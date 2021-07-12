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Участники акции протеста устроили шествие к офису «Грузинской мечты»
Участники акции протеста, которая вечером началась на проспекте Руставели, устроили шествие к офису правящей партии «Грузинская мечта». Там их встретил плотный полицейский кордон, который перекрыл проход к офису, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Шествие участники акции начали после того, как в МВД провели брифинг, на котором было заявлено, что согласно промежуточным данным экспертизы, оператор оппозиционной телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиков.
«Может завтра я окажусь в такой ситуации на Руставели и со мной тоже расправятся 20 человек. И меня тоже начнут поливать грязью и скажут, что у меня было множество проблем! Выходите и протестуйте!» - заявил на акции известный актер и телеведущий Ило Берошвили.
Лашкарава был жестоко избит радикальной гомофобной группой 5 июля, когда снимал репортаж о погроме в офисе гражданских активистов. По словам журналистки Миранды Багатурия, ее оператора избивали около двадцати человек. Так как у Лашкарава были сломаны лицевые кости, ему провели операцию. Спустя шесть дней, утром 11 июля, мать обнаружила, что он скончался в собственной постели. МВД начало расследование по факту. К этому времени по факту насилия над съемочной группой телеканала «Пирвели» МВД задержало уже пятерых человек.
В воскресенье, день смерти Лексо Лашкарава, в Тбилиси оппозиционные СМИ провели акцию протеста, к которой присоединились около пяти тысяч человек.
На акции потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури. Оппозиция обвиняет их в покровительстве радикальным группировкам и неспособности защитить права граждан, СМИ и общественный порядок. Сегодня акция протеста на Руставели с требования отставки прошла во второй раз.
Другие новости дня
15 лет тюрьмы: суд Иордании вынес приговор высокопоставленным лицам
Военный суд в Иордании признал экс-министра финансов и бывшего спецпосланника монарха в Саудовской Аравии виновными в подстрекательстве к мятежу. Бассем Авадаллах и Шариф Хасан бин Заид приговорены к пятнадцати годам лишения свободы. Они свою вину отрицают.
В апреле полиция Иордании задержала восемнадцать человек. Из них перед судом предстали лишь двое. Бассем Авадаллах и Шариф Хасан бин Заид, по версии следствия, были в сговоре с наследным принцем Иордании (младшим братом короля Аблаллы II) Хамзой бен Хусейном, сотрудничали с «иностранными организациями» и планировали свергнуть короля.
Сам принц Хамза судебного разбирательства избежал и публично присягнул на верность монархии. Он записал видеообращение, в котором отрицает попытку государственного переворота, но обвиняет правящую элиту в коррупции и попытках подавить любую критику, в том числе с помощью арестов.
Судебный процесс над экс-министром и спецпосланником был закрытым и прошел за шесть заседаний. Защита просила вызвать свидетелей, но суд отказал. Адвокат Авадаллаха в интервью Associated Press утверждает, что его подзащитного пытали, чтобы добиться признательных показаний.
Вынося приговор, судья заявил, что подсудимые пытались воплотить в жизнь «идеи, враждебные существующей политической системе в королевстве и его величеству королю Абдалле».
- Иордания - дуалистическая монархия. Исключительная власть сосредоточена в руках короля и его совета.
- Страна считается одной из наиболее стабильных и спокойных на Ближнем Востоке. Региональные державы, включая Египет и Саудовскую Аравию, выразили поддержку королю Абдалле.
- На стороне короля Иордании выступили и США. Вашингтон и Амман объединяют усилия, направленные на противодействие террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России). США называют Иорданию ключевым партнером.
Путин опубликовал статью о единстве русского и украинского народов
Владимир Путин написал статью о единстве русского и украинского народов, в понедельник она была опубликована на официальном сайте Кремля. Глава России объяснил ее появление необходимостью подробнее изложить свою позицию, которую вкратце он высказал в ходе недавней «Прямой линии»: тогда, отвечая на вопрос о российско-украинских отношениях, Путин сказал, что русские и украинцы – это один народ.
В большей части опубликованной статьи президент России в качестве аргументации обращается к истории, зачастую к источникам из школьной программы - например, к «Повести временных лет». Не в первый раз Путин отметил, что в середине прошлого тысячелетия название «Украина» использовалось в значении слова «окраина», жители Киева, левобережья Днепра, Полтавщины, Черниговщины и Запорожья считали себя частью русского православного народа и назвались «Малороссией», а после войн с Османской империей в состав России вошли Крым и земли Причерноморья, получившие название «Новороссия».
Дальнейшие попытки выбраться из-под влияния Москвы Путин связал исключительно с внешним давлением Запада, который, по мнению главы России, »всегда стремился к подрыву нашего единства». В статье Путин заявил, что сегодняшняя Украина полностью отдана «под внешнее управление», из-за чего она превратилась, как считает президент России, «в беднейшую страну Европы», в которой русскоязычное население подвергают «принудительной смене идентичности» и «насильственной ассимиляции».
«Нацдвижение» и «Лело» объявили бойкот заседаниям парламента Грузии
Самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение» решила, что будет принимать участия только в тех заседаниях парламента Грузии, на которых будут рассматриваться только самые важные для общества вопросы. Таковыми в ЕНД считают выражение недоверия правительству и голосование по конституционным изменениям для перехода на пропорциональную систему.
ЕНД в блоке с еще несколькими оппозиционными партиями представлена в парламенте Грузии 32 депутатами. «Участие в парламенте в нынешнем формате неразумно. Мы примем участие только в тех заседаниях, которые будут нужны и необходимы для общества. Сегодня общество ставит перед оппозицией совершенно другие вызовы – это события 5 июля и смерть оператора. Реакция Гарибашвили на эти события — вызов обществу», - сказал депутата от ЕНД Леван Бежашвили.
Он подчеркнул, что политики должны показать единство для того, чтобы премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури ушли в отставку, чтобы в стране было назначено техническое правительство, которое обеспечит проведение внеочередных выборов. «Вызов Гомелаури и других министров в парламент будет важным вопросом. Оппозиция будет отдельно обсуждать этот вопрос. Главное не их приход, а их отставка, которую требуют СМИ, общество, оппозиция», - считает Бежашвили.
Бойкот работе парламента намерена объявить еще одна оппозиционная фракция - «Лело - партнерство для Грузии». Как заявил сегодня лидер партии Мамука Хазарадзе, «Лело» видит выход из создавшейся кризисной ситуации в формировании переходного правительства и досрочных выборах, сообщают «Новости-Грузия».
Фракция «Лело» покинула зал заседаний после того, как в парламенте произошла потасовка с журналистами, которых затем вместе с частью депутатов от оппозиции выдворили из зала. Затем председатель парламента Каха Кучава отказался дать слово представителям фракции «Лело», после чего они в знак протеста покинули законодательный орган.
В воскресенье, 11 июля, в Тбилиси прошла акция протеста, организованная оппозиционными СМИ. Это произошло после того, как стало известно о смерти оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, который 5 июля был жестоко избит радикальными гомофобными группировками. Причины смерти Лашкарава, который перенес серьезную операцию, так как у него были сломаны лицевые кости, устанавливает экспертиза.
По делу о нападении на Лексо Лашкарава МВД задержало пять человек.
Кобахидзе назвал Саакашвили «лидером радикальных антихристианских группировок»
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает, что протесты последних дней были организованы «радикальными антихристианскими группировками», лидером которых является экс-президент страны Михаил Саакашвили, сообщают «Новости-Грузия».
«Лидер радикальных антихристианских группировок - Михаил Саакашвили, который руководит процессами из Киева. У него нет для этого особого таланта, но у него есть средства массовой информации и деньги. Благодаря этим двум ресурсам ему удается быть лидером этих групп», - заявил Кобахидзе.
Председатель правящей партии также уверен, что на предстоящих местных выборах победит «Грузинская мечта».
«Однако у него [Саакашвили] нет ресурсов, чтобы в стране были беспорядки. Какие бы волнения не происходили в нашей стране на протяжении многих лет, за всем стояла эта антигосударственная политическая сила. На выборах они получат ответ от грузинского общества, и это будет очередной победой «Грузинской мечты», - заявил Кобахидзе.
Согласно договоренности, достигнутой между правительством и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля, имено предстоящие в октябре местные выборы определят судьбу внеочередных выборов парламента. Они будут назначены, если на них правящая партия не сумеет набрать 43% голосов.
Рикотский тоннель закроют на несколько ночей
Движение автотранспорта в Рикотском тоннеле, который делит Грузию на западную и восточную части, будет перекрыто на несколько ночей - 12, 14, 15, 16, 17 июля с полуночи до 8 утра. В остальное время движение автотранспорта в тоннеле будет свободным, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
В тоннеле, который расположен на 143 километре центральной автомобильной трассы Грузии Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, проведут профилактические работы, связанные с наступлением туристического сезона.
Когда Рикотский тоннель будет закрыт, движение автотранспорта будет осуществляться по объездной дороге внутригосударственного значения.
Трасса Восток–Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Парламент Грузии назначил шесть судей Верховного суда
Депутаты парламента Грузии за счет голосов правящей партии «Грузинская мечта» сегодня утвердили шесть судей Верховного суда, которые будут выполнять свои обязанности пожизненно. Это произошло несмотря на протесты неправительственных организаций и призывы дипломатов и международных организаций приостановить процесс назначения судей.
Как пишет «Новости-Грузия», основная часть оппозиции не принимала участия в голосовании.
Список назначенных судей:
- Гоча Абусеридзе – 79 голосов за, 5 – против;
- Георгий Гогиашвили – 79 за, 4 — против;
- Леван Тевзадзе – 77 за, 6 — против;
- Реваз Надарая – 77 за, 6 — против;
- Бидзина Стуруа – 78 за, 6 — против;
- Лаша Кочиашвили – 79 за, 5 – против;
Депутаты парламента не поддержали три кандидатуры: Кетеван Месхишвили, Эки Зарнадзе и Георгия Шавлиашвили.
Список девяти кандидатов судей в Верховный суд в парламент Высший совет юстиции представил 17 июня.
- Авторитетные неправительственные организации уже несколько лет указывают на то, что судебной системой Грузии управляет так называемый «клан», в результате чего судьи принимают решения в основном в пользу властей. Из-за этого НПО, как и бывшая член Совета юстиции Нази Джанезашвили, призывали правительство приостановить процедуру назначения до проведения реформы.
- Пункт о судебной реформе записан и в соглашении между правительством и оппозицией, предложенном президентом Евросовета Шарлем Мишелем для выхода Грузии из политического кризиса. Представители Европарламента, а также посол США в Грузии Келли Дегнан также несколько раз делали заявления, в которых призывали правительство приостановить процедуру назначения судей.
Бжания заявил, что готов к диалогу с различными партиями и общественными организациями
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прокомментировал обращение 15 политических и общественных организаций, в котором говорится о необходимости достижения социального согласия и стабилизации общественно-политической обстановки. Абхазский лидер говорит, что готов к диалогу.
«Как глава государства, наделённый равной ответственностью перед всеми гражданами страны и общественно-политическими объединениями, с удовлетворением воспринял это обращение. Безусловно, укрепление основ государства, его развитие, наряду с социально-экономической политикой, немыслимо без формирования политической культуры, предполагающей сотрудничество с общественными институтами в обсуждении и поиске путей реализации полномочий исполнительной ветви власти. Любые дискуссии подразумевают наличие не только единства взглядов на те или иные проблемы, но и различные позиции. В этом и ценность подобных дискуссий. Это приобретает особую важность при решении вопросов общегосударственного характера, обеспечения стабильности и безопасности страны», – отметил он.
Бжания говорит, что главное в таком процессе – «взаимная ответственность перед обществом и страной в целом, уважительное отношение друг к другу».
«Я неоднократно высказывался о необходимости и готовности к такому диалогу. Ещё раз подтверждаю свою приверженность к совместной работе по всему спектру жизненно важных для Республики Абхазия вопросов и благодарю за проявленную инициативу», – заявил Бжания.
Отметим, что обращение к абхазскому президенту не подписал лидер оппозиции, руководитель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.
ЕС объявил о срочном вмешательстве в ситуацию с беженцами в Литве
Агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ Frontex объявило о срочном вмешательстве в ситуацию в Литве из-за притока нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.
Как заявил в понедельник исполнительный директор Frontex Фабрис Лежери, агентство направляет в Литву дополнительную группу сотрудников, патрульных машин и экспертов для контактов с мигрантами, чтобы собрать информацию о действиях предполагаемой преступной сети.
Вильнюс обвиняет официальный Минск в намеренной отправке сотен беженцев, в основном граждан Ирака, через Литву в ЕС. По мнению литовского правительства, Минск использует беженцев как средство политического давления на европейский блок из-за введённых Брюсселем санкций против режима Александра Лукашенко.
В пятницу на прошлой неделе Литва начала возводить заграждение из колючей проволоки протяженностью в 550 километров на границе с Беларусью. Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис 12 июля призвал ЕС рассмотреть возможность ужесточения санкций против окружения Лукашенко из-за кризиса с мигрантами.
Ландсбергис настаивает на пятом пакете санкций, которые начали вводить после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года и жестокого подавления властями массовых акций против официальных итогов голосования. Лукашенко и его правительство отрицают обвинения в фальсификациях и насилии в отношении участников мирных протестов.
В июне этого года Евросоюз объявил о широком пакете экономических ограничений. Санкционные меры затронули промышленный экспорт, финансовую сферу, банки – в попытке повлиять на источники доходов Лукашенко, находящегося у власти с 1994 года.
Девушка говорит, что её брата избили в Тбилиси из-за татуировок и бороды
Жительница Тбилиси Нино Горгадзе рассказала, как её брата избили из-за татуировок и бороды. Об этом пишет СОВА.
«Моего брата избили. Сильно. Из-за татуировок и бороды. 7 человек. После того, как он «ишачил» 13 часов на работе и возвращался домой один. От меня это скрыли, я только узнала. Можете сказать кого я сейчас должна благодарить и к кому отнестись с пониманием?
Я никого не буду отмечать, ни у кого не прошу какого-то расследования. Я вырастила его сама, без родителей. Как болит у него, так болит и у меня», – написала Горгадзе в Facebook.
- 5 июля, когда гомофобные группы протестовали против запланированной акции ЛГБТ-сообщества, в Тбилиси напали на гражданина Польши. Ножом туристу нанесли «опасные для жизни травмы». Очевидцы предположили, что обвиняемого мог спровоцировать внешний вид иностранца – длинные волосы и серьга в ухе. Туриста уже выписали из тбилисской клиники. Нападавшего задержали, ему грозит от 13 до 17 лет тюрьмы.
Парламентская оппозиция хочет выразить недоверие правительству Грузии
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии – «Единое национальное движение» (ЕНД) – временно отказывается от работы в парламенте. Об этом заявила депутат Хатия Деканоидзе.
Член ЕНД говорит, что партия продолжит парламентскую деятельность лишь в случае, если на голосование вынесут вопрос о выражении недоверия правительству, или проект конституционных поправок о переходе на пропорциональную избирательную систему.
«Мы будем рядом с гражданами Грузии, журналистами, которых убивают – в прямом смысле этого слова. Мы будем там, где интересы всех граждан Грузии», – заявила Деканоидзе.
Сегодня стало известно, что оппозиция в парламенте Грузии собирается начать процедуру выражения недоверия правительству. Для проведения такой процедуры и представления своего кандидата в премьер-министры необходимо не менее 50 депутатов парламента. Процедура объявления недоверия нынешнего правительству может быть завершена после того, как парламент выразит доверие новому правительству.
Как пишет «Новости-Грузия», в настоящее время у оппозиции 66 мандатов в парламенте – этого достаточно для начала процедуры недоверия, но недостаточно для утверждения нового правительства.
«Фракция «Лело» пришла в парламент сегодня ради рассмотрения одного вопроса – это начало процедуры выражения недоверия правительству. Мы не собираемcя принимать участия в рассмотрении других вопросов», – сказал журналистам лидер фракции Бадри Джапаридзе.
Кроме того, оппозиция требует создания комиссии по расследованию событий 5 июля. Этот вопрос председатель фракции «Группа реформ Шарля Мишеля» Хатуна Самнидзе поставила сегодня на заседании бюро парламента.
По словам Самнидзе, необходимо как можно скорее создать следственную комиссию и призвала депутатов от большинства поддержвать эту инициативу. Обращаясь к председателю парламента Кахе Кучава, оппозиционный депутат отметила, что недостаточно заново установить флаг ЕС, сорванный радикальными группами, важно понять, почему насилие на площади возле парламента и срыв флага был допущен дважды.
В свою очередь, требования оппозиции считает нереальными министр культуры Грузии, назначенная сегодня вице-премьером, Тея Цулукиани. Она заявила, что ни премьер, ни глава МВД не собираются в отставку.
В Южной Осетии выявили еще 39 новых случаев коронавируса
Еще 39 новых случаев коронавируса выявили в Южной Осетии. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день остается 277 человек, еще 10 сняты с учета медиков», – сказала Кочиева.
Число выявленных за время пандемии случаев достигло 3712 человек, 3435 выздоровели.
Глава Юго-Осетпотребнадзора обратилась к жителям Южной Осетии и предпринимателям с рекомендацией соблюдать все санитарные нормы, а также пройти вакцинацию от коронавируса.
«Рекомендуем провакцинироваться тем, кто пока не переболел, так как расслабляться нельзя», – сказала она.
С начала мая в Южной Осетии проходит бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
Русская православная церковь не намерена отменять Царский крестный ход
Администрация Свердловской области ведет переговоры с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, который заявил, что пойдет вместе с другими верующими на традиционный крестный ход в память об убийстве семьи последнего российского императора в июле 1918 года. Ранее власти региона не согласовали мероприятие из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
В конце прошлой недели губернатор Евгений Куйвашев заявил, что традиционный крестный ход в "Царские дни" в этом году проводиться не будет. Это решение он объяснил ростом заболеваемости COVID-19 и появлением нового штамма вируса в регионе. Губернатор опубликовал в инстаграме фотографию с шествия, которое проходило в прошлом году, и указал, что многие его участники были без масок и не соблюдали дистанцию. Есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели именно после "Царских дней", отметил Куйвашев.
В РПЦ заявили, что отказ губернатора согласовать крестный ход, не значит, что он исчез. Он просто не имеет статуса согласованного мероприятия. "Люди пройдут по святому пути — это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или „козьими тропами“? Это покажет время. Я однозначно пойду", — подчеркнул митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
В прошлом году в Царском крестном ходе участвовали около 10 тысяч человек, годом ранее на него собрались более 60 тысяч верующих.
Его участники проходят по двадцатикилометровому маршруту, которым в 1918 году провезли останки убитых членов семьи Николая II и их приближенных: от Храма-на-крови в Екатеринбурге до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме.
- В России за последние сутки выявили 25 140 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Большинство из них в Москве – 5403, далее следуют Подмосковье и Санкт-Петербург – 2566 и 2029 новых заболевших – соответственно. Свердловская область на пятом месте с 464 новыми случаями COVID-19.
- За минувшие сутки умерли 710 больных. По данным оперативного штаба, в России уже на протяжении недели фиксируется более 700 смертей за сутки от коронавирусной инфекции нового типа.
Ведущей «Дождя» угрожают после интервью с лесбийской парой
Ведущей телеканала "Дождь" Анне Монгайт поступают угрозы в социальных сетях после того, как она взяла интервью для программы "Женщины сверху" у однополой пары, снявшейся для обложки журнала Elle. Об этом Монгайт написала в фейсбуке.
В частности, Монгайт получила сообщение в инстаграм от сторонников незарегистрированного праворадикального движения "Мужское государство", в котором её называют "тварью" и советуют "ходить и оглядываться". Другой пользователь пригрозил Монгайт "зарезать детей" и потребовал публичных извинений , "иначе подарки ночью в окно летать начнут", подписав сообщение "привет от МГ".
Кроме того, как сообщает "Дождь", в телеграм-канале "Мужского государства" опубликованы ссылки на аккаунты в инстаграме не только Монгайт, но и девушек, у которых она взяла интервью. Телеканал намерен обратиться в правоохранительные органы.
Интервью с однополой парой, девушками Машей и Тим, снявшимися для обложки российской версии журнала Elle, вышло на телеканале "Дождь" 8 июля. В нём телеведущая поговорила с девушками о том, как они решились на такой смелый поступок, скрывали ли они свою сексуальность и каким образом они получили такое неожиданное для российского бизнеса предложение.
В Грузии от коронавируса скончались еще 16 пациентов
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 16 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5468 человек.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 659 новых случаев коронавируса. Накануне провели 14 200 тестов: PCR-тестов – 7592, экспресс–тестов на антиген – 6608.
Выздоровели еще 713 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 377 811, выздоровевших – 359 939.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии достиг 4,64%, за последние 14 дней составляет 3,87%, за неделю – 4,24%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1019 человек, всего использовано вакцин – 303 407.
Журналисты и оппозиция сорвали заседание парламента Грузии
В зале заседаний парламента Грузии произошла драка после того, как туда ворвались оппозиционные журналисты и лидеры гражданских активистов.
Как пишет «Новости-Грузия», журналисты, которые накануне на масштабной акции протеста потребовали отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили, прорвали охрану парламента и вошли в здание. За них вступились оппозиционные депутаты, которые заявили, что это они выписали журналистам пропуска для посещения парламента.
Парламентский приставы пытались, но не смогли остановить журналистов.
На входе произошло несколько потасовок, пострадал основатель оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели.
В зале заседаний, где сегодня должно было состояться внеочередное заседание парламента, события развивались стремительно. Место спикера парламента заняли депутаты от оппозиции Тинатин Бокучава, Хатуна Самнидзе, Анна Нацвлшвили, также лидер гражданских активистов Елена Хоштария. Они вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза и потребовали отставки правительства.
В итоге пленарное заседание парламента было сорвано.
В фойе парламент перманентно происходит потасовка между журналистами и охраной.
Полиция заявила об аресте организатора убийства президента Гаити Моиза
Полиция Гаити в рамках расследования убийства президента страны Жовенеля Моиза сообщила об аресте предполагаемого организатора преступления из числа местных граждан.
"Этот человек прибыл в Гаити на частном самолёте с политическими целями", - заявил в воскресенье на пресс-конференции шеф национальной полиции Леон Чарльз. По его словам, речь идёт о 63-х летнем Кристиане Эммануэле Саноне – враче, который жил в США, во Флориде. Он приехал в Гаити в июне в сопровождении нескольких колумбийцев, и изначально их целью было задержание Моиза, но затем планы изменились, полагает следствие.
С 7-го июля, дня убийства, арестованы 18 колумбийцев и, с учетом Санона, трое живущих в США подозреваемых гаитянского происхождения. В ходе их допросов выяснилось, что Санон завербовал 26 человек через базирующуюся во Флориде венесуэльскую охранную фирму CTU. "Когда полиция помешала дальнейшим планам преступников после расправы, первым человеком, которому они позвонили, был Кристиан Эммануэль Санон", - цитирует France-Presse Леона Чарльза. Он упомянул о контактах Санона еще с двумя предполагаемыми организаторами нападения, но подробности о них следствие пока даёт.
Жовенель Моиз был убит на прошлой неделе в своём доме в столице Порт-о-Пренсе. Как заявляет следствие, пробравшиеся в его резиденцию более 20 человек открыли огонь по политику и его супруге Мартин. Она была тяжело ранена и впоследствии госпитализирована в Майями.
Полиция отчиталась о ликвидации троих нападавших, в розыске остаются пять человек.
Ситуацию в Гаити – беднейшем государстве двух Америк – сейчас характеризуют как хаос. Мировое сообщество на фоне опасений по поводу политического будущего страны призывает её руководство не отказываться от намеченных на этот год президентских и парламентских выборов.
Мотивы убийства президента остаются не ясны. Сам Жовенель Моиз, бывший крайне непопулярным политиком, которого обвиняли в коррупции, связях с преступными бандами и попытках установить диктатуру, в феврале заявлял о раскрытом заговоре с целью его убийства и госпереворота.
Тея Цулукиани и Леван Давиташвили назначены вице-премьерами Грузии
Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили назначены вице-премьерами в правительстве Грузии. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Тея Цулукиани, в течение восьми лет возглавлявшая министерство юстиции Грузии, стала министром культуры в марте текущего года.
Леван Давиташвили возглавляет министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства с 2017 года.
Пост вице-премьера в правительстве Грузии также занимает министр иностранных дел Давид Залкалиани.
Премьер Грузии заявил об «очередной неудачной попытке заговора против государства»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал события последних дней «очередной неудачной попыткой заговора против государства». Об этом он заявил на заседании правительства.
«Заговор антигосударственных и антицерковных сил не состоялся и никогда не состоится в нашей стране», – отметил он.
Говоря о смерти телеоператора Лексо Лашкарава, Гарибашвили сказал, что все лица, принимавшие участие в насилии, будут наказаны. По его словам, смерть любого человека – трагедия, по какой бы причине она не произошла.
«Мы видели, что эту трагедию они пытались использовать для достижения своих политических целей. Что может быть аморальнее попытки достижения собственных политических целей через трагедию умершего человека. Конечно, по какой бы причине ни скончался Лексо Лашкарава, все виновные будут строго наказаны, полиция уже арестовала четырех человек. Любое насилие недопустимо. Мы осуждаем и всегда будем осуждать, мы предотвратим любое насилие в стране», – заявил Ираклий Гарибашвили.
Глава правительства вновь сказал, что гражданские активисты, которые 5 июля планировали провести в Тбилиси Марш достоинства, связаны с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.
«Было запланировано полномасштабное гражданское противостояние, к которому должны были привлечь полицейские силы. Они хотели, чтобы государство использовало силу против людей и граждан. Конечно, мы смогли этого избежать, мы заранее оценили эти риски», – отметил Гарибашвили.
В связях с Михаилом Саакашвили премьер обвинил и журналистов, которые накануне, на проспекте Руставели требовали его отставки.
«Давайте прямо скажем, что оппозиционные телекомпании – «Мтавари», ТВ «Пирвели», «Формула» управляются Саакашвили», – добавил политик.
- В Тбилиси накануне вечером собралась массовая акция протеста в связи со смертью телеоператора, 37-летнего Лексо Лашкарава. Он был жестоко избит во время беспорядков 5 июля. В тот день в Тбилиси должен был состояться Марш достоинства, однако его проведению помешали толпы противников ЛГБТ-сообщества.
- Несколько тысяч участников протестной акции, в том числе представители СМИ, потребовали отставки правительства до утра 12 июля.
На Кубе прошли массовые антиправительственные акции
На Кубе в воскресенье, 11 июля начались массовые акции протеста против диктатуры и коммунистического правительства . По данным Reuters, на улицы Гаваны и других городов вышли тысячи кубинцев. Они скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента и более решительных действий властей в борьбе с пандемией.
Демонстранты призывая обеспечить население вакцинами от коронавируса и положить конец ежедневным отключениям электричества и дефициту продовольствия и лекарств. Среди лозунгов демонстрантов были "долой диктатуру" и "мы не боимся", сообщает AFP. На улицах Гаваны были замечены автомобили силовых ведомств, оснащенные пулемётами, передаёт Reuters.
Люди "протестуют против кризиса, против того, что нет ни продуктов, ни лекарств, все приходится покупать в валютных магазинах, этот список можно продолжать и продолжать", заявила одна из очевидцев акции в Сантьяго-де-Куба.
За последние сутки в стране было зарегистрировано рекордное число заболевших COVID-19 - около семи тысяч. Это вдвое больше, чем за последние недели. Участники протестов требуют от властей ускорить темпы вакцинации.
Ранее Куба отказалась от вакцин из России и Китая, а также не участвует в программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать препараты. На прошлой неделе на Кубе была одобрена вакцина собственного производства Abdala 2.
Последний раз антиправительственные демонстрации состоялись на Кубе почти 30 лет назад.
Президент Мигель Диас-Канель обвинил США в подогревании обстановки на острове. Он призвал коммунистов выходить на улицы и давать отпор демонстрантам. По его словам, пришло время защитить революцию.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил поддержку демонстрантам и заявил, что Вашингтон буде осуждать любое насилие по отношению к участникам мирных протестов.
В Молдове на досрочных парламентских выборах лидирует партия президента Майи Санду
В Молдове в результате состоявшихся внеочередных парламентских выборов в парламент прошли три партии из двадцати, участвовавших в избирательной кампании. На данный момент ЦИК обработала более 99% протоколов.
Партия "Действие и солидарность", основанная нынешним президентом Майей Санду, лидирует с 52,49% голосов.
Противостоящий им блок коммунистов и социалистов во главе с бывшими президентами Республики Молдова Владимиром Ворониным и Игорем Додоном получил 27,39% голосов.
У национал-консервативной партии "Шор" во главе с предпринимателем Иланом Шором – 5,78%.
По оценке председателя ЦИК, досрочные парламентские выборы в Молдове прошли без существенных нарушений. Явка избирателей составила 48,4%.
Новый парламент должен приступить к работе 27 августа, в 30-ю годовщину со дня объявления независимости страны после распада СССР.
Досрочные выборы стали результатом длительного политического противостояния, которое последовало за победой Майи Санду во втором туре президентских выборов над бывшим пророссийским главой государства Игорем Додоном в ноябре прошлого года.
Италия во второй раз выиграла чемпионат Европы по футболу
Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу, победив англичан в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2.
Встреча прошла на лондонском стадионе Уэмбли и собрала более 60 тысяч зрителей. На трибуне для VIP-персон присутствовали президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям с супругой Кейт и старшим сыном принцем Джорджем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, звезда английского футбола Дэвид Бэкхем, супермодель Кейт Мосс и другие.
Перед началом матча британская полиция задержала 49 человек, а также сообщила, что 19 полицейских получили травмы в результате попыток успокоить фанатов, которые пытались прорваться на Уэмбли без билетов, запускали пиротехнику и бросали в полицейских бутылки.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Игрок сборной Англии Люк Шоу точно пробил в ворота итальянцев уже на 2-ой минуте матча. До конца тайма англичане доминировали на поле и контролировали игру, но забить ещё не смогли. Во втором тайме итальянцы сумели перехватить преимущество, больше владели мячом, и 67-й минуте им удалось забить ответный гол. Мяч в ворота англичан отправил Леонардо Бонуччи.
В дополнительное время голов не было. В серии послематчевых пенальти успешнее оказались итальянцы.
Для Италии это второй титул чемпионов Европы, впервые сборная страны завоевала его в 1968 году.
Англичане прошли в финал впервые за более чем 60-летнее существование турнира.
Джон Кирби о ситуации в Афганистане: Пришло время ответственности
США «с глубокой озабоченностью наблюдают» за тем, как Талибан захватывает все новые и новые территории в Афганистане в то время, как американские войска возвращаются домой в соответствии с приказом президента Джо Байдена, заявил в воскресенье представитель Пентагона Джон Кирби.
«Пришло время, когда афганские правительственные войска должны выступить и защищать свою страну», – заявил в воскресенье представитель Пентагона Джон Кирби, выступая на канале Fox News. Он назвал происходящее «моментом ответственности».
Почти двадцать лет США поставляли Афганистану оружие для самообороны на миллиарды долларов, но с учетом намерения Байдена вывести войска к 31 августа, контроль над страной становится все более неопределенным, отмечает «Голос Америки».
Движение «Талибан» утверждает, что уже контролирует 85 процентов территории страны, хотя эти заявления оспариваются. Однако Кирби не стал оспаривать оценки Fox News, согласно которым 13 миллионов афганцев живут под контролем Талибана, 10 миллионов – под властью афганского правительства и еще 9 миллионов – в спорных регионах.
Вывод иностранных войск является результатом соглашения, заключенного Вашингтоном с Талибаном в феврале 2020 года, при президенте Дональде Трампе. В соответствии с соглашением, повстанцы должны бороться с терроризмом на афганской земле и вступить в переговоры о политическом мирном соглашении с правительством в Кабуле.
Однако межафганские мирные переговоры, начавшиеся в сентябре в Катаре, продвигались медленно и не привели к существенным результатам.
Ведущие грузинские СМИ предъявили правительству ультиматум
Ведущие грузинские СМИ требуют отставки полного состава правительства Грузии во главе с премьером Ираклием Гарибашвили, грозя перманентными протестами. Об этом было заявлено на масштабном митинге, проходившем сегодня, 11 июля, в центре Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».
«Мы дали властям срок до 12 часов завтрашнего дня. Для нас приемлемо одно-единственное решение: отставка полного состава правительства во главе с премьером Гарибашвили и отставка главы СГБ [Службы государственной безопасности] Лилуашвили. Если указанное требование не будет выполнено, завтра мы снова собираемся здесь в 6 часов», - заявил один из организаторов акции, генеральный директор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия.
Акция с требованием отставки правительства была спланирована в ответ на гибель оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля. К митингу присоединились тысячи человек – политики, гражданские активисты, журналисты, рядовые граждане. В защиту свободы СМИ высказались абсолютно все медиа-организации, работающие в Грузии. В течение четырех часов многие из них в прямом эфире транслировали акцию.
Символически протестующие решили завершить демонстрацию шествием к канцелярии правительства Грузии примерно в пятистах метрах от парламента. Журналисты обещают, что власти получат «ежедневный протест», в том числе и в регионах, если их требования не будут выполнены.
Незадолго до начала акции более 70-и СМИ распространили совместное заявление, в котором было подчеркнуто, что случаи нарушения прав журналистов «приблизились к критической грани». Авторы обращения призвали дипломатический корпус и международные организации «оказать незамедлительное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля», а также на факты «воспрепятствования выполнению профессиональных обязанностей и бездействие властей Грузии».
Протестные пикеты и акции в знак солидарности с журналистами в течение всего воскресения продолжаются в разных городах Грузии. Помимо Тбилиси, граждане вышли на улицы в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави, Ахалцихе и других городах.
За целый день требования протестующих не прокомментировали ни в правительстве, ни в правящей партии «Грузинская мечта».
After-poll: на выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
В Молдове сегодня прошли досрочные парламентские выборы. По первым данным совместного исследования After-poll, в которой участвовали аналитические центры WatchDog, Институт публичных политик и CBC-AXA, в парламент проходят три партии:
- «Действие и солидарность» президента Майи Санду – 51,1%
- Блок социалистов и коммунистов – 24%
- «Шор» – 8.1%
Досрочные выборы стали результатом длительного политического противостояния, которое последовало за победой Майи Санду во втором туре президентских выборов над бывшим пророссийским главой государства Игорем Додоном в ноябре прошлого года.
Новый парламент должен приступить к работе 27 августа, в 30-ю годовщину со дня объявления независимости страны после распада СССР.
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