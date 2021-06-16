Власти Грузии и парламент без кнута

Парламент Грузии стал объектом критики международной организации Transparency International Georgia. В очередном исследовании НПО говорится о том, что в период пандемии депутаты от большинства практически отказались осуществлять контроль над центральными властями. В НПО считают, что в высшем законодательном органе необходимо создать более действенные механизмы парламентского контроля.

В кризисной ситуации парламент фактически отказался выполнять одну из основных своих функций – контролировать действия правительства, утверждают представители Transparency International Georgia (TI). В исследовании, опубликованном организацией, говорится, что во время чрезвычайного положения в стране в главном законодательном органе не проводились заседания по рассмотрению деятельности правительства. Комитеты не использовали свои полномочия для проверки соответствия

законодательству Грузии изданных центральными властями нормативных актов. Все это явно повлияло на чувство подотчетности представителей центральных властей парламенту, поскольку вместо 11 встреч с министрами были проведены лишь четыре. А министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе однажды и вовсе отказалась присутствовать на комитетском заседании по приглашению оппозиции. Говорит представительница Transparency International Лика Саджая:

«Во время ковид-пандемии парламент полностью передал свои полномочия правительству. Как только было снято чрезвычайное положение, они (парламентарии) сразу инициировали законодательные изменения, (по которым) вопросы общественного здоровья и ограничения прав человека полностью возложили на правительство. Эти законодательные изменения были временными, однако уже трижды были продлены, и сейчас их продление вновь рассматривает парламент».

Авторы исследования говорят и о роли оппозиции в этом процессе, указывая на то, что права меньшинства в высшем законодательном органе сведены до минимума: во всех комитетах председательствуют члены правящей партии, их назначение происходит без консультаций с оппозиционными фракциями, что увеличивает риски политизированного принятия решений. Кроме того, не существует механизма, который позволил бы меньшинству вызывать члена правительства на пленарное заседание, задавать ему вопросы и проводить дебаты. Оппозиция также не имеет права вызывать на заседание комитета премьер-министра, генерального прокурора, главу СГБ, что явно идет вразрез с принципами парламентского государства, говорит лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Парламент – главный орган, который кнутом должен подгонять власть, чтобы заставить ее хоть немного работать. «Грузинская мечта» сделала нефункциональным этот орган. Министры и их заместители ходят в парламент будто в какое-то кафе, чтобы формально сказать пару слов и уйти, подотчетность – нулевая. А регламент создан такой, чтобы у оппозиции было как можно меньше прав».

Из последнего и исходят основные рекомендации Transparency International парламенту, говорит глава грузинского филиала организации Эка Гигуари:

«Важно выделить роль оппозиции, когда речь заходит, к примеру, о председательстве в комитетах, назначении руководителей конкретных ведомств, таких как Служба аудита, прокуратура и т.д.».

В правящей партии тоже комментируют исследование организации, намекая на чрезмерную драматизацию ситуации, говорит депутат от большинства Михаил Сарджвеладзе:

«Вообще, я считаю, что в последние годы были предприняты шаги в этом направлении, в направлении усиления механизмов парламентского контроля и взятия в руки реального, действенного контроля, много прогрессивных шагов было предпринято».

Проблема на поверхности и не заметить ее невозможно, считает политолог, глава грузинского Института политики Корнели Какачия. Однако ее не решить лишь повышением роли оппозиции в процессе парламентского контроля, считает он:

«Несмотря на то, что государство перешло на парламентскую систему управления страной и функции парламента должны были возрасти, этого пока не видно. Если не будет осуществляться эффективный контроль, власти всегда будут расслаблены. Вообще, «Грузинскую мечту» характеризует меньший контроль, их стиль – давать большую свободу министерствам. Но, конечно, было бы неправильно утверждать, что власти полностью иммунные к существующим проблемам. Естественно, в сложившейся ситуации оппозиция проявляет большую старательность, но они не занимают те верхушки, с которых можно было бы контролировать положение. И что делать в такой ситуации? Мне кажется, важно, чтобы давление на власти оказывали также избиратели, общественность, СМИ и особенно на парламент, который не чувствует ответственности. Я не думаю, что иначе он сменит свою позицию».

В той же Transparency International, кроме прочего, считают необходимым пропорционально распределять должности председателей комитетов между представленными политическими силами, а комитеты по правам человека и гражданской интеграции, по обороне и безопасности, финансово-бюджетный обязательно должны возглавлять представители меньшинства. В кризисных же для страны ситуациях парламент обязан более эффективно контролировать действия властей, и процесс этот должен быть прозрачным, о достигнутых результатах должно сообщаться на веб-сайте парламента, считают представители третьего сектора.