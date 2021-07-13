Эдуард Бутба: «Медики Абхазии и население живут в параллельных реальностях»

Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба сегодня на расширенном заседании парламентского комитета по здравоохранению предложил усилить ограничительные меры в связи с резким ростом числа зараженных ковидом в республике. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик посетила КПП «Ингур» и проверила, как осуществляется контроль за пересекающими границу в сторону Абхазии жителями Гала. В больницах создаются дополнительные койки, но персонала для их обслуживания катастрофически не хватает.

Сегодня в парламенте состоялось расширенное заседание комитета по социальной политике, в котором принимали участие министр здравоохранения Эдуард Бутба и главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Инициировал и провел встречу председатель комитета Алхас Джинджолия, член оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения охарактеризовал ситуацию с ростом заболеваемости ковидом как «пиковую»:

«Все мы прекрасно видим, какое количество больных поступает в наши ковидные учреждения. Рост там действительно очевиден, и он прогнозируем, учитывая то, что наше население сегодня не соблюдает те рекомендации медицинского сообщества, о которых мы неоднократно говорили, я лично неоднократно обращался к нашим гражданам. Сегодня в наших стационарах находится 288 пациентов. Это ситуация на 10.00 утра. На данный момент поступают больные в Гудаутский ковидный госпиталь, в инфекционную больницу города Сухума. По Гудаутскому ковидному госпиталю на данное время 161 пациент госпитализирован; в инфекционную больницу – 44; в больницу города Ткуарчал – 15; в больницу г. Очамчыра – 25; в Гагре у нас 43 пациента. Итого, как я сказал, 288 пациентов. Все мы прекрасно понимаем, что такие цифры идут к пиковым нагрузкам».

В Гагре уже есть четыре больных ковидом туристов.

Эдуард Бутба обратил внимание на то, что медики Абхазии и население живут в двух параллельных реальностях:

«В больницах наши врачи, медсестры и санитарки работают в «красной зоне» в авральном режиме, а потом мы выходим на улицу и как будто попадаем в параллельную реальность и видим, как скученное население ходит, общается, не носит масок, не соблюдает социальную дистанцию, посещает свадебные и иные торжественные мероприятия», – сказал он и попросил депутатов помочь донести до населения всю серьезность ситуации и принять меры, которые ограничат распространение вируса.

Он проинформировал о том, что Штаб по защите населения от коронавирусной инфекции рекомендует: ввести строгий масочный режим и взимать штрафы за его нарушение; запретить проведение любых массовых и развлекательных мероприятий на объектах питания как внутри, так и снаружи; ограничить работу рынков и объектов общепита с возможностью организации еды на вынос и службы доставки; запретить работу фитнес-клубов, спортивных и образовательных секций; ввести обязательную термометрию на всех объектах размещения туристов и при пересечении границы; усилить меры по дезинфекции помещений и контактных поверхностей.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик посетила сегодня КПП «Ингур», чтобы проконтролировать, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы при пересечении границы. В интервью Абхазскому телевидению она рассказала о новых условиях пересечения границы с Грузией:

«В настоящий период времени мы планируем точно такие же зеркальные меры, каким подвергаются наши граждане, которые переходят на сопредельную территорию. То есть у них там производится забор ПЦР-анализа и тут же им выдается результат. Соответственно, когда будут двигаться наши граждане или те, кто был там, на сопредельной территории, они точно так же будут проходить тестирование у нас. Единственная моя просьба ко всем переходящим: воспринимать эту ситуацию правильно. Это все служит для того, чтобы была обеспечена безопасность как для перехода в Грузию, точно так же для перехода и в Абхазию. Мы будем требовать сертификат о вакцинации, он должен присутствовать у всех, как у наших граждан, так и у граждан Грузии».

Врач-реаниматолог Ринель Кобалия из Ткуарчала, который работает в «красной зоне» Гудаутского ковидного госпиталя, куда доставляются самые тяжелые больные, говорит о работе на пределе возможностей и катастрофической нехватке медперсонала:

«Это уже реально невозможно, потому что каждый день приходит одна машина скорой помощи за другой, в больницы тяжелые пациенты поступают, а мест в реанимации не хватает. Да, добавилось в Сухумской инфекционной больнице реанимационное отделение, да, тут тоже чуть-чуть расширили, но этого тоже не хватает при таком наплыве больных. Выражена нехватка кадров. В связи с ухудшением ситуации тут у нас в Гудауте и по всем больницам все больше внимания требуют родственники, а сил уже реально не хватает. Будем максимально держаться, сколько сможем, будем рядом находиться и оказывать ту помощь, в которой они нуждаются».

На данный момент реанимационное отделение Гудаутской больницы заполнено полностью, а открыть дополнительные койки не удается из-за отсутствия персонала.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщает, что вчера было протестировано на COVID-19 528 человек, коронавирусная инфекция подтверждена у 179 из них. В лечебных учреждениях Абхазии ковидных больных лечатся 288 человек. 92 человека переносят заболевание тяжело, 267 летальных случаев.

8 июля вакцинация в Абхазии была завершена и запись приостановлена в связи с тем, что все 6500 доз вакцины, полученной из Российской Федерации, использованы. Ведутся переговоры о поставке новой партии препарата «Спутник-V».

Между тем курортный сезон продолжается и бьет рекорды посещаемости Абхазии. На российско-абхазской границе при пиковых нагрузках собираются толпы из отдыхающих и местных жителей, масок почти ни у кого нет, и социальная дистанция не соблюдается. А сегодня на подъезде к озеру Рица образовалась автомобильная пробка протяженностью 400 метров.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия