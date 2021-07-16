Бжания vs. Ардзинба: дискуссия в видеороликах

Несколько недель назад оппозиционные силы стали активно продвигать идею встречи и дискуссии в прямом эфире Абхазского телевидения президента республики Аслана Бжания и лидера оппозиции Адгура Ардзинба, предложенных последним. Сторонники действующей власти отреагировали на нее отрицательно и несколько насмешливо: а есть примеры из истории Абхазии и других стран, чтобы руководитель государства способствовал таким образом пиар-раскрутке политической оппозиции, «подыгрывал» ей? Это его право – считать такой формат общения с телеаудиторией подходящим для него или неподходящим. Другое дело – теледебаты названных политиков, которые состоялись в марте прошлого года в рамках президентской избирательной кампании, когда, по замечанию одного из приверженцев президента, Адгур Амиранович запомнился главным образом цитатами из Википедии.

На этой неделе Аслан Бжания на госдаче в Сухуме дал продолжительное, на час пятьдесят минут, интервью сотруднице Абхазского телевидения. В нем он много времени уделил ответам на критику властей и острые вопросы ей, и наблюдатели сошлись во мнении, что именно такой формат позволил ему высказаться по весьма широкому кругу этих вопросов наиболее полно. Лимит времени позволяет привести здесь лишь несколько коротких фрагментов, когда президент отвечал на наиболее волнующие общество вопросы:

«Да, на самом деле идет переговорный процесс. Россияне несколько лет назад обратились к руководству Абхазии с просьбой передать здания и сооружения, которые находятся на территории государственной дачи в поселке Пицунда, в собственность Российской Федерации. Как они аргументируют свою просьбу? Здания и сооружения, которые находятся на территории этой дачи, они в основном были построены в 1959-60-х годах. Они пришли в ветхое состояние, и необходимо вложение очень существенных финансовых средств. На самом деле объект, скажем так, крупный. В свое время, в 1995 году, было подписано соглашение между кабинетом министров Абхазии и Главным управлением охраны Российской Федерации – о праве безвозмездного пользования последним дачами №8, №9 и №10 в Пицунде. Главное управление охраны использует государственные объекты для отдыха высших должностных лиц Российской Федерации. Неоднократно на эту государственную дачу приезжал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В ходе нашей последней встречи в ноябре прошлого года в Сочи в повестке дня стоял вопрос. Была обозначена эта тема президентом Российской Федерации. И я считаю правильным передать российской стороне здания и сооружения. Речь не идет о том, что мы передаем в собственность землю».

Уточним, что сейчас Пицунда имеет статус города. Ну, а дача, о которой идет речь, много десятилетий окруженная серым бетонным забором, – та самая, из которой Никита Хрущев полетел осенью 1964 года в Москву, где его сняли со всех постов, и которую миллионы кинозрителей на постсоветском пространстве видели в фильме «Серые волки» о тех событиях…

Далее, отвечая на распространенное обвинение в адрес действующей власти в том, что кризис в абхазской энергетике возник после принятия постановления кабмина 21 сентября прошлого года о легализации майнинга криптовалют, вскоре вновь запрещенного, Аслан Бжания привел цифры:

«К тому времени, когда вышло постановление, в прошлом году из 440 миллионов киловатт-часов электроэнергии сверх показателей 2019 года потреблено 300 миллионов киловатт-часов (более двух третей годового роста). При таких цифрах можно говорить о том, что причиной резкого увеличения потребления электроэнергии стало постановление кабинете министров? Я считаю, что нет… Что касается перетока электроэнергии, который мы получили из России с осени 2020 года по весну 2021-го… В свое время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным я попросил… сказал, что мы столкнемся с энергодефицитом, и нам нужно будет до 1 миллиарда киловатт-часов. Он обещал нам помочь. Вопрос, связанный с оплатой перетока в этот период, российской стороной не поднимался и не поднимается по сей день. Поэтому говорить о том, что мы находимся из-за этого в долговой яме, это не соответствует действительности. Мы за этот переток ни одного рубля не заплатили».

Надо отметить, что аналогичный переток в предыдущие годы, связанный с низким уровнем воды в Джварском водохранилище, оплачивался из средств Инвестиционной программы. На этот же раз, видимо, аргументом стало то, что на три с лишним месяца ИнгурГЭС останавливалась на капремонт.

В ходе интервью шла речь о введенном в этом году в эксплуатацию крупном туристическом объекте в селе Тамыш, о проектах, связанных с Сухумским аэропортом и газификацией Абхазии. Бжания продолжил:

«Помимо этого, идут переговоры, они находятся на завершающей стадии, о строительстве в Пицунде крупного санаторно-курортного объекта. Объем инвестиций – около десяти миллиардов рублей. Это в новейшей истории беспрецедентный проект по своим объемам. В рамках реализации этого проекта мы получим на территории Абхазии около двух тысяч рабочих мест с очень высокой заработной платой».

14 июля, через день после интервью Аслана Бжания Абхазскому телевидению, Адгур Ардзинба выложил в соцсетях видеоролик со своим комментарием. Поскольку он короткий, около двух минут, можно привести его практически полностью. Поясним, что президент, говоря о противостоянии лиц, осуществляющих незаконный майнинг, с государством, использовал такое выражение, что у государства в борьбе с нарушителями закона «всегда на один патрон больше», что вызвало у части телезрителей болезненную реакцию. Лидер оппозиции сказал:

«Посмотрел интервью Аслана Бжания, из которого полтора часа было посвящено моим политическим соратникам и мне. Хочется спросить: зачем столько времени уделять нам, если можно встретиться в прямом эфире и обсудить эти вопросы, или, как вы выразились, «сверить позиции»? На что хочется обратить внимание? Это очередная неудачная попытка запугать абхазский народ. Аслан Георгиевич, может быть, не в курсе, но количество боеприпасов не всегда определяет исход битвы. Во время войны количество патронов, боевой техники и живой силы у нашего противника было гораздо больше. Но исход известен. Почему? Потому что за нами правда и справедливость. Также, когда вам приходится бороться с майнингом и майнерами, вам в первую очередь надо начать с тех, кто это решение принимал, кто это решение инициировал, признать ошибку, а затем идти в народ. Иначе будет такой же результат, как был вчера в Очамчыре. Что касается повышения зарплаты сотрудникам внутренних дел. Это решение было принято еще Договором 2014 года. И вообще вызывает сожаление тот факт, что Аслан Георгиевич и в целом нынешняя власть пытаются приписывать себе заслуги своих предшественников, при этом параллельно перекинуть все проблемы и беды – опять же на своих предшественников. Это вряд ли приведет к чему-то хорошему, сблизит наши позиции и объединит наше общество. И наконец. Очень жаль, что в своем интервью Аслан Георгиевич уделил минимум внимания главному вопросу – борьбе с коронавирусной инфекцией. Потому что здесь борьба идет каждый день за жизни наших граждан. Непонятно, какой алгоритм действий у власти, чего ожидать в краткосрочной и долгосрочной перспективе, когда и какое количество вакцин прибудет в Абхазию, когда произойдет полная вакцинация населения и так далее».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия