Когда вариант «Дельта» станет доминантным в Грузии?

Эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается. Ежедневный показатель выявления инфицированных коронавирусом остается на высоком уровне, в стране продолжается распространение варианта «Дельта» – т.н. индийского штамма. По прогнозам Национального центра по контролю заболеваний, уже в августе он станет доминантным.

В отделении критической медицины детской клиники им. Цицишвили трое младенцев с коронавирусной инфекцией. Дети подключены к аппаратам искусственного дыхания. Пока не известно, каким именно штаммом они заразились, но врачи подозревают, что, может быть, именно индийским. Это предстоит выяснить с помощью дополнительных лабораторных исследований:

«Двое – двухмесячные младенцы, еще один – новорожденный двухнедельного возраста. Один поступил к нам 29 июня, двое – 1 июля. Все они на искусственном дыхании. Один из детей поступил к нам из Абхазии. В настоящее время их состояние тяжелое. Лечение проводится согласно протоколу лечения ковид-инфекции», – сказала Майя Чхеидзе, медицинский директор клиники.

Штамм «Дельта» отличается более агрессивным течением болезни, большей заразностью, летальностью. Кроме того, он сильнее поражает молодых пациентов и детей, чем другие варианты коронавируса, говорит Иване Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, состоящий в Совете иммунизации.

«За этим, конечно, скрывается больше рисков – риски госпитализации детей, риски ухудшения их состояния. Сегодня в одной из ведущих детских клиник, которая ведет педиатрических пациентов с коронавирусной инфекцией, трое детей на искусственном дыхании. Такого тяжелого течения болезни (среди детей) не было во время второй волны коронавируса в ноябре-декабре», – отмечает врач.

В Центре по контролю заболеваний говорят, что официально штамм «Дельта» у детей выявлен не был. Впрочем, по словам главы центра Амирана Гамкрелидзе, это не означает, что заразившихся им детей нет.

«По той информации, что у нас есть, случаев индийского штамма – 52, лабораторно подтвержденных. Детей среди них нет (…) После лабораторного подтверждения мы делаем моделирование – определяем, каков может быть процент циркуляции. Сейчас мы уже называем от 15% до 20% (распространения) штамма «Дельта». Поэтому не исключено, что есть и дети (заразившиеся им). Вы знаете, что он больше вредит молодым, у него большая заразность и уровень распространения», – говорит Амиран Гамкрелидзе.

Согласно прогнозам центра, к середине августа или к его концу «Дельта» полностью вытеснит «Альфу» – британский вариант коронавируса.

В том, что это только вопрос времени, не сомневается и Иване Чхаидзе. И в этом смысле «Дельта» даже идет на опережение:

«Очень много стран, например, США, когда там зафиксировали индийский штамм, ожидали, что этот штамм станет доминантным к августу-сентябрю, однако это произошло намного раньше. И США уже зафиксировало, что индийский штамм стал ведущим. Так что, если мы ожидали, что у нас это произойдет в августе-сентябре, вероятно, этот вариант коронавируса станет доминантным раньше».

Несмотря на высокий показатель инфицирования и смертности, называть происходящее сейчас новой, четвертой волной специалисты пока не считают целесообразным:

«Потому что резкого роста (случаев) пока нет. Но то, что мы не получили их сокращения после третьей волны, – это факт. У нас были такие ожидания, мы рассчитывали, что после 5 мая они ежедневно постепенно начнут сокращаться. У нас были дни, когда фиксировалось 200–300 случаев в день, но (тенденция) снижения, к сожалению, не имела продолжения. Если мы посмотрим на наших соседей – ни в Азербайджане, ни в Армении не фиксируется рост. Вероятно, это можно объяснить тем вариантом коронавируса («Дельта»), который сейчас распространен у нас в стране», – считает Иване Чхаидзе.

За последние сутки в Грузии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 20 человек. Было проведено более 31 тысячи тестов. 1043 из них оказались положительными.