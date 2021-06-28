Миссия в Баграме. Возвращение грузинских «афганцев»

Грузия завершила вывод своих военных подразделений из Афганистана. По данным Министерства обороны, 32-й пехотный батальон 3-й пехотной бригады Западного командования Грузии, в течение последних шести месяцев проходивший службу в составе «Миссии твердой поддержки» под руководством НАТО, вернулся на родину.

Последнее подразделение Сил обороны Грузии покинуло Афганистан. Бойцы 32-го пехотного батальона 3-й пехотной бригады под командованием подполковника Тариела Махарашвили вернулись домой. В Тбилисском международном аэропорту военнослужащих встречали представители высшего военного командования страны. По словам подполковника Махарашвили, миссия дала его подопечным важный опыт взаимодействия с партнерами и выполнения сложных боевых задач:

«32-й батальон выполнял задачи по обеспечению безопасности базы ВВС «Баграм». Мы завершили миссию, вернулись домой. Весь личный состав вернулся целым и невредимым».

В этот раз, к счастью, обошлось без потерь. Но за все время присутствия в Афганистане грузинский контингент потерял в ходе операций 32 бойца. Некоторые считают, что солдаты погибли на «чужой войне», но специалисты отмечают: миротворческие миссии, в которых участвовали грузинские военные, внесли огромный вклад в обеспечение безопасности Грузии.

По мнению экспертов, важность участия в миротворческой миссии НАТО в Афганистане для Грузии сложно переоценить. По мнению бывшего советника четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили, профессора Института общественных дел Тенгиза Пхаладзе, с одной стороны, это предоставило стране уникальную возможность внести свой вклад в мировую борьбу против терроризма, что с дипломатической точки зрения помогло стране постоянно находиться в международной повестке; а с другой – немалая часть грузинских военных прошли службу в горячей точке:

«Это существенно повысило их профессионализм и обеспечило совместимость со стандартами НАТО, что является одним из условий для членства в альянсе. Также в результате такой подготовки укрепилась обороноспособность грузинского государства».

Всего через Афганистан прошли более 20 тысяч грузинских военных. К тому же, по мнению специалистов, своим участием в миротворческих силах НАТО Грузия продемонстрировала, что тоже способна предоставлять помощь партнерам и что членство в НАТО будет взаимовыгодным для обеих сторон.

Примечательно, что до 2014 года грузинские подразделения были размещены в провинции Гильменд, которая является центром производства опийного мака в Афганистане и считалась одной из самых горячих точек. И служба в таком непростом регионе предоставила весьма ценный опыт для грузинских военных.

Сегодня, с завершением миссии НАТО в Афганистане, Грузия не собирается исчезать с миротворческой повестки дня. Во всяком случае, в грузинском МИДе заверяют: накопленный за эти годы опыт будет использован на благо страны. Глава внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани принял участие во встрече членов действующей на Ближнем Востоке антитеррористической коалиции во главе США. Находясь в Риме, Залкалиани подчеркнул:

«Вклад, который внесли наши военнослужащие в дело антитеррористической коалиции в Афганистане, неоценим. Все это отмечают. И я подчеркнул, что мы готовы продолжить вместе с партнерами бороться против терроризма. Также необходимо отметить важную роль, которую играет Грузия в процессе завершения миссии в Афганистане. Я имею в виду транзитную роль. И уже ясно, что наши партнеры продолжат использовать наш транзитный потенциал и после завершения миссии в Афганистане».

Министериал в Риме также показал: Запад все еще намерен активно бороться с террористами. Но в то же время происходит радикальная переоценка того, как подобные миссии нужно осуществлять. В начале июня, выступая на конференции Королевского объединенного института оборонных исследований, глава британского генштаба сэр Марк Карлтон-Смит, в частности, заявил:

«Современная армия будет иметь сетевую архитектуру, станет более экспедиционной, ее можно будет быстрее развертывать, она будет лучше оснащена цифровыми технологиями, связывающими солдат со спутниками, в ее основе будут бригады специального назначения».

То есть присутствие в зонах конфликта меньшего числа военных неизбежно означает, что армиям придется больше полагаться на современные технологии, в том числе на искусственный интеллект. Пример этому отчасти показала последняя война в Карабахе, когда Азербайджан, успешно применив сравнительно дешевые, но современные беспилотники турецкого и израильского производства, сумел вывести из игры куда более дорогостоящую, но морально устаревшую технику, стоявшую на вооружении армянских сил.

Безусловно, у грузинских вооруженных сил за 17 лет афганской миротворческой миссии накопился бесценный опыт. Но сумеет ли армия быстро приспособиться к стремительно меняющейся архитектуре безопасности и вновь заявить коллективному Западу о собственной полезности в обеспечении этой самой коллективной безопасности? От этого, считают наблюдатели, в большой степени зависит и то, насколько интересно будет тому же Североатлантическому альянсу увидеть Грузию в числе стран-членов.