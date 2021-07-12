Участники акции протеста устроили шествие к офису «Грузинской мечты»

Участники акции протеста, которая вечером началась на проспекте Руставели, устроили шествие к офису правящей партии «Грузинская мечта». Там их встретил плотный полицейский кордон, который перекрыл проход к офису, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Шествие участники акции начали после того, как в МВД провели брифинг, на котором было заявлено, что согласно промежуточным данным экспертизы, оператор оппозиционной телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиков.

«Может завтра я окажусь в такой ситуации на Руставели и со мной тоже расправятся 20 человек. И меня тоже начнут поливать грязью и скажут, что у меня было множество проблем! Выходите и протестуйте!» - заявил на акции известный актер и телеведущий Ило Берошвили.

Лашкарава был жестоко избит радикальной гомофобной группой 5 июля, когда снимал репортаж о погроме в офисе гражданских активистов. По словам журналистки Миранды Багатурия, ее оператора избивали около двадцати человек. Так как у Лашкарава были сломаны лицевые кости, ему провели операцию. Спустя шесть дней, утром 11 июля, мать обнаружила, что он скончался в собственной постели. МВД начало расследование по факту. К этому времени по факту насилия над съемочной группой телеканала «Пирвели» МВД задержало уже пятерых человек.

В воскресенье, день смерти Лексо Лашкарава, в Тбилиси оппозиционные СМИ провели акцию протеста, к которой присоединились около пяти тысяч человек.

На акции потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури. Оппозиция обвиняет их в покровительстве радикальным группировкам и неспособности защитить права граждан, СМИ и общественный порядок. Сегодня акция протеста на Руставели с требования отставки прошла во второй раз.