Цнелисская история станет предвыборной?

Парламентская оппозиция не намерена оставлять историю с цнелисским кризисом, не разобравшись в его причинах. С сентября 2019 года депутаты безуспешно пытаются провести парламентские слушания по этому вопросу. Все аспекты проблемы еще раз попытались обозначить и участники круглого стола, прошедшего на днях в медиацентре «ИР».

По информации медиацентра «ИР», в ходе круглого стола обсуждалась работа Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы (ГКДД), а также напряженная ситуация в районе населенных пунктов Цнелис и Синагур.

«Основное внимание было уделено обсуждению мер по деоккупации югоосетинских земель, превентивных шагов для обеспечения безопасности и территориальной целостности республики, а также легитимизации процесса делимитации и демаркации границы», – говорится в сообщении медиа-центра «ИР».

Но можно посмотреть на эту дискуссию и иначе: в ходе круглого стола парламентарии, не относящиеся к пропрезидентской фракции, продемонстрировали, что не намерены отступать от цнелисской истории, пока до конца не разберутся в причинах кризиса.

По словам депутата Давида Санакоев, еще в 2018 году специальная парламентская комиссия по делимитации и демаркации границы во главе с вице-спикером Русланом Тедеевым подробно описала проблемные участки границы и заблаговременно предупредила о возможных рисках. Но рассмотрение этого доклада в парламенте блокировалось партией власти во главе с тогдашним спикером Петром Гассиевым. Документ все же был направлен президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову, но и он его проигнорировал.

Это странная история, считает Давид Санакоев. Он говорит, что в ней необходимо разобраться, так как речь идет об отчуждении части югоосетинской территории, о жителях осетинского села Цнелис, над которым грузинские силовики выставили блокпост:

«Я хочу понять механизм принятия решений хотя бы в самых жизненно важных вопросах – вопросах безопасности. По какой причине наши силовые структуры не реагировали на сигналы приграничных жителей, что грузины строят дорогу через лес к границе? Почему наш главнокомандующий так демонстративно игнорировал выводы парламентской комиссии? Чем он руководствовался? Лично для меня очевидно, что он не мог не понимать, к чему идет дело. А если он все-таки посчитал, что все это вздор и ничего плохого на границе не случится, то почему был так против, чтобы выводы комиссии были озвучены в парламенте? Чтобы во всем этом разобраться, необходимы парламентские слушания».

Депутаты, назовем их независимыми, потому как не все из них в стане оппозиции, еще в сентябре 2019 года настаивали на проведении парламентских слушаний по этому вопросу.

Но тогда по настоянию партии власти разбираться начали издалека – с момента создания комиссии по демаркации и делимитации границы в апреле 2009 году по поручению президента Эдуарда Кокойты. Слушания начались с Бориса Чочиева, который эту комиссию возглавлял с момента ее создания и по 2012 год.

Очевидно, что цель такой ретроспективы – преподнести цнелиссикую историю как результат общей недоработки, недальновидности и как бы распределить ответственность между всеми деятелями, кто имел отношение к границе за период президентства Кокойты-Тибилова-Бибилова. И предложенный формат был абсолютно закономерен, если бы речь, например, шла о деятельности государственной комиссии по делимитации и демаркации границы, о том, как она взаимодействует с пограничной службой, с правительством и так далее.

Но изначально вопрос был про другое – про оперативное реагирование, на которое, кстати, у силовиков было более двух месяцев, и это только со времени представления доклада парламентской комиссии. А если начинать от сигналов приграничных жителей, то, наверное, более года. Тогда, кажется, своевременное реагирование и предупреждение кризиса не требовало особых усилий. Или все-таки требовало? А может, президент не имел возможности ничего предпринять?

В 2019 году дальше первых слушаний дело не пошло. Их перебил другой кризис – связанный с массовыми истязаниями заключенных в тюрьме. Да и после этого исполнительная власть скучать не давала. В результате депутаты вернулись к этой истории и потребовали продолжения слушаний уже после окончания бойкота в марте. И снова по каким-то непонятным для них причинам слушания никак не начинаются.

И в этот раз исполнительная власть предприняла попытку увести историю в другое русло. Президент распустил госкомиссию по демаркации и делимитации границы и создал новую. На этот раз он почему-то назначил в госкомиссию депутатов парламента, не спросив у них согласия. Парламентарии на это указали президенту, что он им не начальник. В этом смысле круглый стол – это своеобразный сигнал от депутатов, что обойти эту историю не получится, потому что они могут обсуждать ее и делать достоянием гласности на любой площадке.

В работе круглого стола принял участие и полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев. Дипломат попытался сгладить острые углы:

«И даже сегодня опять будет техническая встреча по этим вопросам. Дело в том, что на этой неделе, во вторник, мы возили сопредседателей Женевских дискуссий в Цнелис, чтобы еще раз показать, что это территория Южной Осетии. Показать, что грузинский пост, который нависает над нашей деревней, является фактором беспокойства мирного населения, фактором грубого вторжения на территорию соседнего государства. Мы им показали съемки со спутника, где находится грузинский полицейский пост, где дорога, где расположены грузинское и наши села. Мы напомнили, что функции полиции – это обеспечение безопасности населения, то есть внутренне дело. Так как же они собираются обеспечивать безопасность села, находясь от него в трех километрах? Сегодня эти люди приедут с той стороны, чтобы убедиться во всем своими глазами. То есть работу мы ведем, как участники Женевских дискуссий».

Понятно, говорит сопредседатель общественного движения «Алания-Россия» Роланд Келехсаев, что этот дискурс – часть политической борьбы. Президент и партия власти, с одной стороны, и депутатская группа, с другой, не упускают случая, чтобы выставить друг друга в неприглядном свете, продемонстрировать избирателю недостатки оппонентов. При этом стороны демонстрируют разную по своей эффективности тактику, говорит Роланд Келехсаев:

«Между ними есть одно отличие. Депутаты с упреками в их адрес разбираются как можно быстрее, не оставляя ничего на потом. Как, например, это было с представлением Генпрокуратуры на возбуждения уголовных дел в отношении депутатов Плиева и Санакоева. А вот действующая власть пошла по другому пути. На мой взгляд, не самому лучшему. Она оттягивает рассмотрение наиболее болезненных для нее претензий и тем самым продлевает их актуальность. Например, тот же цнелисский кризис. Надо было разбираться с этой темой еще два года назад, а не делать ее частью предстоящей избирательной кампании, что еще хуже».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия