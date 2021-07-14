«Мы тоже решили обратиться к Патриарху Кириллу»

Югоосетинский парламент провалил голосование об амнистии заключенных, которую ждали больше года. Не удалось внести и изменения в конституционный закон о правительстве, вызывавший вопросы из-за коррупционной составляющей. Между тем родственники экс-министра связи Георгия Кабисова решили обратиться за помощью к патриарху Кириллу после того, как по его просьбе сегодня был освобожден из заключения гражданин Грузии Заза Гахеладзе.

На заседании парламента сегодня не одобрили два законопроекта. Один из них, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» депутат Давид Санакоев, касался изменений в закон о правительстве. Санакоев был одним из тех парламентариев, кто проголосовал против. И вот почему:

«Я был против тех изменений, которые хотели внести в конституционный закон и непосредственно в пункт, где позволялось бы членам правительства заниматься еще и коммерческой деятельностью. То есть участвовать, например, в управлении хозяйствующего субъекта. И я привел в качестве примера предпринимателя (из Северной Осетии) Татарова. Татаров – это инвестор, который посадил тут ореховые сады, причем без документов инвестиционных, без портфеля, но его активно поддерживали президент, председатель парламента, председатель правительства. Его поддержали, то есть на него работала вся техника, которая была необходима. То есть в первую очередь на него работала, а потом уже на наших фермеров, на остальных сельхозработников. И вот сейчас мы увидели, что он задолжал здесь многим зарплату, что-то еще, и в Российской Федерации тоже задолжал, и его чуть ли не разыскивают. Я привел этот пример. Татаров просил у нас государственную поддержку, которая выражалась в том, что он хотел получить порядка 20 миллионов. И если какой-то из министров или председатель правительства был бы заинтересован в том, чтобы этот человек получил их и поделился с ним, то он бы лоббировал его интересы. Если бы он участвовал в деятельности этого хозяйствующего субъекта. Там еще были изменения, но вот это мне показалось неприемлемым с точки зрения коррупционной составляющей».

Изменения в закон о правительстве должны были одобрить 23 депутата, так называемое конституционное большинство, однако «за» проголосовали всего 17 человек.

Амнистия заключенных, которую еще год назад парламент Южной Осетии обещал приурочить к 75-летию победы в Великой отечественной войне, затем, спустя год, к 29-летию провозглашения независимости республики, сегодня также была провалена: законопроект не набрал достаточного количества голосов. Причина не только в отсутствии некоторых депутатов.

Вопрос об амнистии, продолжил Давид Санакоев, рассматривался на заседании парламента одним из последних. Депутатам предложили проголосовать за два варианта законопроекта, ни один из которых не прошел:

«Вопрос по амнистии вынесли в таком виде: было два проекта постановления. Первый проект, без изменений, который разработал комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению, и второй проект, в который группа депутатов внесла изменения. Они были внесены туда, чтобы под амнистию могли попасть заключенные по незначительным статьям, ниже средней тяжести - те, которые воевали, те, которые имеют государственные награды. Мы также проработали вопрос с прокуратурой, которая сделала свои замечания, мы эти замечания учли. И оба проекта были вынесены сегодня на сессию. Во время голосования один из проектов должен был набрать 18 голосов, то есть большинство. Но ни один из проектов большинства голосов не набрал. Это означает, что вопрос не прошел, что опять в ближайшее время амнистии не будет. Тут главным фактором, раздражающим власть и провластные партии, была фигура Георгия Кабисова».

То, что амнистию блокируют именно из-за экс-министра, уже давно не секрет. По словам депутата, об этом неоднократно говорили и те, кто сегодня проголосовал против. Государственные СМИ сообщают, что против второго варианта постановления об амнистии проголосовало 17 человек, 14 – за.

Накануне дня голосования к парламентариям обратилась Аланская епархия:

«Духовенство и миряне епархии просят народных избранников проявить милосердие и включить прихожанина Аланской епархии Георгия Кабисова в списки амнистированных. Это доброе дело будет способствовать делу консолидации народа Осетии и установлению мира и добросердечия в нашем обществе».

Семья Георгия Кабисова после того, как стало известно об отмене амнистии и неожиданном помиловании гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, за которого просил грузинский Патриарх Илия II, также отреагировала на это событие. Продолжает мать экс-министра Марина Кабисова:

«Анатолий Бибилов помиловал гражданина Грузии Гахеладзе, отбывающего наказание за незаконное пересечение границы с применением огнестрельного оружия против погранслужбы. Мы тоже решили обратиться к Патриарху Кириллу, чтобы он заступился и за Кабисова – гражданина России и Осетии. Накануне наша Аланская епархия обратилась с прошением об амнистии Кабисова, но все бесполезно. Просьба грузинского Патриарха Илии II, переданная через РПЦ, оказалась значимее, чем все обращения осетинских священнослужителей и нашей общественности в лице практически всех наиболее видных политических и общественных деятелей, лидеров всех политических партий, кроме провластной партии».

По словам близких Георгия Кабисова, письмо-прошение на имя Патриарха Кирилла будет отправлено уже завтра.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия