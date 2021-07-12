Крестовый подход «Грузинской мечты»

Уличное противостояние, начавшееся после смерти оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, переместилось сегодня в стены грузинского парламента. В течение трех часов часть оппозиции и журналисты блокировали его работу с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. «Нацдвижение» решило возобновить бойкот и призвало сторонников к акциям протеста. Премьер- министр Ираклий Гарибашвили и другие лидеры «Грузинской мечты» заявили, что защищают права большинства.

Хаос, брань и рукоприкладство царили более трех часов в стенах парламента Грузии. Протесты, вызванные смертью оператора Лексо Лашкарава, переместились с улицы в законодательный орган. Масла в огонь подлил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он с утра в очередной раз заявил, что был против проведения ЛГБТ-сообществом Марша достоинства, обвинил журналистов в сговоре с Михаилом Саакашвили и обещал, что его правительство будет защищать права большинства:

«Когда 95% нашего населения против проведения демонстративно пропагандистского марша, парада, этому, друзья, мы все должны подчиниться. Это мнение абсолютного большинства нашего населения, и мы, как избранная народом власть, обязаны с этим считаться, и мы всегда будем с этим считаться. Так больше не будет в Грузии, когда меньшинство решало судьбу большинства».

Заступилась за права большинства и министр культуры, назначенная сегодня вице-премьером, Тея Цулукиани. Она же рассказала, каким видит будущее Грузии и кому должен принадлежать главный проспект Руставели:

«Мы так должны построить страну, чтобы прекратилось использование представителей ЛГБТ-общины в собственных политических и грязных целях – я хочу, чтобы страна этого добилась. Также, по моему мнению, и к этому призвала бы вас, должна прекратиться агрессия к большинству, которое считает, что парад (Прайд) не должен проводиться на проспекте Руставели. И нужно научиться уважать мнение друг друга».

А еще министр Цулукиани призвала журналистов и оппонентов не пугать ее и других грузин послами ЕС, других западных стран. «Этим вы делаете российское дело», – констатировала Тея Цулукиани.

Аналогичные заявления других лидеров «Грузинской мечты», видимо, прибавили силы оппозиционным депутатам. Они занимали трибуну парламента более трех часов, не давая возможности большинству начать внеочередное парламентское заседание.

Не обошлось без брани и драки между оппозиционерами и представителями партии власти. В итоге охране наконец-то удалось разнять депутатов и освободить трибуну, выдворив часть оппозиции из зала заседания. Этим крайне недовольна была одна из лидеров «Нацдвижения» Тинатин Бокучава:

«Насильственный режим, который избивает и убивает журналистов, теперь применил силу против депутатов. Единственной целью нашего блокирования трибуны была отставка убийцы Ираклия Гарибашвили».

Позже «Нацдвижение» заявило, что прекращает парламентскую деятельность, возвращается в режим бойкота. Но самая крупная оппозиционная сила в парламенте готова принять участие в двух процедурах – если состоится голосование о недоверии правительству, а также обеспечит голоса для принятия конституционных поправок, необходимых для проведения в октябре местных выборов по соглашению Шарля Мишеля. А до этого бывшая партия власти намерена со своими сторонниками присоединиться к акциям протеста, организованным СМИ и гражданскими активистами, с требованием отставки премьера и всего правительства Гарибашвили.

Требование об отставке премьер-министра назвал несерьезным председатель «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе. Он рассказал, кто на самом деле стоит за радикальными группами:

«Лидером радикально-антихристианских группировок является Михаил Саакашвили. Он из Киева управляет процессами. Он владеет СМИ, деньгами, и благодаря этим ресурсам, он управляет этими группировками».

Уточнил лидер партии власти, кто вместе с Саакашвили и «Нацдвижением» понесет политическую ответственность:

«Политическая ответственность ляжет на те радикальные группировки, которые противостоят государству и церкви. В том числе и на те силы, которые сегодня пытались саботировать работу парламента. Только они будут политически ответственны, в том числе и за те беспорядки, которые они постоянно устраивают в нашей стране».

Такие заявления представителей власти многие правозащитники и наблюдатели расценили как «крестовый поход» «Грузинской мечты» на журналистов и недоминантные группы общества. Встревожена заявлением премьер-министра Гарибашвили и Народный защитник Нино Ломджария:

«Он практически объявил нам диктатуру большинства. Это ничего общего не имеет с демократией, с правами человека. В демократическом обществе защищены права каждого человека, как представителей меньшинств, так и большинства. И большинство не решает, должны ли быть защищены права меньшинств».

Возмутительными считает заявления представителей власти бывший диссидент, конституционалист Вахтанг Дзабирадзе. Но не менее остро он критикует оппозицию, которая так и не учла ошибки недавнего шестимесячного бойкота и решила опять наступить на те же грабли.

«Оппозиция действует, только основываясь на эмоциях, исходя из одной многократно и безуспешно примененной стратегии. Они даже не учли исторический факт. За эти тридцать лет независимости, даже в разгар национально-освободительного движения протестные акции с требованием отставки правительства в июле не приносили результата. Весь этот протестный заряд, каким бы он справедливым ни был, сойдет на нет. Оппозиция своими требованиями сейчас больше помогает властям. Вместо того, чтобы выйти на пик поддержки оппозиции на октябрьских выборах».

Вахтанг Дзабирадзе считает нереальными планы оппозиции объявить недоверие кабинету министров Гарибашвили и создать до внеочередных парламентских выборов так называемое техническое правительство. «Грузинская мечта» в таком режиме чувствует себя комфортно, доказав это и тем, что, выдворив из зала заседания депутатов-«дебоширов», с другой частью оппозиции (в лице «Граждан», «Гирчи» и «Европейских социалистов») начала заседание и даже утвердила шестерых из девяти кандидатов судей в Верховный суд, чего не делать в эти дни настоятельно призывали западные партнеры, гражданские активисты с этим требованием проводили шумные акции протеста, а оппозиция и тогда грозилась бойкотом.