Громкое телевизионное молчание

Сегодня четыре грузинских независимых канала – «Мтавари», ТВ «Пирвели», «Формула» и «Кавкасия» – в знак протеста прекратили телевещание на 24 часа. Они требуют наказания участников спланированных нападений на демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 июля, а также отставки правительства.

Четыре телеканала сегодня в непрерывном режиме транслируют фамилии пострадавших от рук радикальных группировок. Гендиректор ТВ «Пирвели» Вато Церетели пояснил, что молчаливая акция является началом расширения протестного движения:

«Впервые в новейшей истории Грузии сразу четыре вещателя одновременно не вышли в эфир. Вчера аналогичную акцию провели региональные вещатели. Молчаливым протестом мы стараемся более громко донести наш голос до властей. Что касается дальнейших планов, – в субботу вечером состоится масштабная акция на проспекте Руставели», – заявил Церетели.

В оппозиции выразили всецелую поддержку телеканалам. Председатель фракции «Граждан» Алеко Элисашвили разделяет возмущение представителей СМИ:

«Это возмутительно, когда 5 июля на фоне бездействия МВД город оказался в руках радикальных молодчиков. Когда толпа, завидев микрофон или камеру, целенаправленно избивала журналистов, врывалась людям в дома. За это кто-то должен нести ответственность».

В правящей «Грузинской мечте» посчитали, что молчаливая форма протеста не противоречит закону, однако солидарность с журналистами не проявили. Более того, депутат Рати Ионатамишвили выразил уверенность, что руководство этих каналов использует журналистов для достижения своих узкопартийных целей:

«Главная задача СМИ – информировать общественность и доносить объективную информацию. К сожалению, политически мотивированные медиагруппы в большей степени используют телевидение для формирования еще большей напряженности в обществе, чтобы как можно больше соответствовать политической повестке дня «Единого нацдвижения», – подчеркнул депутат.

В «Грузинской мечте» не нашли слов поддержки не только для независимых СМИ. Известно, что объектом нападок радикалов 5 июля стали и представители лояльных правящей партии медиапроектов – к примеру, Общественного вещателя Грузии. Сегодня стали известны детали избиения оператора ОВГ Ильи Твалиашвили, которому были нанесены тяжелые травмы головы, и он частично лишился зрения. События того дня вспоминает сам пострадавший:

«Некоторые тянули меня за ремень камеры, некоторые за кабель, другие били меня кулаками. Я упал, и меня стали избивать ногами, в основном били по голове, я кричал, но они не останавливались. Я потерял сознание и очнулся в машине полиции. Я не понимаю, как можно так безжалостно подвергать смертельной опасности незнакомого человека, который не сделал тебе ничего плохого», – заявил оператор ОВГ.

МВД тем временем продолжает идентифицировать нападающих. Сегодня задержан 21-й участник нападений на журналистов. В оппозиции считают, что темпы расследования не выдерживают никакой критики, ведь в результате целенаправленных действий радикалов повреждения различной степени тяжести получили более 50 представителей СМИ. Власти в ответ предлагают не торопить события.