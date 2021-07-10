Еще четверо участников гомофобных акций в Тбилиси задержаны за нападения на журналистов

Еще четверо человек задержаны по делу о беспорядках в ходе гомофобных акций, произошедших 5 июля в Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Задержанные – мужчины в возрасте 30-37 лет – обвиняются в нападении на сотрудников телеканалов «Формула» и «Имеди», а также Радио Свобода. Речь идет о двух журналистах, операторе и фотокорреспонденте.

Еще одному фигуранту было предъявлено обвинение в нападении на оператора Общественного вещателя Грузии. Этот гражданин был задержан 8 июля в офисе организации «Сирцхвилиа» по факту физического и словесного оскорбления журналиста и оператора телекомпании «Пирвели» при исполнении служебных обязанностей.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению.

Следствие продолжается по части 2 статьи 154, подпункту «а» части 2 статьи 156, части 2 статьи 225 УК Грузии.

По состоянию на 9 июля по делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси официально обвинения были предъявлены 16 лицам. По решению Тбилисского городского суда для всех них в качестве меры пресечения было избрано заключение. Соответственно, все обвиняемые будут дожидаться приговоров в тюрьме.

Потерпевшими по делу проходят 35 человек, в том числе 29 журналистов и телеоператоров, сообщает агентство «Новости-Грузия».