Егор Кочиев: «Это прямой путь к инциденту»

В селе Эргнет прошла 101-я встреча в формате МПРИ. По словам главы югоосетинской делегации Егора Кочиева, представители Грузии сегодня впервые признали факт полета беспилотника на югоосетинскую сторону. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы безопасности, задержания и инциденты на границе.

Вопросы безопасности, инциденты на границе и приграничных территориях. О главных итогах сегодняшней встречи в формате механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) «Эху Кавказа» рассказал глава югоосетинской делегации Егор Кочиев. По его словам, в последнее время участились случаи нарушения границы представителями грузинской полиции:

«Причем нарушения происходят там, где граница четко обозначена, то есть ясно видно, что это линия границы. Мы обратили на это внимание международных наблюдателей, мы обратили на это внимание собственно грузинской стороны. Более того, вызывает недоумение тот факт, что грузинские полицейские, которые призваны не допускать (туда) граждан и жителей, сами нарушают линию государственной границы».

Государственную границу, добавил он, продолжают нарушать и представители неправительственных организаций Грузии. На встрече вновь прозвучало имя одного из них – Давида Кацарава:

«Государственную границу нарушил представитель НПО Грузии Кацарава, который снимал фильм, если мне не изменяет память, фильм называется «Зона страха». И в этом фильме один из кадров как раз свидетельствует о том, что они нарушили государственную границу Республики Южная Осетия, так как съемки фильма ведутся в пределах информационного баннера, который предупреждает о том, что вы находитесь на территории РЮО. Эта зона является государственной границей. Раньше господин Кацарава не допускался в зону рядом с границей, ему не позволяли нарушать, грузинская сторона не позволяла нарушать, грузинские полицейские делали все возможное, чтобы этот товарищ не нарушил государственную границу. А сейчас, я так понял, буквально с попустительства грузинских полицейских это происходит».

На сегодняшней встрече МПРИ грузинская сторона признала факт полета беспилотника с территории Грузии, отметил глава югоосетинской делегации:

«Впервые за три года, в течение которых я представляю Южную Осетию в МПРИ, и миссия наблюдателей ЕС, и грузинская сторона подтвердили факт полета беспилотника с грузинской стороны. Правда, они озвучили, что это было в течение сорока или сорока пяти секунд, но факт остается фактом: беспилотник запускался с грузинской территории, его прекрасно видели грузинские полицейские, его прекрасно видела миссия наблюдателей Европейского союза, что они и подтвердили на встрече. А раньше обращения, которые были по поводу пролетов беспилотных летательных аппаратов, вопросы, которые мы задавали грузинской стороне, никогда не находили подтверждения. Каждый раз грузинская сторона говорила, что она не подтверждает факт полета БЛА».

Впрочем, на вопрос югоосетинской делегации, кто запустил этот беспилотник, ответа не последовало:

«Несмотря на то, что этот вопрос ставился, мы ответ не получили. Иногда грузинская сторона говорит, что могут запускать беспилотные летательные аппараты и частные лица, это не возбраняется».

С момента последней встречи в формате МПРИ, по словам Кочиева, зафиксированы не только факты полетов беспилотных летательных аппаратов, но и два нарушения воздушного пространства республики пилотируемыми воздушными судами:

«Был пролет вертолета и пролет легкомоторного самолета, которые углубились в воздушное пространство Южной Осетии приблизительно на 2,5 километра. Грубо говоря, срезали путь. В этом месте выступ государственной границы, и они решили срезать путь. А это прямой путь к инциденту. Нами было указано грузинской стороне, что подобные действия могут привести к более серьезному инциденту и вся ответственность за него ляжет на грузинскую сторону, поскольку они прекрасно знают, что нарушают границу и воздушное пространство РЮО. Несмотря на то что грузинская сторона утверждает, что это были гражданские самолет и вертолет, мы никакой информации предварительной не получали и запросто могли идентифицировать эти летательные аппараты как враждебные».

На вопрос о закрытых пунктах пересечения границы, говорит Егор Кочиев, осетинская сторона еще раз напомнила грузинской о главных тому причинах:

«Места пересечения границы между Южной Осетией и Грузией были закрыты в ответ на незаконное выставление поста в населенном пункте Цнелис. А потом начавшаяся эпидемия COVID-19 просто усугубила эту ситуацию. Мы напомнили, что после того, как ситуация с COVID-19 относительно стабилизировалась (мы пока не можем сказать, что она нормализовалась, она стабилизировалась), были введены послабления при пересечении границы. Но пункты пока остаются закрытыми».

Поднимаются на каждой встрече формата МПРИ и вопросы грузинских граждан, задержанных представителями пограничной службы республики за незаконное пересечение границы:

«С момента последней встречи, то есть, начиная с 15 июня по 13 июля, если не считать нарушения государственной границы грузинскими полицейскими, было пять случаев нарушения госграницы. Во всех пяти случаях граждане были выдворены на территорию Грузии практически сразу».

Югоосетинская сторона всегда следует гуманитарным принципам, добавил Кочиев, если не усматриваются признаки уголовного преступления, как в случае с Гахеладзе, который открыл огонь по пограничникам, и Бестаевым, задержанным с наркотическими веществами. «И даже в этих двух случаях был применен гуманитарный подход: фигуранты этих дел получили минимальные сроки за совершенные ими правонарушения», – отметил Кочиев.

Он продолжил:

«Можно отметить такой факт, что был некий Малхаз Долуашвили – охотник, заблудившийся с оружием в руках, который сказал: «Да, действительно, я сбился с пути». После опроса ему было возвращено оружие, и он был выдворен на территорию Грузии», – отметил Кочиев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия