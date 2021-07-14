В Очамчырском районе Абхазии после рейдов по изъятию оборудования для производства криптовалюты прошла протестная акция возмущенных майнеров. Они считают незаконным проникновение в дома жителей силовиков и отъем принадлежащего им имущества. МВД заявляет, что мероприятие проводилось в рамках закона и превышения полномочий со стороны представителей силовых структур не было.

Вчера в селе Араду Очамчырского района на республиканской трассе около заправочной станции прошла протестная акция добытчиков криптовалюты, недовольных изъятием оборудования для майнинга. На нее съехались жители почти всех сел Очамчырского района и города Очамчыра.

Накануне в этом районе проходили рейды по выявлению и изъятию оборудования для майнинга, они проводились силами местной милиции и Госстандарта. Сообщается, что было изъято около 600 аппаратов.

По словам заместителя главы администрации Очамчырского района Артимона Габилая, люди, занимающиеся майнингом, требуют, чтобы их не трогали и дали им возможность работать. Они также возмущались тем, что представители силовых структур «вламывались в дома мирных жителей», изымали оборудование и никак не документировали изъятие.

Рейдовые мероприятия в народе окрестили «криптоночь в Очамчыре», название родилось в связи с тем, что накануне акции протеста милиция проводила рейд в селе Пакуащ поздно ночью.

Помощник министра внутренних дел Бадра Айба прокомментировал «Эху Кавказа» проведение рейдов. Он сообщил, что на все изъятое оборудование составлялись протоколы, а в жилые помещения силовики не входили:

«С 12-го на 13-е июля 2021 года в Очамчырском районе Абхазии были проведены рейдовые мероприятия по выявлению и изъятию незаконного оборудования для майнинга криптовалют. В г. Очамчыра и в близлежащих селах выявлено и изъято 569 аппаратов. Изъятое оборудование под протокол сотрудников Госстандарта сдано на склад МВД. Работа велась в прежнем режиме, никакие эксцессы и превышение полномочий в части применения силы сотрудниками милиции не выявлены. Что касается недовольства по поводу нашего ведомства жителей Очамчырского района, мы никаких предварительных комментариев не даем. Это право граждан Абхазии собираться и высказывать недовольство теми или иными действиями представителей власти, прописанное в Конституции Республики Абхазия.

– Входить в дома и изымать оборудование, пусть даже незаконно установленное, не является нарушением?

– Мы в жилые помещения не входили, мы входили только в сараи и подсобные помещения».

При проведении рейдовых мероприятий выявлялись не крупные фермы, а так называемые домашние, рассчитанные на небольшое (до 10) количество машин.

Участники акции обсудили с представителями районной администрации и депутатами парламента Абхазии произошедшее. Во встрече принимали участие депутаты парламента из тех сел, в которых проводились рейды, – Астамур Логуа, Вианор Бебия и Инал Тарба. По имеющейся информации, в данное время в парламенте проходит встреча с возмущенными майнерами, они настаивают на неправомерных действиях силовиков, которые вламывались в дома к людям в ночное время.

На совещании у президента 12 июля, посвященном незаконной добыче криптовалюты, которая обрушила энергоснабжение в Абхазии, первый заместитель председателя Службы государственной безопасности Тимур Ахиба сообщил, что при участии сотрудников службы только за восемь дней с 4-го по 12-е июля были выявлены и демонтированы 2450 аппаратов по добыче криптовалюты.

В Абхазии запрещена деятельность по добыче криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга до марта 2022 года. Запрет на добычу криптовалюты, выявление и изъятие оборудования для майнинга продиктованы резким увеличением энергопотребления.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия