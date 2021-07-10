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Еще четверо участников гомофобных акций в Тбилиси задержаны за нападения на журналистов
Еще четверо человек задержаны по делу о беспорядках в ходе гомофобных акций, произошедших 5 июля в Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Задержанные – мужчины в возрасте 30-37 лет – обвиняются в нападении на сотрудников телеканалов «Формула» и «Имеди», а также Радио Свобода. Речь идет о двух журналистах, операторе и фотокорреспонденте.
Еще одному фигуранту было предъявлено обвинение в нападении на оператора Общественного вещателя Грузии. Этот гражданин был задержан 8 июля в офисе организации «Сирцхвилиа» по факту физического и словесного оскорбления журналиста и оператора телекомпании «Пирвели» при исполнении служебных обязанностей.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению.
Следствие продолжается по части 2 статьи 154, подпункту «а» части 2 статьи 156, части 2 статьи 225 УК Грузии.
По состоянию на 9 июля по делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси официально обвинения были предъявлены 16 лицам. По решению Тбилисского городского суда для всех них в качестве меры пресечения было избрано заключение. Соответственно, все обвиняемые будут дожидаться приговоров в тюрьме.
Потерпевшими по делу проходят 35 человек, в том числе 29 журналистов и телеоператоров, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Другие новости дня
Ираклий Гарибашвили: Золотые призеры Олимпиады получат по миллиону лари
Согласно решению правительства, олимпийские чемпионы получит один миллион лари, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии приведения к присяге грузинской олимпийской и паралимпийской делегаций на проводах спортсменов на Олимпийские игры в Токио, сообщает Общественный вещатель.
«Глядя на вас, я убеждаюсь, что мы действительно нация чемпионов, мы маленькая нация, но у нас так много талантливых, известных спортсменов. С одной стороны, это великая благодать, а с другой - взор всего народа прикован к вам. Я верю, что вы встанете на пьедестал под нашим флагом, мы много раз услышим гимн Грузии, я в этом уверен. Хочу пожелать всем победы, успехов и, наконец, хочу проинформировать вас о решении, согласно решению правительства, олимпийские чемпионы получат по миллиону лари», - сказал Гарибашвили.
Легендарная шахматистка, многократная олимпийская чемпионка Нона Гаприндашвили подбодрила и напутствовала грузинскую сборную:
«Сегодня знаменательный день, потому что ваши переживания по поводу проведения или не проведения Олимпийских игр закончились. Я сама спортсмен и знаю, что значит, когда такое крупное мероприятие откладывается на неопределенный срок. Впереди вас ждет более серьезное испытание. Пандемия внесла свои коррективы, и вы будете очень ограничены во всем, но за вами стоит вся Грузия. Мы с надеждой смотрим на вас и ждем медалей!».
- Олимпийские игры – официально Игры 2020 года – должны пройти в Токио в конце июля – начале августа. Олимпийские игры пройдут без болельщиков из-за рубежа. Причиной этого решения оргкомитета стала пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой сами Игры, которые должны были пройти в 2020 году, были на год перенесены.
- Также может быть принято решение об отказе от услуг иностранных волонтеров и об ограничении численности делегаций стран – участников Игр. Организаторы подчеркивают, что речь идет о вынужденных мерах, приоритетами является здоровье атлетов, а также жителей Японии. Правительство Японии давало понять, что выступает против присутствия иностранных зрителей. Въезд в страну из-за эпидемии сейчас существенно ужесточен.
Коронавирус в Грузии: 1 364 случая заражения за сутки, 22 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 364 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 33,6 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,06%, за последние две недели – 3,67%, а за последнюю неделю – 4,07%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 376 200.
Почти 60% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 811. В Имерети выявили 134 случая заражения, в Кахетии – 83, в Квемо Картли – 82, в Аджарии – 81, в Шида Картли – 48, в Мцхета-Мтианети – 43, в Самегрело и Земо Сванети – 36, в Самцхе-Джавахети – 20, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20, в Гурии – 6.
От ковида умерли еще 22 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 443.
Выздоровело 423 человека, их общее число выросло до 358 227.
На данный момент в Грузии 12 504 активных случая коронавируса. Из них 3 364 пациентов (около 27%) проходят лечение в больницах. Состояние 694 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 177 человек.
8 231 гражданин (более 65% активных случаев) лечится на дому, а 909 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 77 человек, в самоизоляции остаются более 8,2 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 10 июля достигло 296 074. Это около 8% от всего населения Грузии.
Четыре структуры Михаила Ходорковского запрещены в России
Министерство юстиции России расширило список так называемых нежелательных организаций. В него внесены четыре структуры предпринимателя и общественного деятеля Михаила Ходорковского и связанная с правозащитной группой «Команда 29» чешская Spolecnost Svobody Informace («Общество свободы информации»).
Три из четырех организаций Ходорковского зарегистрированы в Великобритании, одна - во Франции. Самая известная их них - Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), она выплачивала стипендии российским студентам и молодым ученым. Ходорковский в июле уже заявил, что больше не будет направлять гранты и стипендии в Россию.
Чешская организация, согласно национальному реестру, в разное время возглавлялась российскими адвокатами, членами «Команды 29», Иваном Павловым и Дарьей Сухих. Spolecnost Svobody Informace добивается обеспечения свободного доступа к значимой для общества информации. Прокуроры посчитали, что ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».
Ходорковский прокомментировал запрет своих организаций в твиттере: «главное, что у Талибана и Хезболлы с Кремлем все ровно», - написал он. Представители внесенной в список запрещенных в России террористических организаций «Талибан» сейчас проводят переговоры в Москве, накануне они давали пресс-конференцию в центре города.
Ходорковский в Москву въехать не может, он заочно арестован и объявлен в розыск.
- Сейчас в список нежелательных организаций Минюста внесены 40 иностранных неправительственных организаций. Им запрещено работать в России, а российским гражданам сотрудничать с этим организациями во всем мире.
Талибы в Москве заявили, что не станут нарушать границы соседних государств
Представители радикального движения «Талибан» заявили на пресс-конференции в Москве, что не будут нарушать границы государств Центральной Азии. С делегацией талибов встречался спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) необходимы и глава государства в курсе проведения таких контактов.
Члены делегации заявили, что якобы контролируют значительную часть афганской территории, за исключением Кабула и ближайших к нему уездов. Глава делегации талибов Шахабуддин Делавар заявил в Москве, что 85% территории Афганистана перешло под управление исламского эмирата. «Мы не стремимся к полной узурпации власти. Мы хотим, чтобы все граждане участвовали в управлении страной вместе с нами, в соответствии с имеющимися знаниями и способностями», - приводит «Евроньюс» слова Делавара.
В России выражают обеспокоенность в связи с ростом напряженности на южных границах Таджикистана, союзника России в ОДКБ - Организации Договора о коллективной безопасности.
К вечеру пятницы, как сообщили некоторые СМИ, вооруженные отряды талибов, по заявлениям их командования, заняли важный район в Кандагаре, крупнейшем городе на юге Афганистана.
Одновременно в СМИ появились сообщения о том, что талибы взяли под контроль примерно 2/3 границы с Таджикистаном. Правительство этой страны, направило в пограничные районы тысячи резервистов.
Грузия получила еще 43 200 доз вакцины AstraZeneca
Сегодня утром, 10 июля, в международный аэропорт Тбилиси доставлена очередная партия вакцины против COVID-19 - 43 200 доз производства шведско-британской компании AstraZeneca, сообщает Министерство здравоохранения Грузии.
Препаратом AstraZeneca смогут привиться люди в возрасте от 45 лет и старше, в том числе лица, которые из-за определенных недочетов, не смогли получить вторую дозу препарата, а также зарегистрированные на первую дозу.
Регистрация на вторую дозу возможна после получения первой дозы. Интервал между первой и второй дозами вакцины AstraZeneca составляет от четырех недель (28 дней) до 12 недель (84 дня).
Согласно последним данным, оптимальный интервал для получения второй дозы вакцины AstraZeneca составляет 8-12 недель (56-84 дня).
Информация о регистрации на AstraZeneca станет известна в ближайшие дни.
Грузия получила дополнительные дозы AstraZeneca с платформы COVAX. «Вакцинация против COVID-19 - эффективное и безопасное средство защиты от инфекции. Всемирная организация здравоохранения, агентства общественного здравоохранения и квалифицированные врачи рекомендуют вакцинацию против COVID-19», - говорится в заявлении Министерства здравоохранения.
Граждане Грузии смогут оформить ковид-паспорт в Доме юстиции
Граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут оформить ковид-паспорта в филиалах Дома юстиции. Об этом заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе на медиа-вебинаре в пятницу.
«Каждый человек после двойной вакцинации может затребовать в медицинском учреждении документ с QR-кодом, подтверждающий двойную вакцинацию. Все учреждения обязаны распечатать этот документ по желанию гражданина. Кроме того, ведутся переговоры с Домами юстиции, чтобы после обращения гражданина, этот документ был напечатан, если другое конкретное учреждение его не выдало», - заявил Гамкрелидзе.
Глава NCDC также прокомментировал информацию о том, что выданные в Грузии цифровые сертификаты (QR-коды) не признают в некоторых странах Европы. О соответствующих проблемах много пишут пользователи грузинского сегмента социальной сети Facebook. Гамкрелидзе не отрицает подобных случаев, подчеркивая при этом, что они являются разовыми, а не массовыми. Одновременно он напомнил, что все граждане перед поездкой могут самостоятельно проверить свой QR-код, передает агентство «Новости-Грузия».
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 9 июля достигло 289 399 – это около 7,8% от всего населения страны.
БДИПЧ остро критикует процедуры отбора судей Верховного суда Грузии
Выдвижение кандидатов в судьи в Верховного суда (ВС) Грузии проходило в обстановке отсутствия общественного доверия к независимости судебной власти. Об этом говорится в третьем промежуточном отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о назначении судей ВС, сообщают «Новости-Грузия».
«Прозрачная, справедливая и заслуживающая доверия система имеет фундаментальное значение для независимости судебной власти во всех странах. В процессе отбора не было четких стандартов и руководящих принципов, что отрицательно сказалось на успехе равных условий для кандидатов», - резюмировал глава БДИПЧ Маттео Мекаччи.
В промежуточном отчете подчеркивается, что в последние годы гражданское общество и международные наблюдатели часто выражали опасения относительно эффективности судебной системы Грузии, в том числе ее органа судебного надзора, Высшего совета юстиции (ВСЮ), уполномоченного представлять парламенту кандидатов в судьи ВС.
БДИПЧ напоминает, что 19 апреля 2021 года правящая партия и часть парламентской оппозиции при посредничестве ЕС подписали соглашение, одним из главных пунктов которого являлась амбициозная судебная реформа. Несмотря на обязательства приостановки выдвижения новых судей Верховного суда до рассмотрения вопроса, «парламент не смог предоставить ВСЮ формальную правовую основу для прекращения процесса». В результате ВСЮ продолжил отбор, заслушивая и оценивая кандидатов в трех параллельных конкурсах в течение весны 2021 года, сказано в докладе.
Институт ОБСЕ перечисляет множество недостатков, отмеченных при отборе: ограниченное разнообразие кадрового резерва, отсутствие четких стандартов и руководящих принципов в процессе интервью, необеспечение последовательности и справедливости условий.
Наблюдатели БДИПЧ отметили, что, «хотя ВСЮ принял меры по повышению прозрачности процесса и доступа, технические проблемы ограничивали эффективность этих мер». Одновременно, как подчеркивается в отчете, слушания часто проходили в атмосфере непрофессионализма, поскольку члены ВСЮ критиковали друг друга и кандидатов.
По итогам интервью и слушаний каждый из кандидатов получил определенные баллы, а также письменное обоснование. На основе этих оценок был определен список из девяти кандидатов, который представили на рассмотрение парламенту Грузии 17 июня. Как указывают в БДИПЧ, парламент Грузии не пытался внести поправки в законодательство, чтобы устранить ранее выявленные недостатки, и «вопреки своему обязательству» по соглашению от 19 апреля, начал готовиться к голосованию за кандидатов в судьи ВС для их назначения.
Несколько дней назад в парламенте Грузии начали заслушивать кандидатов. Оппозиция бойкотировала процесс, поскольку считает, что назначение судей противоречит духу соглашения от 19 апреля. Аналогичной позиции придерживается неправительственный сектор, а также посол США в Грузии Келли Дегнан. Она неоднократно призывала приостановить процесс назначения до завершения судебной реформы. Недавно Дегнан заявила, что «крайне разочарована» выдвижением, добавив, что Грузия теряет «прекрасную возможность» устранить некоторые недостатки системы, предоставленную соглашением от 19 апреля.
Коронавирус в Абхазии: 168 новых случаев, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 467 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 168 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 131 человек. Состояние 40 человек оценивается как тяжелое, 29 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале умер пациент 69 лет, в Гагрской ЦРБ скончались двое мужчин 70 и 81 года.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 24 пациента, в Гагрской ЦРБ - 44, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 18 673 человека. Зарегистрировано 260 летальных случаев. Выздоровели 15 750 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения
В Гудаутском ковид-госпитале открыли дополнительное отделение
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в самопровозглашенной республике Абхазия и увеличением количества больных коронавирусной инфекцией в Гудаутском центральном ковидном госпитале открыто дополнительное отделение для лечения пациентов. Накануне, 8 июля, в Гудаутскую ЦРБ было доставлено 22 человека. Всего в медучреждении проходят лечение от коронавируса 131 пациент. Больные продолжают поступать.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба лично проверил обстановку в больнице, сообщает информагентство «Апсныпресс». По его словам, пока нет необходимости разворачивать все дополнительные места в медучреждении. Это будет делаться поэтапно, по мере поступления больных. На сегодняшний день открыт четвёртый этаж, туда привезли все необходимое. Кроме того, в Гудаутскую ЦРБ командирована дополнительная бригада медиков. По словам министра, медучреждения республики испытывают пиковые нагрузки, как в прошлом году.
«Мы расслабились, начали вести себя свободно. Маски не носим, проводим массовые мероприятия, а это приводит к тяжелым последствиям. Медицинское сообщество работает в перегруженном режиме. На сегодня мы мобилизуем все наши силы и резервы. Наше население должно нам помочь, мы не справимся одни. Нужно относиться к этому с пониманием. Поступают уже молодые ребята с поражением легких более 75%. Это очень серьезно и может привести к тяжелым последствиям. Услышьте нас, берегите свое здоровье, соблюдайте санитарные ограничения», - подчеркнул министр.
Эдуард Бутба еще раз обратил внимание на то, что коронавирусом начали болеть и дети, в связи с чем в Сухуми будет открыто обсервационное отделение на базе первой поликлиники. При этом министр добавил, что если ребенок нуждается в дополнительной помощи, то его направят в первую поликлинику.
«Там развернут 11-14 коек и будут дежурить медики республиканской детской больницы. Дети со средней степенью тяжести здоровья будут находиться под наблюдением и получат медикаментозное лечение», - сказал он. Если состояние детей будет тяжелое, то их направят в Гудаутскую ЦРБ на реанимобиле для специализированного стационарного лечения.
Белорусская милиция провела спецоперацию против журналистов
Белорусские правоохранительные органы 9 июля провели обыски сразу у нескольких журналистов. Об этом сообщают СМИ и правозащитники.
В Бресте милиция пришла к журналисту Максиму Хлебцу и администратору портала «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику.
Белорусская ассоциация журналистов сообщила о визите милиционеров к журналистке Татьяне Смоткиной в городе Глубокое Витебской области. В Лунинцах обыск прошел в редакции издания «Информпрогулки», в Ганцевичах – в офисе газеты «Ганцевичский час».
В четверг, 8 июля, обыски прошли в редакции «Наша Нива и в квартирах редакторов издания Егора Мартиновича, Андрея Скурко и Андрея Дынько, а также у бухгалтера Ольги Ракович. После обыска Мартинович и Скурко были задержаны на 72 часа и доставлены в изолятор на улице Окрестина в Минске. Телеграм-канал Tut.by пишет, что Мартиновича избили при задержании. Он получил травму головы.
В Витебске прошел обыск у журналиста «Белсата» Дмитрия Казакевича. Причиной обыска стало уголовное дело по статье за клевету, заведенное на неустановленного человека, который якобы оклеветал милиционера из Лепеля. Неизвестно, какое отношение к этому имеет Казакевич, однако из его дома забрали ноутбуки, фотоаппараты и бело-красно-белый флажок.
По данным правозащитников, 8 июля задержано не менее 14 сотрудников СМИ.
С августа 2020 года во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко. Многие представители оппозиции после выборов покинули страну, некоторые арестованы. На акциях протеста милиция неоднократно задерживала журналистов, освещающих события по заданию редакций.
Туркменистан стягивает тяжелую технику к афганской границе
Туркменистан стягивает в город Серхетабад на границе с Афганистаном тяжелую военную технику – танки, пушки и бронетранспортеры. Это происходит на фоне приближающейся к туркменским границам террористической группировки «Талибан». Об этом сообщает Turkmen.news со ссылкой на свои источники, а также фотографии, которые издание отказалось публиковать в интересах безопасности авторов съемки.
В последние сутки в указанном районе слышались звуки стрельбы и несколько мощных взрывов, доносившихся с афганской территории, рассказал неназванный собеседник портала. О звуках боестолкновений рассказали и местные жители. В четверг они сообщили о том, что видели, как в сторону границы ехали военные мотоциклы и восемь грузовиков с полностью экипированными солдатами. Тем временем туркменские офицеры эвакуируют семьи подальше от границы с Афганистаном.
Несколькими днями ранее Туркменистан закрыл один из своих пограничных пунктов из-за того, что окружающая местность оказалась под контролем талибов. Это привело к прекращению экспорта продуктов из Туркменистана и стало причиной экономических проблем у местного туркменского населения.
В условиях, когда США и их союзники вывели почти все свои войска из Афганистана, по всей стране разгораются ожесточенные бои между талибами и правительственными войсками. Многие районы, в первую очередь сельские, переходят под контроль радикального движения. Противостоящие им силы афганской армии зачастую переходят на сторону экстремистов либо стремительно отступают, в том числе на территорию соседнего Таджикистана.
Накануне в Москву прилетели представители политического офиса движения «Талибан». Российские власти давно ведут переговоры с талибами, несмотря на то что официально считают эту группировку террористической. Исламисты заверили Кремль в том, что не допустят распространения боевых действий за пределы Афганистана, а также выразили приверженность скорейшему прекращению войны.
Несколькими днями ранее Владимир Путин пообещал Таджикистану как двустороннюю поддержку, так и помощь в рамках ОДКБ в случае угроз для с афганской стороны. В Таджикистане расположена крупнейшая российская военная база, находящаяся за пределами страны.
Ультранационалисты обещают защитить крест у парламента Грузии
Ультранационалисты из антизападной организации Alt-Info обещают защитить металлический крест, установленный у парламента Грузии во время гомофобной акций 5 июля, сообщают «Новости-Грузия».
Более сотни человек, включая нескольких священнослужителей, сегодня вечером собрались у креста, чтобы провести молебен. Один из участников акции заявил журналистам, что они намерены продолжить охранять крест.
В Alt-Info решили провести молебен после того, как несколько либеральных организаций анонсировали акцию «Похороны государства». Символически они планировали возложить у креста венок. По словам активистки Наты Перадзе, акцию решили отменить из-за угроз, поступавших от ультранационалистов.
Перед тем, как установить у парламента крест святой Нины, противники ЛГБТ-сообщества сорвали и сожгли флаг Евросоюза. В течение всего оставшегося дня в Тбилиси продолжались беспорядки – радикалы нападали на журналистов и громили офисы НПО, подключенных к организации акции в защиту прав ЛГБТ.
Медиа-группа Alt-Info позиционирует себя, как «альтернативный источник информации». Она работает в Грузии с начала 2019 года и, по данным «Международного общества за справедливые выборы и демократию» (ISFED), занимается антилиберальной, анти-иммиграционной, анти-ЛГБТ и антизападной пропагандой.
Министр иностранных дел Индии прибыл в Грузию с первым официальным визитом
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Грузию с первым официальным визитом. Согласно решению премьер-министра Индии, он доставил в Грузию мощи святой царицы Кетеван. Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.
В Тбилисском международном аэропорту главу МИД Индии встретил вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани.
В рамках визита Субраманьям Джайшанкар проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, с министром иностранных дел Давидом Залкалиани, министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава.
По информации министерства, 10 июля министр иностранных дел Индии примет участие в торжественной церемонии поклонения мощам святой царицы Кетеван в Кафедральном Соборе Святой Троицы – Самеба.
Согласно существующим правилам, Индия не рассматривает передачу другой стране исторических памятников, святынь, найденных во время археологических раскопок на своей территории, поскольку они являются частью индийского культурного наследия.
Несмотря на это, Грузия и Индия вели интенсивные переговоры по поводу передачи святых мощей в постоянное владение Грузии.
«Исходя из существующих благожелательных отношений, взаимоподдержки и тесного сотрудничества, премьер-министр Индии принял беспрецедентное решение о безвозмездной передаче в постоянное владение Грузии святых мощей великомученицы царицы Кетеван», – говорится в заявлении МИД.
В 2017-2018 годах мощи царицы Кетеван на год были переданы Грузии, после чего вновь были возвращены в Индию.
В рамках визита, Джайшанкар примет участие в церемонии открытия в Тбилиси памятника индийскому политическому и общественному деятелю, одному из руководителей и идеологов движения за независимость Индии Махатмы Ганди. Мероприятие посвящено 150-летнию Ганди. Автором памятника является индийский скульптор Гаутам Пали. Памятник грузинской стороне передала в дар Индия.
В Грузии допустили включение детей в программу массовой вакцинации от коронавируса
Минздрав Грузии в ближайшее время планирует собрать специальную комиссию для рассмотрения вопроса о вакцинации детей против коронавируса. Об этом заявила журналистам сегодня, 9 июля, министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, передает агентство «Новости-Грузия».
«Что касается вакцинации детей, мы разделим международную практику и в ближайшее время соберется комиссия, которая принимает решения в связи с процессом вакцинации [детей] и в связи с календарем вакцинации в целом», - заявила Тикарадзе.
В конце июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции, добавив пункт, касающийся детей и подростков. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше. В настоящее время данную вакцину используют среди подростков в возрасте от 12 лет во многих западных странах, в том числе в США и Канаде.
В Грузии о возможном понижении рекомендуемого возраста вакцинации против коронавируса стали говорить на фоне очередного роста заражаемости и циркуляции новых штаммов. Грузинские специалисты констатируют, что дети стали болеть ковидом все чаще. На данном этапе неясно, рассматривает ли Минздрав возможность прививок несовершеннолетних какими-либо другими препаратами, помимо Pfizer.
Литовская армия начала устанавливать на границе с Беларусью ограждения из колючей проволоки
Литовская армия начала строительство ограждения из колючей проволоки на границе с Беларусью, пишет LRT.lt со ссылкой на главу МВД Агне Билотайте.
По ее словам, вдоль границы поставят ограждения протяженностью 550 км в "кратчайшие сроки". "Все будет выглядеть так: устанавливаем колючий барьер и параллельно строим ограду. При строительстве ограды мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита", – добавила она.
Властям Литвы такой забор обойдется примерно в 41 млн евро. Пограничники заверили, что заграждение из колючей проволоки на границе с Беларусью может быть полностью установлено в течение нескольких месяцев.
Как указала Агне Билотайте, это четкий сигнал, что в Литву будет нелегко попасть. "Мы не та страна, которая будет терпеть то, что творит белорусский режим", – подчеркнула глава МВД.
Общая граница Литвы с Беларусью составляет 678,8 км.
По данным издания, в этом году на границе с Беларусью были задержаны 1546 незаконных мигрантов, в основном из Ирака. Билотайте сообщила, что 500 мигрантов уже временно размещены в самоуправлениях Игналинского, Варенского районов, города Алитуса, Алитусского и Лаздияйского районов. Другие муниципалитеты, по ее словам, также представили свои предложения, где они могли бы временно разместить нелегальных мигрантов.
Официальный Вильнюс обвиняет Беларусь в халатности и даже содействии в переправке иностранцев к границе Литвы. Ранее Билотайте заявила, что рост числа подозреваемых в нарушении миграционного законодательства – это сознательная политика белорусских властей против Литвы. Она назвала происходящее началом гибридной войны. Такого же мнения придерживается бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.
США добавляют в черный список 14 компаний из Китая за рабский труд
Администрация Джо Байдена решила добавить в санкционный список 14 китайских компаний из-за режима принудительного труда и репрессий против меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники. По их словам, этот шаг станет частью миссии по привлечению КНР к ответственности за нарушения прав человека.
В Пекине настаивают, что жесткая политика в отношении определенной категории лиц необходима "для искоренения сепаратистов и религиозных экстремистов". "Китайская сторона примет меры для защиты законных интересов китайских компаний и отвергает попытки США вмешаться во внутренние дела Китая", – заявили в министерстве иностранных дел страны.
Все китайские фирмы сталкиваются в США с жесткой проверкой на предмет того, не используют ли они рабский труд. В июне в черный список американского Минторга попал целый ряд структур из КНР, в том числе производитель материалов для солнечных панелей Hoshine Silicon. Всем им запрещено закупать в Америке любые товары, в том числе программное обеспечение и технологии, необходимые для производства.
Впервые китайские компании оказались под санкциями США еще при администрации Трампа: в 2019 году целый ряд стартапов из КНР остался без американского экспорта из-за жестокого обращения c мусульманскими меньшинствами.
Пекин обвиняют в отправке в лагеря для интернированных лиц и тюрьмы, начиная с 2017 года, более миллиона мусульман-уйгуров и членов других меньшинств. Заключенных подвергают идеологической обработке, заставляя отказываться от своей религии и языка. Китайские власти называют эти лагеря центрами по переобучению и перевоспитанию, необходимыми для того, чтобы справиться с терроризмом и экстремизмом.
Разработчики препарата от COVID-19 изучают бустерную вакцину
Компании Pfizer и BioNTech объявили о разработке бустерной вакцины против коронавируса для борьбы с дельта-штаммом COVID-19.
Производители препарата заявили, что третья инъекция в дополнение к двухфазным вакцинам может дать наивысший уровень защиты от всех известных на сегодняшний день штаммов. При этом компании продолжают работать над обновлённой версией вакцины от коронавируса.
Pfizer и BioNTech ссылаются на данные Минздрава Израиля, которые показывают снижение эффективности прививки спустя шесть месяцев после вакцинации на фоне распространения дельта-штамма вируса.
Компании заявили, что клинические исследования бустерной вакцины могут начаться уже в августе при условии получения одобрения регулирующих органов Евросоюза и США. Учёные считают, что третья доза может понадобиться в течение 6–12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.
Регуляторы США заявили, что участвуют в исследованиях бустерной вакцины, но пока не видят необходимости использовать третью дозу для полностью привитых людей.
В России в качестве бустерного препарата зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт". Это первый компонент двухфазной вакцины "Спутник V. По данным разработчиков, эффективность бустерной вакцины составляет почти 80 процентов на 28 день после иммунизации.
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Еще восьми задержанным участникам гомофобных акций в Тбилиси грозит до шести лет тюрьмы
Прокуратура Грузии предъявила обвинения еще восьми задержанным по делу о беспорядках в ходе гомофобных акций, произошедших 5 июля в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пять задержанных обвиняются в насилии, совершенном группой лиц вследствие нетерпимости, а также в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности «по мотивам нетерпимости, содержащим иные признаки дискриминации».
По данным следствия, обвиняемые напали на журналистов телеканала «Пирвели», оператора Общественного вещателя и фотокорреспондента «ИнтерпрессНьюс».
Еще трое человек проходят по эпизоду нападения на офис неправительственной организации Tbilisi Pride, работающей в сфере защиты прав ЛГБТ, – им вменяется в вину насилие, совершенное группой лиц.
Полицейские задержали восемь указанных лиц 7 и 8 июля 2021 года. Предъявленные против них обвинения в качестве наказания предусматривают от четырех до шести лет тюрьмы, – пишет «Новости-Грузия».
Сегодня же Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для четверых обвиняемых по делу о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов. Судья Роман Хорава осудил события 5 июля и отметил, что принял решение от имени Грузии.
«Всё это – полная темнота, дикость и позор. Вот оценка того, что там происходило. Я принимаю решение от имени Грузии. Ваши действия содержат крайнюю опасность, высокую угрозу и риск совершения нового преступления. Я полностью согласен с обвинением и удовлетворяю ходатайство прокуратуры», – заявил на заседании судья Роман Хорава.
По делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси на данный момент обвинения предъявлены 16 лицам. Потерпевшими проходят 35 человек, в том числе 29 журналистов и телеоператоров.
В прокуратуре заявляют, что полиция продолжает «активные следственные действия» для выявления других лиц, причастных к насильственным действиям против Tbilisi Pride и нарушениям закона, а также по установлению организаторов.
В Абхазии отчитались о пресечении контрабанды сигарет через де-факто границу
За шесть месяцев текущего года сотрудниками СГБ самопровозглашенной республики Абхазия и Пограничного управления ФСБ России было пресечено более 50 попыток незаконного перемещения табачной продукции через де-факто границу с Грузией. Как сообщили в абхазской СГБ, изъято 20 900 блоков сигарет различных марок на общую сумму более 6 млн 900 тыс рублей.
«В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия», – сказано в сообщении.
Отметим, что в апреле текущего года двое жителей Зугдидского муниципалитета были ранены полицейскими близ де-факто границы с Абхазией. СМИ сообщили, что группа граждан пыталась переправить безакцизные сигареты на территорию, контролируемую центральными властями Грузии.
Регби: матч Грузия-Шотландия отменен из-за коронавируса
Регбийный матч Грузия-Шотландия, который должен был пройти в Тбилиси 17 июля, не состоится. Об этом сообщили в Союзе регби Грузии.
Ранее был отменен и второй тест-матч между сборными Грузии и Южной Африки. Причина – коронавирус: положительный тест сдали игроки обеих сборных.
По информации Союза регби, заражение подтвердилось у шести игроков грузинской сборной, их самочувствие удовлетворительное. Все остальные члены сборной, согласно протоколу, должны перейти на 8-дневную самоизоляцию.
Брестское «Динамо» не сыграет в Батуми – матч перенесли в Ереван
Домашний матч брестского «Динамо» против чешской «Виктории» из Пльзени во втором раунде квалификации Лиги конференций УЕФА снова перенесен, на этот раз в Ереван. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского клуба.
Как пишет РИА Новости, встреча пройдет 29 июля на стадионе Ереванской футбольной академии. Зрители на игру допущены не будут.
Изначально матч по решению УЕФА был перенесен из Бреста в грузинский Батуми, но, как отмечается, по ряду причин организация игры в данном городе не представляется возможной.
Ряд белорусских СМИ со ссылкой на фан-аккаунт брестского клуба сообщает, что матч перенесен из Батуми в Ереван «по причине неожиданного отказа грузинской стороны».
«Грузия отказала брестскому «Динамо» в проведении матча в Батуми», – пишет портал «Белорусский партизан».
Россия остается крупнейшим импортером грузинского вина
Грузия экспортировала на рынок России в январе–июне текущего года более 28 млн бутылок вина, что на 8% больше по сравнению с аналогичными данными за 2020 год. Таким образом, РФ остается крупнейшим импортером грузинского вина.
По данным Национального агентства вина Грузии, на втором месте по объему закупок находится Украина. С января по июнь в эту страну было экспортировано более 5,2 млн бутылок вина, что на 15% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Польша, куда было экспортировано более 2,8 млн бутылок вина (плюс 31%).
По данным агентства, грузинское вино за шесть месяцев также экспортировалось в Азербайджан (более 133 тыс. бутылок, на 41% больше прошлогодних показателей), в Китай (более 2,7 млн бутылок, что на 10% больше, чем в прошлом году), в Казахстан (почти 2 млн бутылок, на 61% больше прошлогодних показателей) и Турцию (30 930 бутылок, что на 115% больше, чем в 2020 году).
Как пишет ТАСС, Грузия с января по июнь также поставила 502 353 бутылки в США, что на 35% больше, чем в прошлом году, 273 860 бутылок вина в Израиль, что на 63% больше, чем в 2020 году, 364 459 бутылок в Германию, что на 4% больше прошлогодних показателей, и 348 538 бутылок в Эстонию, что на 3% больше, чем в прошлом году.
От ЦИК РФ требуют снять список «Единой России» с выборов из-за связей Лаврова с «Талибаном»
Кандидат в депутаты Госдумы от «Яблока», правозащитница Марина Литвинович подала жалобу в Центризбирком и потребовала не регистрировать список «Единой России», так как глава МИД России Сергей Лавров, включенный в список ЕР, «причастен к деятельности организации „Движение Талибан“, признанной террористической в РФ».
Как пишет информагентство Znak, в жалобе Литвинович указывается, что согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» не могут быть избранными те граждане, кто причастен к деятельности организации, запрещенной на территории России. Правозащитница привела несколько примеров, когда Лавров проводил официальные встречи с представителями «Движения Талибан».
«Таким образом считаю, что Сергей Лавров, включенный в федеральный список ЕР причастен к деятельности организации „Движение Талибан“, признанной террористической РФ, поскольку осуществлял сотрудничество с данной организацией и не прекратил это сотрудничество после признания организации террористической. Исходя из изложенного, федеральный список ЕР, поданный для заверения в Центризбирком, не может быть заверен в таком составе», – говорит Литвинович и требует «отказать в заверении списка кандидатов ЕР».
Правозащитница отмечает, что такое решение будет справедливым, ведь на этом же основании на прошлой неделе отказали в праве участвовать в выборах политикам Олегу Степанову и Илье Яшину.
Отметим, что накануне на сайте МИДа появилась информация, что спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов провел консультации «с делегацией политического офиса Движения талибов». Речь идет о запрещенной в России террористической организации «Талибан», которая в настоящее время ведет боевые действия в Афганистане: боевики убивают людей, захватывают населенные пункты и отдельные участки границы с Таджикистаном. В МИДе заявляют, что в ходе дипломатической встречи были обсуждены перспективы запуска межафганских переговоров.
COVID-19 в Грузии: 1108 новых случаев, семь пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще семь пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5421.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 1108 новых случаев коронавируса. Накануне провели 23 895 тестов: PCR-тестов – 10 137, экспресс–тестов на антиген – 13 758.
Выздоровели еще 714 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 374 836, выздоровевших – 357 804.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии достиг 4,64%, за последние 14 дней составляет 3,47%, за неделю – 3,89%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5598 человек, всего использовано вакцин – 289 399.
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