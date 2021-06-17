«Судебный клан» ускоряет темпы

Высший совет юстиции возобновил процесс избрания кандидатов на посты судей разных инстанций. Оппозиция и третий сектор называют это прямым игнорированием подписанного ранее соглашения Шарля Мишеля. Власти тем временем стоят на своем, заявляя, что возобновленный процесс не противоречит документу.

Судебный клан спешит обогнать системные реформы, предусмотренные соглашением Шарля Мишеля, уверены в оппозиции. На это указывает полное игнорирование пункта о приостановке процесса избрания судей разных инстанций до проведения действенных реформ в судебной системе. В Высшем совете юстиции действительно не стали дожидаться каких-либо изменений и сегодня приняли решение о назначении нескольких судей в Верховный суд, чьи кандидатуры будут вскоре представлены парламенту. А дальше все пойдет по уже известной схеме – депутаты от партии власти поддержат угодных «Грузинской мечте» кандидатов, уверена глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури:

«Они фактически пытаются выиграть время, поскольку, возможно, скоро наши западные партнеры предпримут конкретные шаги для того, чтобы правительство Грузии провело амбициозную реформу в судебной системе. Мы видим, что клан нарушает соглашение, подписанное партиями, этого они бы не сделали, не будь у них на то разрешения от партии власти. То, что делает судебный клан, – позиция «Грузинской мечты»».

Кроме игнорирования одного из главнейших пунктов соглашения Мишеля, противники проходящих в Совете юстиции процессов указывают на ряд других нарушений. Несудейский член совета Нази Джанезашвили говорит о самом тяжелом из них – непотизме. Ее коллеги поддержали сегодня назначение на пост судей Верховного суда таких людей, как Саломе Самхарадзе, которая ранее работала помощницей судьи Апелляционного суда, члена Высшего совета юстиции и, по утверждениям оппозиции, «главы судебного клана» Левана Мурусидзе, а также Левана Тевзадзе, который, по утверждениям Нази Джанезашвили, является человеком, приближенным к члену Совета юстиции Ревазу Надарая. И это – прямое игнорирование призывов международных партнеров Грузии и всех несогласных граждан, считает лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Суд должен служить грузинскому народу, судебной системе, а не узкопартийным интересам «Грузинской мечты». Я обращаюсь ко всем оппозиционным партиям, гражданскому сектору, всем, кто сделал заявление по этому вопросу: друзья, мы должны объединиться и остановить клан в этой стране».

В партии власти между тем обвиняют оппозицию в неправильной интерпретации документа. Депутат от большинства Ираклий Кадагишвили сегодня сказал журналистам:

«В том документе не написано, что мы должны приостановить процесс назначения судей, такой записи там нет. На основании рекомендаций Венецианской комиссии мы смогли инициировать целый ряд новшеств, связанных с законом. Первое требование, которое есть у людей, пользующихся судом, заключается в том, чтобы судебные процессы проходили быстро, а для этого необходимо, чтобы параллельно протекающей судебной реформе был укомплектован судебный корпус».

Впрочем, в оппозиции не понимают, как можно неправильно интерпретировать следующие слова в плане ЕС по выводу Грузии из политического кризиса: «Что касается Верховного суда, все текущие назначения должны быть приостановлены. Процесс подачи заявок будет возобновлен, в том числе, для новых кандидатов, после того, как новое законодательство вступит в силу».

Своим видением выхода из сложившейся ситуации, которое, впрочем, разделяют и все противники протекающих в Совете юстиции процессов, поделилась сегодня одна из «борцов» против судебного клана, лидер партии «За справедливость» Эка Беселия:

«Необходимо подготовить новые изменения, согласно которым избрание судей Верховного суда, а также судей первой и второй инстанций будет проходить по новейшим стандартам, с принятием открытых, обоснованных решений. До тех пор эти назначения должны прекратиться. Затем должен быть поднят вопрос дисциплинарной ответственности, формирования Совета юстиции и назначения новых членов».

Впрочем, настрой членов Совета юстиции и властей явно указывает на то, что добровольно на эти шаги они не пойдут, считает депутат от «Лело» Анна Нацвлишвили:

«Никто не питает иллюзий, что «Грузинская мечта» с радостью осуществит реформу судебной системы. Среди всего прочего, тот шаг, который мы увидели, когда судебный корпус, назначенный «Мечтой», избрал четырех судебных членов в Совет юстиции, является подтверждением того, что они боятся изменений, предусмотренных соглашением Мишеля. И пытаются осуществить шаги, которые позволят снизить влияние этих изменений на оздоровление суда. У властей была возможность воспользоваться парламентом двух созывов, чтобы провести реформы, но они этого не сделали».

В правящей партии тем временем отмахиваются от всех обвинений, указывая на то, что у их оппонентов не должно возникать чувства несправедливости, говорит депутат от большинства Михаил Сарджвеладзе:

«У оппонентов не должно появляться это чувство, поскольку сделанные до сих пор дела указывают на другое. Напротив, по всем направлениям, предусмотренным документом Шарля Мишеля, осуществление которого мы берем на себя, уже начата работа. И это приоритет как для властей, так и для политического спектра. Мы имеем дело с попыткой оппозиции показать, что кто-то тормозит этот процесс, но это не так».

Между тем третий сектор сегодня призвал парламентское большинство не утверждать представленных Советом юстиции кандидатов до осуществления действенных реформ в системе. Иначе репутации государства будет нанесен серьезный вред, уверены они. (К моменту написания материала Высший совет юстиции избрал девять кандидатов в судьи Верховного суда. Всего рассматривались кандидатуры более ста судей для их назначения в суды разных инстанций.)