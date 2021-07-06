«Обязательная вакцинация в сфере туризма сформировала бы буфер, защитный слой»

Сегодня «Эхо Кавказа» решило выяснить, что думают жители Абхазии о сегодняшних мерах по сдерживанию COVID-19, и как они относятся к идее обязательной вакцинации в целом или в отдельных отраслях? Наш традиционный сухумский опрос.

– Считаете ли вы достаточными сегодняшние меры, которые приняты в связи с пандемией?

Анетта Бганба: Меры принимаются достаточные, очень много всяких постановлений, но, к сожалению, на практике они практически не реализуются, не соблюдаются. Мы отменяем выпускные вечера, но при этом проводим какие-то другие мероприятия.

– Как вы относитесь к идее обязательной вакцинации, например, в ряде отраслей?

Анетта Бганба: Вакцинация, конечно, может быть, необходима, но для определенных категорий людей и для определенного возраста. Но, на мой взгляд, она не должна быть обязательной. И не должна носить какой-то законодательный характер, то есть не должны людей отстранять от работы. Это все-таки выбор самого человека. Вакцинация никогда не была обязательной. Я думаю, что человек должен взвесить все плюсы и минусы. И тогда уже, взвесив все риски, идти или не идти на вакцинацию.

Валерий Джинджолия, координатор Амбулаторного центра COVID-19 в Сухуме: Они были бы достаточными, если бы все их соблюдали. Нужно все-таки вводить какой-то императив, чтобы люди носили в общественных местах маски в обязательном порядке. И не скапливались тоже в обязательном порядке. Они достаточны, если был бы императив конкретный, а не рекомендательный характер

– Как вы относитесь к идее обязательной вакцинации в ряде отраслей?

Валерий Джинджолия: Учитывая то, что я сам вакцинировался, я считаю, что если вопрос туризма, то да, и соответствующему персоналу это необходимо, потому что это сформировало бы буфер, защитный слой для населения, который минимизировал бы распространение инфекции от наших гостей к нашим жителям страны. Я положительно к этому отношусь.

Гоарик: Нет, недостаточно, потому что меры опубликовали, а люди их не соблюдают. В маршрутках водители не соблюдают масочный режим, пассажиры. Везде абсолютно, куда не зайдешь, не соблюдают масочный режим.

– Как вы относитесь к идее обязательной вакцинации, например, в ряде отраслей?

Гоарик: Я отношусь положительно, чтобы везде и всем проводили вакцинацию.

– Речь идет об обязательной или добровольной вакцинации?

Гоарик: Я считаю, что обязательная должна быть, потому что, послушаешь, никто добровольно не хочет делать, а надо обязательно, потому что вокруг очень многие болеют.

Эмма Шат-ипа: ​Однозначно нет, недостаточны меры.

– А что еще нужно сделать, на ваш взгляд?

Эмма Шат-ипа: Я считаю, что вплоть до закрытия границы, потому что в советское время для локализации эпидемии закрывались города. И все силы были брошены в город, и быстро принимали все меры, и все успешно завершалось. Я понимаю, что мы гостеприимные, из-за условий жизни мы не может решить вопрос границы, но это необходимая мера.

– Как вы относитесь к идее обязательной вакцинации в ряде отраслей, например?

Эмма Шат-ипа: Я не думаю, что вакцинация решает проблему. Я против обязательной вакцинации.

Аслан Аршба: Я считаю, что меры, которые принимаются, недостаточные, но их отличительная черта не то, что они строгие или, наоборот, мягкие. Главный их минус в том, что они хаотичные. Они как будто не зависят друг от друга. Переиначивая известное выражение: либо ограничения снимите, либо маски наденьте. Все мои знакомые на каких-то мероприятиях, которые я посещаю, находятся в масках, носят с собой антисептик, потому что это личное дело каждого заботиться о своей безопасности в такой ситуации.

– Как вы относитесь к идее обязательной вакцинации, например, в ряде отраслей?

Аслан Аршба: Однозначно против обязательной вакцинации, потому что те вакцины, которые существуют на данный момент, не являются на 100% гарантирующими безопасность.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия