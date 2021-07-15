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Общество

Тень благодарения. Возвращение Зазы Гахеладзе

Ираклий Гарибашвили, Заза Гахеладзе

Заза Гахеладзе освобожден из Цхинвальской тюрьмы. Он был помилован президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым, который объяснил этот акт просьбой российского Патриарха Кирилла. Российского патриарха решили поблагодарить и грузинские церковные лица, что стало новым поводом для критики со стороны оппонентов ГПЦ и власти. Нужно ли благодарить Россию за освобождение Зазы Гахеладзе и почему это случилось именно сейчас?

Просьба и совет премьер-министра Ираклия Гарибашвили в очередной раз остались неуслышанными. А ведь еще накануне он предупреждал, что версий освобождения гражданина Грузии Зазы Гахеладзе из Цхинвальской тюрьмы будет много: «Но я прошу вас всех не слушать версии, а смотреть на результат. Он в том, что Заза свободен».

А до этого премьер-министр, встречая в Эргнети Зазу Гахеладзе, а потом сопровождая его домой в Квемо Чала, много раз поблагодарил «всех, всех, всех, кто в этом процессе принимал участие».

То, что эти благодарности адресованы и российской, и югоосетинской сторонам, уточнил сопровождавший премьер-министра митрополит Горийской и Атенской епархии Андриа (Гвазава). И напомнил, что ходатайствовал по поводу освобождения Гахеладзе, в том числе, и Патриарх Грузии Илия Второй. Он обратился с просьбой 23 июня к российскому Патриарху Кириллу:

«Я также хочу поблагодарить российскую сторону, которая учла эту совместную вовлеченность в этот процесс, хочу также поблагодарить осетинскую сторону, которая в форме помилования освободила Зазу Гахеладзе и вернула его семье».

Уточнение и такая форма благодарности вызвали бурную реакцию среди оппонентов власти. Нет, они не против благодарности, и они тоже рады освобождению Зазы Гахеладзе, осуждение которого на 12 с половиной лет вызвало в свое время акции протеста.

Критики вспомнили и о том, что Патриарх Илия Второй лишь почти спустя год заинтересовался судьбой Гахеладзе, когда его родители и жена пригрозили, что перейдут так называемую границу самопровозглашенной республики Южная Осетия. И если бы не активисты и угрозы односельчан Гахеладзе перекрыть автомагистрали, возможно, власти действовали бы по инерции, безрезультатно, исправно поднимая этот вопрос на встречах в Женеве и в Эргнети.

Поэтому и появилась версия о том, что освобождением Гахеладзе российские власти помогли «Грузинской мечте» и ГПЦ снизить накал протеста грузинского общества и СМИ, вызванного гомофобными погромами 5 июля.

К слову, даже в торжественный момент освобождения Гахеладзе в Эргнети грузинские журналисты не забыли спросить Ираклия Гарибашвили:

– Батоно премьер-министр, когда вы уйдете в отставку?

Ответа не последовало. Но сегодня, поздравляя семью Гахеладзе с освобождением Зазы, оппозиционеры не забывали об упреках в адрес власти. В том числе и Григол Гегелия, один из лидеров «Лело»:

«Грузинское государство ничего не смогло сделать, чтобы вовремя освободить Зазу Гахеладзе. Мы увидели полную беспомощность и атрофию (власти). Оставили этого замученного человека в надежде на так называемое помилование Бибилова. Это позор государства».

Кого нужно поблагодарить, уточнила и депутат от «Стратегии Агмашенебели» Теона Акубардия:

«Это результат борьбы семьи и международных организаций и партнеров. Россия не та страна, которая от нас заслуживает благодарности. Она похищает наших граждан, а потом старается заработать какие-то очки, освобождая их».

В ответ представители «Грузинской мечты» отмечали, что все это время именно власть неустанно работала во всех направлениях, чтобы добиться освобождения Гахеладзе. А министр иностранных дел Давид Залкалиани отметил, что дело Гахеладзе еще раз доказало незаменимость форматов женевских дискуссий и встреч в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них.

Возможно, дипломатия, переговоры не предусматривают жесткого тона, говорит специалист по международным отношениям, профессор Европейского университета Георгий Гобронидзе, тем не менее ему хотелось бы по-другому услышать слова благодарности власти в адрес Москвы и Цхинвали:

«Это было не одолжение. Это было то, что они должны были сделать, они вообще не должны были задерживать Зазу Гахеладзе, а если даже задержали, освободить его через пару часов или дней. Потому что так не поступают с человеком, с правами человека так не играют, как играет режим в Цхинвальском регионе. Да, в плане освобождения нужно было благодарить, но мы не должны забывать о контексте. Мы должны сказать все как есть, как надо. Мы должны были поблагодарить за этот компромисс, за то, что они наконец-то услышали, но мы также должны были подчеркнуть, что этого не должно было случиться никогда».

Есть замечания у Георгия Гобронидзе и к обществу и ГПЦ:

«Наше поведение и по поводу Зазы Гахеладзе, и в целом с оккупированными территориями и с РФ, то, что творится у нас внутри страны, показывает незрелость политического класса и с другой стороны – общества. И еще, я не думаю, что это усиливает позиции церкви. ГПЦ находится в таком кризисе, что даже этот хороший акт не смоет то, в чем сейчас грузинская церковь находится».

К тому же грузинским властям предстоит поработать еще по освобождению других граждан Грузии. Ираклий Бебуа остается в сухумской, а Геннадий Бестаев в цхинвальской тюрьме.

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