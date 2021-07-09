Соглашение Мишеля лишают уважительных причин

Парламент Грузии готовится обсудить лишение полномочий 52-х оппозиционных депутатов. Представители большинства поясняют, что подобные меры, согласно регламенту парламента и Конституции, принимаются в отношении законодателей, которые отсутствовали более чем на половине заседаний во время действующей сессии без уважительной причины. В оппозиции не согласны, что это положение подходит для бойкота парламента, который она проводила до соглашения Шарля Мишеля.

Кворума по вопросу лишения 52-х оппозиционных депутатов полномочий сегодня не получилось – на заседание комитета по процедурным вопросам и правилам не явились ни представители оппозиции, ни депутаты большинства. «Заседание отложено, но оно обязательно состоится», – сообщил журналистам глава комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили. Оппозиционно настроенные СМИ между тем предполагают, что «Грузинская мечта» решила подумать еще раз, прежде чем выдвигать подобные инициативы во время нарастающего в обществе недовольства властью. А в оппозиции этот вопрос и вовсе считают абсурдным: власть согласилось с документом Шарля Мишеля взамен на обещание оппонентов «вернуться» в парламент. Кроме того, парламент без почти половины депутатов себе не представляет один из лидеров «Национального движения» Роман Гоциридзе:

«Когда политические партии находятся в режиме бойкота, обсуждение вопроса лишения их полномочий я считаю несерьезным. Тем более, мы знаем – этого не произойдет».

Именно бойкот оппозиционных партий, несогласных с результатами парламентских выборов 2020, стал поводом для предложения о лишении 52-х депутатов полномочий. Рассмотрение вопроса – обязательная процедура, утверждают в большинстве, согласно регламенту парламента и Конституции, полномочия депутатов, которые отсутствовали более чем на половине заседаний во время текущей сессии по неуважительным причинам, должны быть прекращены, поясняет Ираклий Кадагишвили:

«Политики должны выполнять те функции, которые их обязывает выполнять закон и обязал выполнять народ, избрав их. Мы не заставляем политиков «расплачиваться». Вы знаете, и все общество увидело нашу позицию по этому вопросу после выборов».

Впрочем, в данном случае действия оппозиции не противоречили регламенту и Конституции, считает конституционалист, ассоциированный профессор Университета Ильи Коте Чокорая. Бойкот – это форма политической борьбы и парламентской жизни, соответственно, он не может быть расценен как неуважительная причина при отказе от участия в работе парламента, утверждает эксперт:

«Кроме того, по своему содержанию подобные вопросы противоречат духу соглашения Шарля Мишеля. Всем понятно, почему оппозиция отказывалась входить в парламент, но после достигнутого соглашения они приступили к работе. Поэтому сейчас даже формальное поднятие вопроса не имеет смысла. Это можно расценивать как определенную попытку давления на те группы людей, которые, возможно, в будущем решат прибегнуть к подобной форме протеста. Другой логики в этом нет. Скорее всего, вопрос будет обсуждаться формально, поскольку если лишат полномочий 52-х депутатов, то парламент будет считаться нелегитимным».

Впрочем, для двух депутатов этот процесс, скорее всего, не будет формальным, предполагает эксперт. Среди главных «прогульщиков» – председатель Лейбористской партии Шалва Нателашвили и независимый депутат Элене Хоштария, которые неоднократно заявляли, что не собираются прекращать бойкот парламента десятого созыва:

«Я зафиксировала свое отношение к этому мандату – я не член парламента. Членство в парламенте не зависит от желания или подписи Кобахидзе. То отношение, которое к мандату проявили в последнее время члены «Грузинской мечты», – очень плохой прецедент. Они рассматривают все с учетом своих партийных интересов, так как их самих это устраивает», – заявила сегодня Элене Хоштария.

И в этом решении Нателашвили и Хоштария планируют поддержать некоторые их коллеги из оппозиции. «Нельзя заставлять делать людей то, чего они не хотят», – заявил сегодня депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе. Что касается остальных 50-ти кандидатов на выбывание из парламента, их судьба будет решаться на следующей неделе.