 часа в стране было проведено 25 606 тестов, в том числе 15 693 — экспресс-тестов на антиген и 9913 — с ПЦР-тестов.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 5,49%, за последние 14 дней — 3,01%, за последние семь дней — 3,68%.
Всего в Грузии выявлено 371 293 случая заражения коронавирусом, из которых 355 718 человек выздоровели и 5383 скончались.
Всего вакцинированы 272 810 человек, за сутки – 3667.
В режиме карантина находятся 69 человек, в стационаре под наблюдением — 2961 человек, в ковид-гостинице — 837 человек.
На Камчатке пропал пассажирский самолёт Ан-26
Предположительно, он мог упасть в море при заходе на посадку
Пассажирский самолет Ан-26, следовавший рейсом из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа, сказали агентству в региональном управлении МЧС.
Источник "Интерфакса" предположил, что самолёт мог упасть в Охотское море при заходе на посадку над заливом Шелехова, либо разбиться вблизи угольного разреза у посёлка Палана. Среди версий случившегося рассматриваются плохая видимость и отказ техники, а также ошибка пилотов.
Самолёт и людей ищут. В правительстве Камчатки создан экстренный штаб .
Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
COVID-19 в Абхазии: 181 новый случай, три - летальных
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 545 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 181 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 107 человек. В тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 35, в Ткварчельской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ 4 и 5 июля скончались три женщины 72, 73 и 82 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17 999 человек. Зарегистрировано 254 летальных случая. Выздоровели 15 573 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Госдепартамент США осудил нападения на гражданских активистов и журналистов в Тбилиси
США осудили насилие, вызванное попыткой правозащитников провести «Марш достоинства» в защиту ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, размещенном в Twitter.
«Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию», – сказано в сообщении.
Как пишет «Новости-Грузия», представители и сторонники различных ультраконсервативных организаций вместе со священнослужителями 5 июля собрались на проспекте Руставели, обещая во чтобы то ни стало не допустить проведения «Марша достоинства» – шествия с социальными и политическими требованиями, организованного ЛГБТ-активистами из организации Tbilisi Pride (Тбилиси Прайд).
Участники гомофобной акции разгромили офисы Tbilisi Pride и их партнерских НПО. Избиты были десятки сотрудников СМИ, освещавших события.
Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны восемь человек.
Ранее по факту нападения на журналистов МВД возбудило уголовное дело по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».
Оливер Стоун снял восьмичасовой документальный фильм о Назарбаеве
Оливер Стоун снял восьмичасовой документальный фильм о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве под названием "Qazaq. История Золотого человека". Об этом режиссёр объявил на своих страницах в соцсетях, опубликовав двухминутный трейлер картины.
Стоун также сообщил, что направляется в Казахстан на премьеру собственной работы – правда, в урезанном варианте: вместо восьми часов, которые длится фильм, будет показан лишь двухчасовой отрывок. В нём первый президент Казахстана вспоминает годы детства и развал Советского Союза.
Оливер Стоун – американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, трёхкратный обладатель премии "Оскар".
В 2017 году он представил документальный фильм и книгу "Интервью с Путиным". В беседе с режиссёром президент России, в частности, рассказывает, что за катастрофой малайзийского "Боинга" над Донбассом наблюдал диспетчер "испанского происхождения" из аэропорта Киева, который якобы видел боевой украинский самолёт рядом с рейсом MH17. При этом такого диспетчера на самом деле не существовало.
Кроме ленты о Путине, Стоун снял три документальных фильма о Фиделе Кастро, а также в разное время записал большие интервью с латиноамериканскими диктаторами, в симпатии к которым режиссёр неоднократно признавался публично.
- Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1990 по 2019 год. Запад обвинял его в нарушениях прав человека и создании культа личности. При руководстве Назарбаева Казахстан регулярно занимал последние места в рейтингах стран по уровню свободы слова и развитию демократии. Сейчас Назарбаев является главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии "Нур Отан".
Ингурский мост полностью открыт для жителей Абхазии – аппарат госминистра
В аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства заявили, что с 5 июля для жителей Абхазии полностью восстановлено передвижение через Ингурский мост.
«Это даст возможность населению оккупированного региона переходить на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, и возвращаться в оккупированную Абхазию», – сказано в заявлении грузинского ведомства.
В Тбилиси говорят, что поэтапное снятие ограничений было достигнуто при поддержке международных организаций.
Власти самопровозглашенной республики Абхазия закрыли де-факто границу по реке Ингури в конце февраля прошлого года из-за риска распространения COVID-19. С тех пор для жителей Абхазии периодически открывались «гуманитарные коридоры», а с 11 февраля текущего года Ингурский мост был открыт лишь для отдельных категорий граждан (пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями).
В «Тбилиси прайд» подозревают, что радикалы получали информацию от СГБ
Руководитель НПО «Тбилиси Прайд» Георгий Табагари считает, что информацию о нахождении ЛГБТК-активистов их оппонентам предоставляла Служба госбезопасности (СГБ), которая была в курсе всех планов организации, так как должна была обеспечивать их безопасность, передает агентство «Новости-Грузия».
В итоге радикальные противники сексуальных меньшинств целый день буквально по пятам преследовали правозащитников, намеревавшихся провести акцию на проспекте Руставели. После того, как контракция противников ЛГБТК-сообщества переросла в насилие в отношении журналистов и прохожих, «Тбилиси прайд» отказался от своего намерения проводить акцию «Марш достоинства».
«Сегодня мы перемещались и поменяли пять мест. И везде через несколько минут они нас находили. В одно из таких мест даже забросили какое-то взрывное устройство.
Вот каким образом это могло произойти? Как без помощи СГБ и государства эти люди могли так эффективно мобилизоваться?», - написал Табагари в Фейсбук.
Видеокадры с обнаруженным взрывным устройством распространила телекомпания «Пирвели»:
Собравшимся на Руставели радикалам удалось устроить погром в офисе НПО «Тбилиси прайд». В офис гражданских активистов движения «Сирцхвилиа» они не смогли добраться из-за железных дверей.
Активистка «Сирцхвилиа» Мариам Долидзе так описывает эти события у себя в Фейсбук:
«Они ворвались в дома и в комнаты ко всем нашим соседям возле штаба «Сирцхвилиа». Пинали двери, лестница забрызгана кровью, в подъездах разбиты стекла, видимо, повреждены газовые трубы, стоял ужасный запах. Они бросали камни в людей, стоявших на балконах, с улицы слышались ужасные ругательства и угрозы… В офисе в это время нас было всего четверо. У меня был ужасный стресс. Я искала какие-то вещи, чтобы защитить себя. К счастью, никто из нас не пострадал».
Офису НПО «Тбилиси Прайд», который расположен на улице Ахвледиани, повезло меньше – радикалы добрались туда, устроили погром, затем влезли на балкон, сорвали со здания флаги с ЛГБТК-симполикой и сожгли их на улице.
Видео из офиса, где был устроен погром, Георгий Табагари разместил в Твиттере.
«Вот так наш офис выглядит после сегодняшней атаки. Правительство и МВД Грузии не смогли защитить людей и не удержали агрессивные группы от уничтожения нашего имущества», - пишет Табагари.
Гомофобы сегодня устроили акцию даже возле офиса представительства ООН в Грузии. По последним данным, от действий радикалов пострадали до 50 журналистов разных СМИ.
Позднее МВД заявило о возбуждении уголовного дела по статье — «повреждение или уничтожение чужого имущества». Эта статья предусматривает в виде наказания от года до трех лет тюрьмы, штраф или общественно полезные работы. Кроме того, МВД обещает расследовать факты нападения на представителей СМИ.
«Репортеры без границ» осудили нападения на журналистов в Тбилиси
Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» осудила насилие, совершенное ультранационалистами в отношении журналистов, работавших на акции против «Марша достоинства». В НПО призывают правительство «Грузинской мечты» расследовать каждый эпизод насилия.
«Сегодня в Тбилиси, по меньшей мере, десятки журналистов подверглись нападению со стороны ультраправых активистов, когда последние вышли на акцию против запланированного «Марша достоинства». Мы, «Репортеры без границ», осуждаем эти массовые нападения и призываем власти также осудить и пролить свет на каждый факт насилия», - сказано в заявлении.
По последним данным, на акции пострадали порядка 60-ти представителей СМИ. Список постоянно обновляется, передает СОВА.
Саломе Зурабишвили: «Насилие недопустимо, я осуждаю происходящие события»
«Насилие недопустимо, я осуждаю происходящие события и любые формы проявления насилия, преследование людей за инакомыслие или гендерную идентичность», – об этом говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили.
«Каждый имеет право использовать свое конституционное право и свободно выражать свое мнение! Я призываю всех действовать в рамках Конституции и не способствовать провоцированию насилия радикальными действиями», – говорится в заявлении.
Саломе Зурабишвили также заявляет, что недопустимы акты насилия в отношении представителей СМИ, воспрепятствование их профессиональной деятельности, а также вторжение в офисы общественных организаций.
«Я призываю всех проявлять сдержанность, а соответствующие органы – обеспечить охрану общественного порядка и предотвратить любые акты насилия! Любой вид поощрения, который способствует радикальным действиям, поляризации общества, разжигает противостояние, наносит ущерб стране, угрожает стабильности государства, неприемлем», – говорится в заявлении, перевод которого приводит Первый канал Грузии.
В Тбилиси сегодня с утра начались уличные беспорядки с участием противников запланированного Марша достоинства. Радикалы напали на журналистов, разгромили палатки оппозиционеров, ворвались в офис «Тбилиси прайда». После этого представители «Тбилиси прайда» заявили об отмене Марша достоинства. ЛГБТК-активисты говорят, что МВД Грузии не в состоянии обеспечить их безопасность.
В Тбилиси задержали мужчину, ранившего иностранца
По обвинению в попытке умышленного убийства сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину в Тбилиси, сообщает МВД Грузии.
По данным следствия, задержанный внезапно напал на иностранного гражданина и ранил холодным оружием. Случай произошел на улице Хетагурова в Чугуретском районе, – пишет «Новости-Грузия».
Бригада скорой медицинской помощи перевела раненого в больницу. Полиция задержала нападавшего на месте преступления.
Родственники задержанного заявили, что у него проблемы с психикой. Полиция изъяла нож в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело возбуждено по факту попытки умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Ранее телеканал «Формула» со ссылкой на очевидца происшествия сообщил, что турист подвергся нападению со стороны радикальных групп из-за серьги в ухе.
FINA пересмотрит запрет на шапочки для афроамериканцев
Международная федерация плавания (FINA) обещала пересмотреть свой запрет на использование плавательных шапочек, предназначенных для афроамериканцев, на международных соревнованиях. Речь идет в том числе об Олимпийских играх в Токио-2020.
3 июля FINA заявила, что шапочки компании Soul Cap “не соответствуют естественной форме головы”, поэтому их нельзя использовать. Такие комментарии вызвали много критики со стороны пловцов. Некоторые говорили, что это может оттолкнуть чернокожих спортсменов от участия в соревнованиях.
Теперь Международная федерация плавания “анализирует ситуацию”. В заявлении федерации говорится, что она понимает важность инклюзивности и представительства всех народов в спорте.
“FINA стремится к тому, чтобы у всех участников водных видов соревнований был равный доступ к купальным костюмам, которые не дают конкурентного преимущества”, - добавили представители федерации.
Soul Cap делает шапочки, которые защищают дреды, афро, плетения, косы, а также густые и вьющиеся волосы. Как правило, они более сухие. Гипохлорит натрия, содержащийся в плавательных бассейнах, может еще больше высушить волосы, что приведет к их повреждению.
Семнадцатилетняя спортсменка Кеджаи Террелонге в интервью BBC сказала, что уход за волосами – одно из многих препятствий, с которыми она столкнулась, будучи чернокожей пловчихой: “Я могу надеть обычную шапочку для плавания. Но поскольку я наношу специальное защитное масло на волосы, она соскальзывает, а волосы становятся влажными”.
Глава Ассоциации плавания темнокожих Даниэль Обе считает, что запрет на шапочки подчеркивает системное и институциональное неравенство в спорте.
Прирост числа больных COVID-19 в России достиг уровня пика второй волны
Прирост числа больных коронавирусной инфекцией нового типа в России достиг уровня пика второй волны пандемии. За сутки выявлено 25 142 новых заболевших. Этот показатель безостановочно растёт с конца мая. Больше за день новых случаев в 2021 году отмечалось только 1 и 2 января, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с эпидемией.
За сутки власти признали смерть 663 человек с COVID-19, это один из наивысших показателей с начала пандемии. Число известных властям больных впервые превысило 400 тысяч и составило 404 115. 15 484 человека за сутки выздоровели.
Власти официально признали смерть 137 925 человек от коронавируса, независимые эксперты уверены, что умерших может быть в три раза больше. Более чем в 25 регионах России введена обязательная вакцинация части населения. Во многих регионах, в том числе в Москве, жители должны самоизолироваться при появлении первых симптомов любой простуды.
Рост числа заболевших в России происходит на фоне проваленной кампании по вакцинации. 30 июня президент России Владимир Путин заявил, что в стране вакцинировано 23 миллиона человек. В США полностью вакцинированы 156 миллионов человек. В Великобритании — 33 миллиона при вдвое меньшем, чем у России, населении.
В результате урагана из сухумского питомника сбежали две макаки
В результате урагана на территории Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии АНА (Сухумский обезьяний питомник) обвалились деревья, которые повредились вольеры. Как сообщил «Апсныпресс» директор питомника Зураб Миквабия, сбежали пять обезьян, троих удалось поймать.
«Обвалилось 15 деревьев высотой до 20 метров. При помощи МЧС на территории института устраняются последствия урагана. Животные не пострадали, но из-за обвалившихся деревьев повредились вольеры и пять обезьян сбежали, трех удалось поймать, а две макаки-резус до сих пор скрываются на территории института. На поиски макак брошены сотрудники института», – рассказал он.
По словам Миквабия, подобные побеги обезьян случались нередко, в большинстве случаев они сами возвращаются к своим сородичам.
- Шквалистый ветер обрушился в воскресенье вечером на Абхазию, во многих местах повалены деревья, сорваны крыши, оборваны линии электропередачи.
Кобахидзе обвинил «радикальную оппозицию» в усилении антизападных настроений
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в поддержке проведения в Тбилиси «Марша достоинства» в защиту прав ЛГБТК-сообщества.
По мнению экс-спикера парламента, обостряя ситуацию на фоне негативного отношения части общества к проведению таких мероприятий, оппозиция усиливает антизападные настроения в Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», Кобахидзе уверен, что за НПО «Тбилиси Прайд» стоит партия «Единое национальное движение» и ее партии-партнеры.
«Я хотел бы напомнить всем, что происходящее сегодня в Тбилиси отвечает исключительно интересам радикальной оппозиции, стоящей за прайдом партии «Национальное движение» и ее партий-партнеров. Противостояние общественности, напряженность, антизападные настроения – вот к чему стремились эти политические силы все эти годы», – сказал Кобахидзе.
По мнению лидера «Мечты», настоящая цель НПО «Тбилиси прайд» заключалась не в защите чьих-либо прав, а в субъективных политических интересах стоящих за ним сил.
Кобахидзе призвал «не позволять антигосударственным политическим силам развивать ситуацию по своему сценарию».
Он отметил, что власти предупредили организаторов «Марша достоинства», что запланированная ими акция может вызвать агрессию оппонентов и обострение ситуации.
В тоже время, подчеркнул Кобахидзе, «насилие, особенно в отношении журналистов, не имеет оправдания, и каждый такой факт требует реакции».
«Мы понимаем, что ситуацией сложно управлять в силу объективных обстоятельств, в том числе, количества протестующих. Однако мы призываем правоохранительные органы сделать все возможное для предотвращения насилия и деэскалации ситуации», – заявил Кобахидзе.
Прирост случаев COVID-19 в Южной Осетии стал максимальным с начала года
В Южной Осетии выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом – это наибольшее число заболевших, зарегистрированных с начала года. Об этом сообщает Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики.
Как сообщила агентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева, было проведено 152 исследования.
«Эпидемиологическая ситуация ухудшилась, естественно необходимо соблюдать меры безопасности – масочный режим, социальную дистанцию, избегать посещения массовых мероприятий. Все это очень важно», – сказала главный санитарный врач.
По её словам, под наблюдением врачей на 5 июля находится 158 человек, один человек снят с учета медиков.
«Каждый должен понимать свою ответственность, наша ситуация зависит от всех нас. Больные должны сидеть дома, не заниматься самолечением, обращаться к врачам...», – сказала Кочиева.
Число подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии достигло 3563 человек, 3405 выздоровели. Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно граждан, погибших за время пандемии от COVID-19.
Марш достоинства сегодня не состоится – «Тбилиси прайд»
Представители «Тбилиси прайда» заявили об отмене Марша достоинства, который должен был пройти сегодня в грузинской столице. ЛГБТК-активисты говорят, что МВД Грузии не в состоянии обеспечить их безопасность.
«Мы не можем выйти на улицы, заполненные насильственно настроенными лицами, которых поддерживают власти, Патриархия и пророссийские силы, не можем поставить под угрозу жизни людей», – говорится в заявлении «Тбилиси прайда».
Организаторы марша считают, что «объявлена война гражданскому обществу, демократическим ценностям и европейскому курсу страны». Сегодняшнее заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили они назвали «позорным, насильственным, антигосударственным и антизападным». Глава Кабмина сегодня сказал, проведение Марша достоинства нецелесообразно.
В Тбилиси сегодня с утра начались уличные беспорядки с участием противников запланированного шествия. Радикалы напали на журналистов, разгромили палатки оппозиционеров, ворвались в офис «Тбилиси прайда». Среди пострадавших – журналисты грузинской службы Радио Свобода.
Радикалы напали на журналистов грузинской службы Радио Свобода
Представители ультраконсервативных и радикальных движений, противники «Тбилиси прайда» напали на журналистов грузинской службы Радио Свобода. Торнике Мандария и Дато Коридзе пострадали у здания представительства ООН, при выполнении профессиональных обязанностей. Повреждена техника.
О нападении на журналистов сегодня сообщают практически все грузинские СМИ. При этом о задержании участников насильственной акции пока информации нет.
Ранее, после нападения на журналистов на проспекте Руставели в МВД Грузии заявили, что начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 154 (незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и статья 126 (насилие).
МВД призывает «Тбилиси прайд» отказаться от проведения марша
«Призываем участников «Тбилиси Прайд» воздержаться от проведения марша на открытом, публичном пространстве из-за запланированных акций противников «Прайда» на проспекте Руставели», – говорится в заявлении МВД Грузии.
Как пишет Первый канал, МВД призывает всех собравшихся на проспекте Руставели соблюдать порядок, подчиняться законным требованиям полиции и выражать протест по любой теме в рамках закона.
«Со стороны собравшихся на акции на проспекте Руставели лиц были осуществлены насильственные действия в отношении представителей СМИ и факты воспрепятствования их профессиональной деятельности. В результате реагирования сотрудников полиции на проспекте Руставели, представители медиа на данном этапе находятся в безопасном месте.
Министерство внутренних дел начало расследование по статье 154 УК Грузии (незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста) и статье 126 УК Грузии (насилие)», – говорится в информации МВД.
По заявлению МВД, проведение заключительного мероприятия «Тбилиси Прайд» несет в себе риски для безопасности лиц, причастных к мероприятию.
«Мы еще раз публично призываем участников «Тбилиси Прайд» отказаться от проведения марша на открытом, публичном пространстве из-за запланированных акций противников «Прайда» на проспекте Руставели», – говорится в заявлении МВД.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что проведение Марша достоинства сегодня нецелесообразно.
Кинорежисёр Владимир Меньшов умер от коронавируса
В Москве от последствий коронавирусной инфекции умер кинорежиссёр, народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Ему был 81 год. Об этом говорится в сообщении Мосфильма.
В конце июня сообщалось, что Меньшов заболел COVID-19, заболевание протекало в лёгкой форме.
Среди самых известных фильмов Владимира Меньшова "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" и "Москва слезам не верит". В 1981 году картина была удостоена премии "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Владимир Меньшов сыграл более чем в 120 фильмах, а также был сценаристом.
Меньшов в 2003 году стал членом "Единой России", в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2021 году он собирался выдвигаться на выборы в Госдуму по списку партии "Справедливая Россия — За правду".
Радикальные группы напали на журналистов в центре Тбилиси
Радикальные группы, противники «Тбилиси прайда» напали на журналистов в центре Тбилиси, на проспекте Руставели. Представителей СМИ забросали бутылками и палками. Пострадали более десяти журналистов, – пишет грузинская служба «Радио Свобода».
Радикалы также сняли флаг Евросоюза у здания парламента Грузии и разгромили палатки оппозиционеров. Часть митингующих переместилась к офису организации «Сирцхвилия» («Позор») и выбила входную дверь.
О задержании участников насильственной акции пока не сообщается.
В МВД Грузии заявили, что начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 154 (незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и статья 126 (насилие).
ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов «ИГИЛ» в ряде регионов страны
ФСБ России в конце июня и начале июля предотвратила серию терактов, которые планировались участниками экстремистской группировки "ИГИЛ" в ряде регионов страны. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ФСБ, в Москве предотвращено два теракта, оба подозреваемых задержаны. В Астраханской области и Кабардино-Балкарии ликвидированы шестеро участников террористической организации.
"Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны", – уточнили в ЦОС.
Кроме того, в ЦОС сообщили, что сотрудники ФСБ задержали в Москве участника экстремистской группировки "Исламское государство", готовившего теракт в местах массового пребывания людей путем подрыва взрывного устройства.
"Первого июля во взаимодействии с органами полиции задержан участник международной террористической организации, гражданин России, готовивший подрыв самодельного взрывного устройства в Москве в местах массового пребывания граждан", – отметили в ЦОС.
За ночь границу с Таджикистаном пересекли сотни афганских военных
Наступление талибов на севере Афганистана привело к бегству в Таджикистан за минувшие субботу и воскресенье сотен бойцов правительственных сил и захвату радикальным исламистским движением новых территорий.
По информации таджикских пограничников, в ночь на 5 июля границу пересекли 1037 афганских солдат, еще 94 бежали в страну днём ранее. Одновременно в Душанбе сообщили, что с 20-х чисел июня в Таджикистане укрылись1600 афганских военнослужащих. Им позволили остаться, основываясь на принципе гуманности и добрососедства, подчеркнули в государственном комитете национальной безопасности.
Большинство захваченных талибами за недавнее время территорий расположены в провинции Бадахшан. Там за три дня под их контроль перешли 16 из 27 районов. Отмечается, что местные силы безопасности зачастую отступали практически без сопротивления, сталкиваясь с численным перевесом талибов и плохим обеспечением. Также говорится о низком моральном духе в армейских рядах.
По сведениям Афганской службы Радио Свобода, талибы окружили столицу Бадахшана - город Файзабад. Там под угрозой оказалось функционирование регионального аэропорта. Местные чиновники уверяют, что талибам не удастся проникнут в город. А министерство внутренних дел Афганистана 3-го июля назвало успехи талибов временными, хотя остаётся неясным, как правительство собирается вернуть захваченные исламистами населённые пункты.
Талибы начали быстрое наступление и сейчас контролируют уже примерно треть из 421-го района Афганистана с тех пор, как в апреле президент США Джо Байден объявил о выводе из страны всех американских военных к первой половине сентября. Всё чаще звучат опасения, что поддерживаемое Западом правительство в Кабуле может потерпеть крах. 2-го июля весь состав международного воинского контингента покинул аэродром в Баграме. Объект считался крупнейшей военной базой США на афганской территории.
Премьер Грузии: проведение Марша достоинства сегодня нецелесообразно
Проведение Марша достоинства в центре Тбилиси сегодня нецелесообразно, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Он отметил, что «эта акция не должна пройти на проспекте Руставели», она может привести к гражданскому противостоянию.
Гарибашвили говорит, что «Тбилиси прайду» предложили альтернативные места для проведения акции.
«Это – Грузия, у нас свои традиции, свои порядки», – сказал премьер, добавив, что большинство населения страны выступает против проведения акции, однако конституционные права всех граждан будут защищены.
«У нас многовековая история, как у одного из самых древних народов, где у нас есть многочисленные примеры сосуществования, и ни один из представителей нашей нации, будь люди, отличающиеся по религиозным или каким-либо другим знаком, никогда не сталкивался с проблемой. Следовательно, я хочу сказать, что даже сегодня люди, которые протестуют, выражают свою позицию и хотят проводить определенные марши, это их право, естественно, мы понимаем это как данность и понимаем их желания, это их конституционное право», – заявил Гарибашвили.
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