Важа Сирадзе: Существует пропорциональная сила, которую должна использовать полиция

Руководитель НПО «Тбилиси Прайд» Георгий Табагари считает, что информацию о нахождении ЛГБТК-активистов их оппонентам предоставляла Служба госбезопасности (СГБ), которая была в курсе всех планов организации, так как должна была обеспечивать их безопасность, передает агентство «Новости-Грузия».

В итоге радикальные противники сексуальных меньшинств целый день буквально по пятам преследовали правозащитников, намеревавшихся провести акцию на проспекте Руставели. После того, как контракция противников ЛГБТК-сообщества переросла в насилие в отношении журналистов и прохожих, «Тбилиси прайд» отказался от своего намерения проводить акцию «Марш достоинства».

«Сегодня мы перемещались и поменяли пять мест. И везде через несколько минут они нас находили. В одно из таких мест даже забросили какое-то взрывное устройство.

Вот каким образом это могло произойти? Как без помощи СГБ и государства эти люди могли так эффективно мобилизоваться?», - написал Табагари в Фейсбук.

Видеокадры с обнаруженным взрывным устройством распространила телекомпания «Пирвели»:

Собравшимся на Руставели радикалам удалось устроить погром в офисе НПО «Тбилиси прайд». В офис гражданских активистов движения «Сирцхвилиа» они не смогли добраться из-за железных дверей.

Активистка «Сирцхвилиа» Мариам Долидзе так описывает эти события у себя в Фейсбук:

«Они ворвались в дома и в комнаты ко всем нашим соседям возле штаба «Сирцхвилиа». Пинали двери, лестница забрызгана кровью, в подъездах разбиты стекла, видимо, повреждены газовые трубы, стоял ужасный запах. Они бросали камни в людей, стоявших на балконах, с улицы слышались ужасные ругательства и угрозы… В офисе в это время нас было всего четверо. У меня был ужасный стресс. Я искала какие-то вещи, чтобы защитить себя. К счастью, никто из нас не пострадал».

Офису НПО «Тбилиси Прайд», который расположен на улице Ахвледиани, повезло меньше – радикалы добрались туда, устроили погром, затем влезли на балкон, сорвали со здания флаги с ЛГБТК-симполикой и сожгли их на улице.

Видео из офиса, где был устроен погром, Георгий Табагари разместил в Твиттере.

«Вот так наш офис выглядит после сегодняшней атаки. Правительство и МВД Грузии не смогли защитить людей и не удержали агрессивные группы от уничтожения нашего имущества», - пишет Табагари.

Гомофобы сегодня устроили акцию даже возле офиса представительства ООН в Грузии. По последним данным, от действий радикалов пострадали до 50 журналистов разных СМИ.

Позднее МВД заявило о возбуждении уголовного дела по статье — «повреждение или уничтожение чужого имущества». Эта статья предусматривает в виде наказания от года до трех лет тюрьмы, штраф или общественно полезные работы. Кроме того, МВД обещает расследовать факты нападения на представителей СМИ.