«Грузинская мечта» развернулась к перевороту

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил СМИ в антигосударственных действиях, а пришедших к парламенту журналистов встретили с уже традиционной жестокостью.

Второй день подряд представители грузинских СМИ протестуют в центре Тбилиси. Митинги перед зданием парламента начались после кончины оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля. В защиту свободы СМИ высказались абсолютно все медиа-организации, работающие в Грузии. По его итогам власти был предъявлен ультиматум, в котором ведущие грузинские средства масс-медиа потребовали отставки правительства Грузии во главе с премьером Ираклием Гарибашвили.

В правительстве ультиматум СМИ проигнорировали, назвав его политическим заказом экс-президента Михаила Саакашвили. На сегодняшнем заседании правительства премьер Гарибашвили обвинил ведущие СМИ в пособничестве реваншистам:

«Скажем прямо: оппозиционные телеканалы «Мтавари», «Пирвели» и «Формула» управляются непосредственно Саакашвили. Повестка дня названных телеканалов и «Национального движения» абсолютно идентична и служит единственной цели - свержению правительства».

Некоторые руководители СМИ попытались получить ответы непосредственно от лидеров «Грузинской мечты». Власти заблокировали входы в парламент, однако журналистам удалось прорваться внутрь вместе с депутатами. Там от большинства особенно досталось тем СМИ, которые отметил в своем заявлении премьер.

По словам гендиректора канала «Пирвели» Вато Церетели, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе нанес ему публичные оскорбления:

«Вот как они принимают СМИ. Я просто хотел задать вопросы, почему они 5 июля устроили кровавое побоище нам, журналистам, всем инакомыслящим. Я подошел, и Кобахидзе посмотрел на меня и прямо обозвал подонком. Все с ними ясно, не на улице, а уже в парламенте нас надо защищать».

Меньше повезло директору телекомпании «Кавкасия» Нино Джангирашвили, которая выложила в соцсеть снимок перевязанной ступни после столкновения с патрулем возле парламента. Об этом она написала в Facebook из одной из больниц Тбилиси:

«Спасибо полиции. В принципе, я, как антигосударственный элемент, заслуживала перелома обеих ног, но выжила, правда, ценой жесткого вывиха».

Ближе к вечеру тысячи людей присоединились к акции протеста перед парламентом, пообещав сделать ее перманентной. По словам руководителя «Пирвели» Инги Григолия, журналисты шокированы заявлением премьера:

«Немыслимое заявление мы услышали от Гарибашвили, будто мы участники переворота. Если это так, я предлагаю доказать нашу вину и арестовать всех нас, как соучастников антигосударственного действия. В принципе, после этого заявления мы не ожидаем адекватных решений властей, но мой опыт журналиста подсказывает мне, что все закончится отставкой премьера, как главного подстрекателя агрессии и убийства представителя СМИ».

Профильные НПО также отметили излишне агрессивный тон главы кабмина в отношении масс-медиа.

Заявление премьера содержит опасные для свободы СМИ призывы, заявил председатель «Молодых юристов» Ника Симонишвили.

«Насилию против прессы нет никакого оправдания, мы рискуем скатиться на уровень Белоруссии. Это выступление перечеркивает такие положения Конституции, как право на равенство, свободу слова и выражения мнений. Правящее большинство не наделено полномочиями затыкать рот независимым СМИ, нельзя отождествлять критику властей с попыткой захвата власти», – заявил юрист в интервью Радио Свобода.

О непростом положении, в котором оказались СМИ, свидетельствует и текст обращения, которое подписали более 70-и руководителей масс-медиа. В нем подчеркивается, что случаи нарушения прав журналистов «приблизились к критической грани». Авторы обращения призвали дипломатический корпус и международные организации «оказать незамедлительное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ, а также на факты «воспрепятствования выполнению профессиональных обязанностей и бездействие властей Грузии».