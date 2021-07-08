Очередная премьера Георгия Гахария

Еще один из обвиняемых в нападении на журналистов будет ожидать своей участи в следственном изоляторе. В Тбилисском городском суде продолжаются рассмотрения дел участников контракции в грузинской столице, задержанных полицией за применение насилия в отношении сотрудников СМИ. Всего на скамье подсудимых 12 человек, аресты продолжаются. Тем не менее оппозиционеры обвиняют власти в запоздалой реакции и заигрывании с Грузинской православной церковью. Не остался в стороне и бывший премьер-министр, обвинивший «Грузинскую мечту» в некомпетентности.

Тбилисский городской суд одного за другим отправляет под арест тех, кто отличился при нападении на журналистов во время беспорядков 5-6 июля. Слушания, судя по всему, затянутся до глубоко ночи, а полиция продолжает задержания.

Рвение, которого со стороны правоохранителей не наблюдалось ни 5, ни 6 июля, очевидно, отчасти обусловлено реакцией на события со стороны Европы и США. Накануне премьер-министру Ираклию Гарибашвили пришлось в ходе пресс-конференции буквально оправдываться перед еврокомиссаром по политике соседства. И хотя Оливер Вархели внимательно слушал и кивал, вряд ли премьеру понравилось то, что он передал главе правительства за закрытыми дверями.

Сегодня перед камерами и микрофонами наконец появился министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и сразу же пошел с козырей:

«Был выведен спецназ. Или они непременно должны были выглядеть как робокопы? Это обычные полицейские, но, когда нужно, они переодеваются, вооружаются дубинками».

Что касается нападений на журналистов, Гомелаури назвал идиотизмом предположения, что приказ не защищать сотрудников СМИ от агрессивных радикалов исходил именно от него:

«5 июля на улицы столицы было выведено 3 200 силовиков. Вначале было три места, где они работали, но затем количество локаций стало расти и достигло 20-ти. Распределите 3 200 человек на 20 локаций, получится около 150 человек в каждой точке. Физически других возможностей нет».

Теперь «Грузинской мечте» приходится лавировать, чтобы, с одной стороны, оправдаться перед западными партнерами, от которых в бюджет поступает немалая помощь, а с другой, не слишком рассердить Грузинскую православную церковь, которая, несмотря на все попытки представителей правящей партии дистанцировать ее от событий 5-6 июля, не особо и скрывает своей причастности.

Местоблюститель патриарха, преподобный Шио (Муджири) уже 5 июля примерил на себя роль парламентария и выступил с инициативой принять закон об оскорблении чувств верующих. Сегодня он в сопровождении главы пресс-службы патриархии протоиерея Андрия Джагмаидзе побывал у президента Грузии Саломе Зурабишвили. О чем говорилось на встрече, неизвестно, но свои мысли Шио Муджири выразил вполне конкретно:

«То, что мы видим сегодня во всем мире и в нашей стране, – это путаница и подмена понятий, поскольку они пытаются назвать самый тяжкий грех, такой как грех Содома, добродетелью, достоинством и представить его как достоинство. Наша нация и церковь никогда не смирятся с этим, потому что это часть большой кампании, направленной на отчуждение нации от Бога, Христа, наших традиций, церкви и унижение нации. Поэтому мы так едины. Мы сожалеем о проступках, досадных инцидентах, неправильных действиях, в результате которых несколько человек получили травмы. Но мы предупреждали организаторов. Нации брошен вызов. Чтобы подобного не повторилось, мы думаем, что настало время нашему правительству и обществу задуматься об отражении оскорбления религиозных и национальных чувств на законодательном уровне».

В оппозиции это назвали вмешательством церкви в дела государства, а, следовательно, в нарушении Конституции. По словам председателя Республиканской партии и руководителя парламентской фракции «Группа реформ Шарля Мишеля» Хатуны Самнидзе, патриархия злоупотребляет доверием граждан и теперь хочет, чтобы насилие было защищено законом:

«Чего бы ни хотела патриархия, «Грузинская мечта» не решится на это. Патриархия сегодня оскорбляет журналистов, свободных граждан и теперь хочет оскорбить и правительство, которое обычно подчиняется ему, и изменить закон, еще больше отдаляя нас от наших европейских ценностей. Но церковь не сможет этого сделать, потому что в этой стране есть те, кто считает, что свободу слова нужно защищать. За этим процессом через увеличительное стекло наблюдают наши западные партнеры, и они не позволят стране сделать такой большой шаг назад. Если патриархия хочет, чтобы осуществляемое ею насилие было защищено законом, она не сможет этого добиться».

Впрочем, европейские амбиции Грузии сегодня и так под большим вопросом. По словам независимого депутата, бывшего лидера «Единого национального движения» Григола Вашадзе, заявку на вступление в Евросоюз, которую власти обещали внести в 2024 году, уже сегодня можно сдавать в Национальный архив.

Еще один удар «Грузинская мечта» получила от бывшего премьера. До последнего момента хранивший молчание Георгий Гахария внезапно жестко раскритиковал власти за «некомпетентность». По словам экс-главы правительства, государство обязано защищать граждан, а не предупреждать:

«За последние два дня мы увидели, что государство не могло защитить ни Конституцию, ни своих граждан от физического насилия, не смогло защитить журналистов от массовых преследований, не смогло защитить туристов… Просто невозможно представить, что мы увидели. Это было проявлением беспомощности. Какой-то пик некомпетентности. Оказывается, эти люди понимают государство так: если государство предупредило о рисках, то за мою физическую безопасность, установление и поддержание конституционного порядка в стране ответственность несет кто-то другой. Это уже беспомощность».

В том, что сам Гахария может действовать совершенно иначе, никто не усомнился. События пресловутой «гавриловской ночи» еще свежи в памяти грузинского общества. Тогда упомянутые нынешним главой МВД «робокопы» жестко, даже жестоко разогнали акцию у парламента. В этот раз власти отдать такой приказ не решились. Но, по мнению наблюдателей, будь на месте Гомелаури все тот же Гахария, приказа все равно бы не было.

«Грузинская мечта» попала в довольно сложное положение. Разгонять своих потенциальных избирателей, тем более в преддверии выборов, она не решилась бы. Отстояться в сторонке тоже не получилось. Европа и Америка потребовали объяснений. Хоть, по мнению части комментаторов, недостаточно жестко. И вот теперь еще дополнительные проблемы в лице бывшего №1 правящей партии, который будет всеми силами пытаться оттянуть часть голосов «Мечты» и Грузинской православной церкви, представители которой с каждым днем все меньше похожи на религиозных деятелей и все больше на политиков-популистов, за которыми стоит улица.