Абхазский туристический бум во время пандемии

Вот уже второй год подряд летний туристический сезон в Абхазии проходит в особых условиях – коронавирусной пандемии. Но парадоксальным образом тот же самый негативный фон в первом случае, в 2020 году, из-за закрытой до 1 августа границы на Псоу значительно укоротил сезон и снизил соответственно число российских туристов за год, а во втором случае, то есть нынче, наоборот, помог в увеличении турпотока. Пока что, во всяком случае. Ведь тут многое остается столь же зыбким и трудно предсказуемым, как и в борьбе с самой пандемией, которая и не думает сдаваться и волны которой то и дело ставят в затруднительное положение правительства самых разных стран.

Пока же прогнозы Министерства туризма Абхазии полны оптимизма: там считают, что республика нынче сможет принять около полутора миллионов гостей, что примерно на полмиллиона больше, чем в среднем за последние годы (в эти цифры входят и однодневные экскурсанты, прибывающие из Сочи и следующие, как правило, по так называемому золотому кольцу Абхазии – Гагра, Пицунда, озеро Рица, Новый Афон). В интервью СМИ замминистра туризма Астамур Барциц на днях сообщил, что объекты размещения загружены практически на 100 процентов. «Рицинский национальный реликтовый парк к 21 июня посетили 154 560 человек, 103 826 человек побывали в Новоафонской пещере. Это очень высокие показатели, они приближаются к показателям 2016 года, когда у нас была пиковая нагрузка. Думаю, сезон пройдет благополучно, потому что стопроцентная бронь подтверждается на все лето», – сказал он.

Аналогичной точки зрения придерживаются российские туроператоры.

По их оценкам, сообщает АТОР, Абхазия переживает один из лучших своих сезонов за последние годы. Спрос на туры в сравнении с допандемийным 2019 годом вырос на величину от 30 до 70 процентов. Самые популярные курорты республики – Гагра, Пицунда и Сухум. И даже открытие с 22 июня чартерного авиасообщения с Турцией, по мнению туроператоров, не повлияет на ценообразование абхазских отелей, сезон у которых уже состоялся.

Кстати, насчет Турции, где отдых для россиян, выезжающих в отпуска в дальнее зарубежье, является одним из наиболее бюджетных и самым массовым. Неслучайно «пиковая нагрузка» в туротрасли Абхазии пришлась на 2016 год – ведь это было после того, как в ноябре 2015-го турецкие ВВС сбили над территорией Сирии российский бомбардировщик, что повлекло за собой напряженность в отношениях двух держав и временное прекращение потока в Турцию российских туристов, а в Россию – турецкого сельхозэкспорта. Нынче причиной того, что россияне, привыкшие отдыхать в Турции, были вынуждены менять свои планы на отпуск, послужили жесткие карантинные меры, введенные там весной. И хотя потом пандемийная кривая в Турецкой Республике пошла вниз, такие меры обычно оказывают инерционное воздействие на решения людей. Можно судить об этом на следующем примере. Две мои знакомые молодые родственные между собой семьи из средней полосы России привыкли ездить отдыхать летом одна в Абхазию, другая – в Турцию. Нынче же они почти одновременно поехали в Абхазию. Главный резон у той семьи, которой полюбился «турецкий берег», такой: а вдруг в Турции снова будет вспышка пандемии или что-то еще и мы там застрянем? Нет уж, в Абхазию как-то надежней…

Еще один фактор, перенаправивший некоторое число российских туристов в Абхазию, в данном случае – с курортов Краснодарского края, заключается в том, что в прошлом месяце власти этого края запретили принимать в объектах размещения туристов без справок о вакцинации или о том, что они переболели COVID-19. Это сразу повлекло за собой определенное число отказов от бронирований: ведь немало людей в России, как и в Абхазии, принципиально не хочет вакцинироваться, рассчитывая, что «и так все обойдется». В АТОР сообщают, что в июле от запланированных поездок на курорты Краснодарского края может отказаться от 20 до 25%туристов, а в августе – уже от 50 до 80%.

Власти Абхазии вряд ли пойдут на аналогичные ограничительные меры, учитывая, что доля доходов от туризма в экономике республики гораздо больше, чем на Кубани с ее почти шестимиллионным населением и мощным агропромышленным комплексом.

Ну, а каковы все же риски для населения Абхазии, так широко распахнувшей этим летом двери для российских туристов? Те абхазские наблюдатели, до которых дошла информация о рассуждениях автора одной из недавних статей в грузинской газете «Резонанси» – о том, что в Абхазии с начала июня растет число случаев заболевания коронавирусом из-за бесконтрольного наплыва туристов из РФ, – были немало удивлены: на чем базируется такой категоричный вывод о причинах роста? Скорее всего, тут было просто умозаключение автора. На самом деле этот рост в течение июня очевиден, так же, как, скажем, и в России, и в Грузии. Про этот резкий рост говорили руководители сферы здравоохранения Абхазии на пресс-конференции в Сухуме 29 июня, но, обращаясь к его причинам, акцентировали внимание не на массовом заезде туристов, с которыми подавляющее большинство местных не контактирует, а на проведении свадеб, поминок и других мероприятий в закрытых помещениях, нежелании носить маски, привычке обниматься при встречах и т. д.

Впрочем, «туристический» фактор не может не присутствовать. Когда на упомянутой пресс-конференции был задан вопрос, обращаются ли в медучреждения российские туристы, главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния сказал: «Конечно, обращались, и была выявляемость. У нас в больнице в данное время проходят лечение трое граждан Российской Федерации. И обращаемость высокая среди приезжего населения. Трудно судить детально: кто-то из них приезжает уже с положительным диагнозом на коронавирус с территории Российской Федерации, а какой-то небольшой процент заражается здесь, на месте».

К сожалению, такой статистики – сколько из выявленных ковид-инфицированных в сутки в Абхазии (в последние дни их общее число в республике стабильно держится на уровне около полутора сотен) приходится на приезжих, не ведется. По крайней мере, Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции о ней не информирует.

Так или иначе, но в Абхазии, и это хорошо можно проследить по высказываниям в соцсетях, как и раньше, сталкиваются мнения той части людей, которые смотрят на проблему исключительно со своей колокольни: их волнует или только возможность заработать на турпотоке, или только опасность повышения риска заболеваемости, и ничего больше. Но подавляющее большинство, конечно, понимает, что тут необходимо достижение разумного компромисса.

И, разумеется, остается уповать на то, что, как прогнозировали российские медики, третья коронавирусная волна в РФ достигнет пика в середине июля, а потом пойдет на убыль.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия