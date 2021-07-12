Евангелие от Антона

Грузинская православная церковь осуждает насилие, но не видит своей причастности к нему. Высшие иерархи ГПЦ обвиняют в событиях 5 июля сами СМИ и оппозиционных политиков. Но проповеди уже не встречают единодушной поддержки.

«Что значит – нет насилию?! Вы обязаны осуществлять насилие ради Родины, ради страны, ради чистоты», – протоиерей Спиридон Цкипуришвили, который с трибуны перед парламентом «благословил» агрессивно настроенную толпу на расправу с инакомыслящими гражданами, отделался выговором. О том, что священнослужителю было сделано замечание, сообщил руководитель пресс-службы патриархии Андрия Джагмаидзе.

Но в целом церковь не видит своей вины в том, что произошло 5 июля. Как не видит своей причастности к смерти оператора телеканала TV Pirveli Лексо Лашкарава. Сегодня его семья получила письмо от имени Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, который призывает мать погибшего молиться за своего сына и верить в его вечную жизнь:

«Разумеется, смерть ребенка – большая трагедия и боль для вас, но вера в вечную жизнь, частью которой стал Лексо (Александре), поможет Вам крепиться. Не сомневайтесь, он жив, и общаться с ним можно через молитву».

Впрочем, сами церковные иерархи общаться с оппонентами предпочитают не через молитву, а через социальные сети. Митрополит Ванский и Багдатский Антон, в частности, не видит в смерти журналиста причины для жесткой реакции дипломатического корпуса. В своем заявлении на официальной странице епархии в Facebook преподобный Антон довольно четко расставил приоритеты:

«Мы, говорят, огорчены, что вы не вывели спецназ! Почему не осуществили насильственные действия над большинством?! Погиб один журналист, что вы из этого устроили?!»

Видимо, в системе христианских ценностей митрополита жизнь одного человека ничего не значит. И его смерть не может быть причиной для возмущения или недовольства. О несоответствии такого мировоззрения учению Христа преподобному Антону напомнил протоиерей Заза Тевзадзе:

«Жизнь одного человека – это вся жизнь, весь мир. Бог создал одного человека, а не миллиарды, и жизнь одного человека неизмеримо важна, бесценна. Подобная оценка (митрополита Антона) лишь характеризует оценщика. Неужели нужно вырезать миллиарды, чтобы понять, что этого не должно происходить?»

Но у архиереев свое видение ситуации. Еще один известный своей радикальной позицией иерарх – епископ Бодбийский Якоб не видит в том, что произошло 5 июля, ничьей вины, кроме тех, кто стал жертвой агрессии.

«Бремя ответственности лежит на людях, стоящих за «Прайдом». Почему бы вам не спросить тех, кто заставлял вас (журналистов) там находиться? Одно хочу сказать: насилие и агрессия продолжаются уже много лет, в основном они исходят от телевидения и со стороны политиков. Вы, журналисты, не виноваты, но те, кто создает погоду на телевидении, те, кто ее заказывает, абсолютно все это на их совести».

Впрочем, на свою проповедь на эту тему священнослужитель получил резкую отповедь. Одна из прихожанок прямо в церкви раскритиковала одного из лидеров Грузинской православной церкви за призывы к насилию и отсутствие христианской морали:

«И с такой проповедью мы сможем обрести свободу, демократию?! Где вы были? Где была патриархия? Это не проповедь, это шаг назад. Чего вы хотите от журналистов, чего вы хотите от этих людей?! Это не имеет ничего общего с православием. Это бизнес и больше ничего».

Женщину, выступившую против преподобного Якоба, в соцсетях многие уже обвинили в связях с оппозицией и лично с лидером «Единого национального движения» Михаилом Саакашвили. К слову, версию о коварном плане бывшего президента разрушить страну и церковь чуть ранее выдвинул премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Однако не все церковные иерархи придерживаются такой точки зрения. Некоторые руководители зарубежных епархий ГПЦ считают, что церковь обязана взять на себя свою долю ответственности за произошедшее.

«Это очень печально, мне стыдно, я выражаю соболезнования членам семьи, разделяю их боль. Церковь Христа основана на любви. Как можно оправдывать хоть одно слово в любом аспекте, если оно призывает к насилию? Любое насилие заслуживает осуждения. Я осуждаю насилие, к сожалению, и так как я являюсь частью церкви, я, как епископ, тоже беру на себя ответственность», – говорит владыка Саба, епископ Северной Америки.

Но, так или иначе, авторитет церкви пошатнулся. 11 июля, когда стало известно о смерти Лексо Лашкарава, камень с надписью «Грузинская патриархи», находящийся перед входом в резиденцию Илии Второго, облили красной краской. Это беспрецедентный случай в новейшей истории Грузии. Церковь по уровню доверия всегда лидировала во всех социологических опросах, теперь все больше и больше граждан не скрывают критики в адрес ГПЦ.