Лексо Лашкарава проводили только свои 

Сегодня грузинские журналисты аплодисментами проводили в последний путь оператора ТВ «Пирвели» Лексо Лашкарава. Операторы различных СМИ устроили возле его дома коридор из камер с опущенными объективами. Некоторые представители церкви наряду с оппозиционерами приняли участие в траурной церемонии, однако иерархи и в этот день продолжали обвинять прессу.

Лексо Лашкарава был похоронен рядом с отцом. Напомним: оператор ТВ «Пирвели» скончался через шесть дней после жестокого избиения радикальными группировками во время беспорядков 5 июля. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и провел несколько дней в больнице.

Перед похоронами журналисты ТВ «Пирвели» принесли к дому погибшего рабочие принадлежности и камеру, разбитые во время нападения на него. Журналистка «Пирвели» Миранда Багатурия, которая вместе с Лашкарава снимала репортаж, рассказала, что его, лежачего, избивали ногами 20 нападавших, оставив в луже крови.

По словам одного из руководителей ТВ «Пирвели» Инги Григолия, властям не сойдет с рук насилие над журналистами:

«Власть перешла все границы, они продолжают всеми средствами очернять память Лексо. Мы дали обещание, и выполним его до конца – никаких компромиссов с насильниками! Мы покажем всем силу сплоченных и разгневанных СМИ. Мы вынесем наши студии на улицы, мы будем там до тех пор, пока виновные в побоище не возьмут на себя ответственность», – сказала журналистка.

Представители правящей партии почтить память оператора не пришли, на церемонии присутствовали оппозиционеры. Также были на похоронах несколько представителей ГПЦ.

Впрочем, несмотря на проявление вежливости со стороны церкви, некоторые представители духовенства и сегодня попытались возложить ответственность за гибель Лашкарава на СМИ. Особенно выделялся владыка Антон, митрополит Ванской и Багдадской епархии, который частично признал участие духовенства в трагических событиях:

«Я сказал, скончался один человек, и не надо делать из этого вселенского траура. И за это толпа называет нас насильниками? У вас мозги промыты психотропными веществами, посмотрите, что вы пишете о патриархии! Вы поощряете насилие, и, чтобы защитить себя, мы обратились к народу. Вы бы посмотрели на ярость людей, если бы власти посмели и вывели спецтехнику. Вы, журналисты, поощряете разврат, вы насильники! По какому праву вы унижаете наши честь и достоинство? Вы в ответе за его гибель, это ваша ответственность!» – заявил журналистам священнослужитель.

Как отмечают наблюдатели, насилие агрессивных, поощряемых церковью групп демонстрирует растущую слабость государства, несмотря на желание правящей силы внести нотки авторитаризма в управление государством. Говорит медиаэксперт Звиад Коридзе, руководитель региональных офисов Transparency International Georgia:

«Что выиграют граждане и государство от унижения и избиения СМИ? Ровным счетом ничего, потому что, когда придут за ними, за них никто не заступится. По всей видимости, власти склонны к авторитаризму, используя маргинальные группы по примеру России или соседнего Азербайджана, где любое инакомыслие считается преступлением. Власти Грузии, которые не в силах установить контроль над СМИ и неправительственным сектором, вот такими способами пытаются ограничить свободу слова. Они хотят переложить ответственность на СМИ за тяжелое экономическое положение граждан и провалы на всех фронтах. Думаю, власти желают сползания Грузии в авторитаризм, но хотят ли этого граждане? Думаю, нет».

В день памяти журналиста представители ведущих СМИ приняли решение не проводить традиционную акцию протеста перед зданием парламента. Она пройдет завтра.