Кандидаты в судьи вывели формулу судебного клана

Парламентское большинство «Грузинской мечты» продолжает собеседования с кандидатами в судьи Верховного суда, из которых нужно будет выбрать девятерых. Оппозиция, значительная часть которой этот процесс бойкотирует, вместе с западными партнерами призывает остановить его до проведения реформы судебной системы, как это обговорено в соглашении Шарля Мишеля от 19 апреля.

– Должна ли клевета быть уголовно наказуемой?

– Ни в коем случае! – ответила Кетеван Месхишвили, и это был единственный вопрос, на который она, бессрочный судья Апелляционного суда, метившая в Верховный суд, отреагировала так резко, не задумываясь и стальным голосом. Отвечая на все остальные вопросы депутатов в ходе собеседования, которое длилось более четырех часов, Месхишвили долго подбирала слова, выдавая двусмысленности, или просто уходила от вопросов, ссылалась на неэтичность и политику. Кетеван Месхишвили сегодня была пятой из девяти кандидатов, которых слушали в юридическом комитете, и привлекла к себе внимание одновременным признанием и опровержением существования клана в судебной системе. Это было, можно сказать, изысканное определение клана как идейно объединенных людей.

«Мы индивидуально независимые судьи, которым государство дало гарантии бессрочности и неприкосновенности. Идейно объединенная группа существует, но это для независимого судьи не представляет опасности», – заверила Кетеван Месхишвили депутатов. Признания и отрицания одновременно продолжались и дальше, к примеру, на вопрос депутата от «Европейских социалистов» Фридона Инджия: «Закрыта ли сегодня судебная система?», Кетеван Месхишвили ответила:

– Я бы желала, чтобы она была более открыта.

Месхишвили призывала «усилить доверие к судебной системе», заверяла, что лично бессрочный судья свободен и независим, и что на нее власти даже не посмеют надавить. Что какими бы ни были сроки, независимость судьи всегда подвержена вызовам, но сейчас у судей больше гарантий, чем до 2012 года, то есть до прихода к власти «Грузинской мечты».

Это, судя по всему, очень хотел услышать от кандидата депутат «Грузинской мечты» Георгий Амилахвари. Он без устали задавал судье наводящие вопросы, давал подсказки, перебивая кандидата, пока судья Месхишвили не согласилась с его тезисом.

Это собеседование транслировалось в прямом эфире на сайте парламента, как и все предыдущие собеседования, которые идут с шестого июля. Наблюдая за ним в режиме бойкота, большая часть оппозиции не намерена пересматривать свое решение. К тому же и западные партнеры в лице того же посла США Келли Дегнан продолжают настаивать, что назначение бессрочных судей Верховного суда должно быть приостановлено до проведения масштабной реформы судебной системы, как об этом говорится в соглашении Шарля Мишеля от 19 апреля.

Но бойкот не все признают достаточной формой убеждения, депутат от партии «Гражданин» Алеко Элисашвили не захотел, по его словам, создавать такой комфорт «Грузинской мечте». Он все эти дни присутствует на собеседовании с кандидатами, задает им вопросы. Он уже успел познакомиться с шестью претендентами, но так и не увидел среди них такого судью, при появлении которого в зале заседания действительно захотелось бы встать.

«Никто не впечатлил. Все стараются избежать ответов на острые вопросы. Якобы клана не существует. Пока ни про одного кандидата я не могу сказать, что он принципиален, тверд, уверен в своих силах и заслуживает быть судьей – такого впечатления никто не оставил», – жаловался сегодня после собеседования с очередным кандидатом в судьи оппозиционер Алеко Элисашвили.

Такого же мнения придерживается и представитель НПО «Права для Грузии» Каха Цикаришвили. Его организация оказалась среди тех немногих НПО, которым разрешили подключиться к процессу собеседования. Правозащитник Цикаришвили сегодня в парламенте хотел отговорить судью Кетеван Месхишвили участвовать в этом назначении, но тщетно:

«Этот список из девяти человек кланом подобран скрупулезно. Хотя в нем есть один-два человека, пользующихся хорошей репутацией в юридических кругах. Та же Кетеван Месхишвили – квалифицированный судья. К сожалению, она кланом выбрана в качестве «птенца», чтобы бросить его гражданскому обществу и заставить его замолчать. Я бы ее призвал не исполнять эту функцию «птенца» и отказаться от участия в этом процессе».

В «Грузинской мечте» не считают проблемой и то, что вместе с большей частью оппозиции и многими НПО в процессе не участвует Народный защитник. Хотя сожаление, которые выразил сегодня глава комитета по правам человека и гражданского равноправия Михаил Сарджвеладзе, носило формальный характер:

«Конечно, жаль, что оппозиция, Народный защитник, часть НПО не присоединяются к этому процессу. Их вовлечение дало бы возможность шире оценить кандидатов. Это очень важно, и прежде всего для них самих (бойкотирующих процесс)».

Своей очереди на собеседование ждут еще три кандидата. Процесс завершится 10 июля. Утверждение соискателей на пленарной сессии планируется до конца месяца. В оппозиции ждут еще более острую реакцию Запада, но и сами пытаются остановить процесс назначения судей. Пока тщетно.