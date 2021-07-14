«Пальбу открою на поражение». Особенности абхазской энергетики

В начале второго полугодия 2021 года у всех на устах в абхазском обществе все те же две напасти, что были в конце прошлого и начале нынешнего годов: очередная волна коронавирусной пандемии и энергетический кризис, заставивший уже летом прибегнуть к веерным отключениям электричества. Пока последние далеко не так бьют по обычным энергопотребителям, как в минувший осеннее-зимне-весенний период.

Отключения по два часа ночью и рано утром попеременно в трех зонах, на которые поделена территория Абхазии, для многих незаметны, так как отапливать сейчас жилища не надо, а кондиционеры и вентиляторы ночью принято выключать. (Лишь для владельцев нелегально работающих майнинг-ферм и легально работающих производств они наносят, безусловно, ущерб). Но при этом все в преддверии «грозящей катастрофы» в конце года из-за все растущего объема энергопотребления понимают, что в энергетике республики сложилась поистине головоломная ситуация, усугубленная бесконечной внутриполитической борьбой, или, если хотите, грызней.

Напомним, что 26 июня общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» выступила с заявлением в ответ на объявленное накануне официальное начало с 28 июня веерных отключений электроэнергии. Оно заканчивалось так:

«Нет сомнения, что теперь народу будут говорить, что необходимо передать в аренду или продать перепадные ГЭС на р. Ингур и энергосети страны на условиях инвестора, повысить в разы цену на электроэнергию и выдавать это за всеобщее благо. Очевидно, что введением веерных отключений на летний и осенний периоды власть расписалась в своей неспособности решать задачи государственной важности и безнравственно переложила на народ бремя своих преступных ошибок и просчетов. В этой критической ситуации обращаемся к руководству страны с призывом незамедлительно, в течение одного месяца, найти решение проблемы и отменить веерные отключения электричества. РОО «Аруаа» предупреждает, что, если этого не будет сделано, мы оставляем за собой право призвать наших граждан к всеобщей акции протеста».

До обозначенного в заявлении срока, то есть до 26 июля, осталось двенадцать дней. Но, собственно говоря, уже в день его принятия наблюдателям было предельно ясно, что оппозиционеры выдвинули власти заведомо невыполнимые требования. Потому-то и пошли властные структуры на действительно беспрецедентные летние веерные отключения электроэнергии, что расход ее надо было начинать экономить уже сейчас – в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии из-за повышенных нагрузок к концу года энергосистеме республики грозит коллапс. И как тут быть, если не начать экономить сейчас, в щадящем режиме? Тогда в ноябре уже не помогут и шесть часов отключений в сутки, и все латаные-перелатаные электросети Абхазии могут «полететь в тартарары».

Таким образом, оппозиционеры своим ультиматумом как бы загоняли власть в безвыходное положение: не прекратите, мол, летние ночные отключения (придумывайте, что хотите) – призовем к «всеобщей акции протеста», читай – будем добиваться досрочной смены исполнительной власти; а если вдруг с какого-то перепугу та согласится отменить ночные веерные отключения, то в ноябре, когда все рухнет, «всеобщая акция протеста» также неминуема. То есть, как говорится, куда ни кинь, везде клин!

Наверное, своим ультиматумом власти «Аруаа» действительно набрала дополнительные очки в глазах политических сторонников. Но в целом нельзя исключать, он оказался для нее контрпродуктивным. Во всяком случае, если судить по большинству посыпавшихся комментариев пользователей социальной сети «Фейсбук», авторы которых встретили данное заявление негативно и даже насмешливо. Вот несколько:

«Для некоторых эти веерные отключения – как бальзам на душу! Их жизненное кредо сейчас: «Чем хуже – тем лучше». Так что не стоит удивляться, что они так переживают за несчастных потребителей, у которых на целых два часа отключат ночью свет»;

«Опять начинается? Мы тоже против отключений электричества – и веерных, и любых. Но вы знаете, как сегодня без них обойтись? Если да, то подскажите властям выход из ситуации. Только без общих слов – что надо проявить политическую волю, увеличить собираемость оплаты за электроэнергию, прекратить работу майнинг-ферм и т. д. Это и без вас все знают»;

«Как делать заявления – так вы первые. Слюнки потекли, видать, – так кресла хочется! Наверняка скажете, что как только придете к власти, то «на следующий день» все увидят решение проблемы. Плавали, знаем, как это было после 2014-го».

Эту коллизию «Эхо Кавказа» обсудило с абхазским экспертом Тенгизом Джопуа, который сказал:

«У нас любая политическая сила пытается политизировать любой процесс, любую проблему. В принципе, я думаю, что внутри «Аруаа» есть люди вполне адекватные, которые понимают состояние отрасли, прекрасно для себя понимают, почему происходят веерные отключения, и сейчас просто это повод для того, чтобы осложнить положение власти, ситуацию вокруг нее, показать ее неспособность решать проблемы, показать ее слабость. Ну, просто, по крайней мере, хотя бы дать о себе знать. Честно говоря, было бы гораздо более конструктивно, если бы «Аруаа» вышла, например, с какой-то дорожной картой решения проблем, связанных с энергетикой, вместо того, чтобы просто требовать от власти прекращения этих веерных отключений. Так что позиция «Аруаа», она… Ну, она типична для всех наших политических сил. Все наши политические силы всегда только критиковали, обычно ничего конкретного не предлагая».

Можно добавить, что без политических препирательств у нас, да и не только у нас, – никак. Это наглядно подтвердилось 1 июля в парламенте Абхазии во время расширенного заседания комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, обсудившего положение дел в энергетической отрасли. Естественно, представители обоих политических лагерей, в последние два десятилетия не раз сменявших друг друга во власти, занялись в основном взаимными обвинениями в том, что именно их оппоненты довели энергетическую отрасль «до ручки».

Что же касается общественно-политических «заторов на дорогах», с которыми сталкивается сегодня власть, пытаясь найти выход из критической ситуации в энергосистеме (и, очевидно, с теми же самими столкнулась бы на ее месте любая другая властная команда в Абхазии), то приведем несколько примеров.

Как только в исполнительной власти заговорили, стараясь не называть конкретных цифр, о давно назревшей необходимости повышения существующих мизерных тарифов на оплату потребленной электроэнергии, в соцсетях прозвучал контрдовод: вместо того, чтобы увеличивать нагрузку на добросовестных плательщиков, не справедливей ли было бы добиться резкого повышения собираемости оплаты за счет уклонистов от нее? (Правда, на протяжении всего послевоенного времени это не удалось сделать ни одной властной команде – поднять собираемость выше половины).

Но вот на днях начальник управления сбыта «Черноморэнерго» Инал Лазба привел в СМИ такие факты, что жители села Араду Очамчырского района с января по июнь 2021 года не заплатили за электричество ни одного рубля, а жители соседних сел Джал и Гуп заплатили за полгода всего, соответственно, 6900 и 8600 рублей. Лазба назвал такую картину с собираемостью катастрофической. И что же? Вскоре в интервью тому же СМИ глава администрации села Джал Алиас Акаба объяснил:

«Изыскать с крестьянина деньги, которых у него нет, невозможно… У большинства жителей просто нет денег». Интересно, что многие интернет-комментаторы его поддержали. Правда, встретилось и такое ехидное возражение: «Тем не менее почти у всех находятся деньги, чтобы платить за сотовую связь. А еще можно не сомневаться, что в большинстве регионов мира крестьяне мечтают о таких природно-климатическим условиям, в которых живут в названных селах. И там не могут заработать, чтобы оплатить электричество? А может, все дело в круговой поруке: почему, мол, я должен платить, если мои соседи не платят?»

Вчера на рабочем совещании у президента Абхазии Аслана Бжания с участием членов правительства и глав администраций городов и районов секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба в целях экономии электроэнергии предложил отключать ночью на несколько часов интернет, поскольку добыча криптовалют без него невозможна. Казалось бы, вполне разумно: как поется в детской песенке, «должны все люди ночью спать», а пострадает только и так находящийся нынче под запретом в Абхазии майнинг криптовалют. Но один из комментаторов в соцсетях тут же возмутился: он, мол, привык смотреть ночью телевизор, а тот у него работает через интернет…

Дальше – больше. Сегодня в СМИ появились сообщения, что 12-13 июля МВД Абхазии совместно с Госстандартом в Очамчырском районе были проведены рейдовые мероприятия по выявлению и изъятию незаконного оборудования для майнинга криптовалют. В городе Очамчыра и близлежащих селах выявлено и изъято 569 аппаратов. А еще – что вчера в селе Араду напротив автозаправки у республиканской трассы на протестную акцию вышли люди, занимающиеся добычей криптовалют, почти со всех сел района и из райцентра.

А еще раньше, вчера вечером в соцсетях появились возмущенные сообщения о том, что в Очамчырском районе правоохранители устроили настоящий беспредел, врываясь в дома и изымая по 5-10 аппаратов по добыче криптовалюты. (Здесь можно усмотреть связь с упомянутым совещанием, где от руководителей на местах потребовали ужесточения борьбы с незаконным майнингом, пригрозив отставками). До этого владельцы майнинг-ферм, и крупных, и мелких, предпочитали помалкивать в соцсетях, но тут посыпались такие комментарии (разумеется, под никами):

«Так и до Сухума дойдут»;

«Пальбу открою на поражение. Только приблизьтесь. Всех положу… Клянусь, что это не угроза. Это просто уже предел моего терпения. Власти лучше умерить свой пыл и угомониться».

Прозвучали и следующие доводы:

«Сперва изъяли бы у кого по 100-300, а потом у кого по две штучки, но, как в басне, у сильного всегда бессильный виноват...»

Пользователи, которые давно упрекали власть в недостаточной решительности в борьбе с майнингом, половинчатости принимаемых мер, сперва, похоже, опешили, но потом все же, в свою очередь, возмутились:

«И что же теперь делать?! Продать Родину?! Обвалить энергетику?! Как-то же надо исправлять ситуацию! А мы, которые не побежали покупать на последние деньги майнеры, в чем провинились, что вынуждены сидеть без света даже летом?»;

«Изъять надо и у тех, и у других! Если в каждой семье будет по два аппарата, то это полный обвал нашей энергетики, да и страны следом!»;

«100 хозяйств по два аппарата ничем не отличаются от одного, где 200»;

«Чувствую, что если бы начали с крупного майнинг-фермера, во всеуслышание объявив его имя, все равно бы зазвучали чьи-то вопли: почему именно с этого начали, а не с других?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия