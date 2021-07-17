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В Гудаутском госпитале откроют еще одно ковидное отделение
Накануне, 16 июля, министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба провел рабочее совещание с главврачом Гудаутской ЦРБ Хаджаратом Шамба.
На совещании обсудили текущую обстановку в медучреждении, обеспеченность больницы медикаментами и укомплектованность медперсоналом. На данный момент в госпитале на стационарном лечении находятся 179 пациентов.
В связи с заполнением стационара было решено в кратчайшие сроки открыть еще одно отделение. По словам министра, все необходимое для этого имеется. В палатах и процедурных кабинетах установят кондиционеры. В Гудаутскую ЦРБ также направлены дополнительные медицинские бригады.
Эдуард Бутба отметил, что в случае, если Гудаутский госпиталь будет заполнен полностью, то ковидные отделения будут открыты на базе сухумских медучреждений, передает информагентство «Апсныпресс».
Другие новости дня
Премьер Грузии о критике властей США: «Прискорбно и несправедливо»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил недоразумением и недопониманием стогую критику Госдепартамента США в связи с назначением судей Верховного суда. По оценке Гарибашвили, за восемь лет у власти партия «Грузинская мечта» достигла большого прогресса в судебной сфере.
«Мы не говорим, что мы идеальны и непогрешимы (…), но то, что мы сделали за восемь лет, похоже на день и ночь. Была ночь, наступил день. Во-вторых, с точки зрения судебной независимости и прозрачности мы опережаем очень многие страны ЕС. С точки зрения доверия со стороны наших граждан к судам мы находимся в авангарде ЕС. Исходя из этого, у кого-то могут возникнуть вопросы и некоторые недопонимания. Я обещаю всем, что это недоразумение с нашим ключевым стратегическим партнером будет исчерпано, и мы ответим на все вопросы. Это требует большей коммуникации, большего общения и больших разъяснений», - сказал Гарибашвили журналистам.
Премьер также назвал «прискорбным и несправедливым» то, что западные партнеры не критиковали за недостатки в судебной системе предшественников ГМ, правительство третьего президента Михаила Саакашвили.
«До 2012 года суд был обыкновенным отделением прокуратуры. Я, к сожалению, и к моему большому удивлению, в то время никогда не слышал критических замечаний в адрес суда со стороны США или Европы. Это прискорбно и несправедливо», - заявил Гарибашвили.
- Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля. Слушание кандидатов в судьи проходило на фоне протеста оппозиции и призывов международных организаций отложить назначение до осуществления судебной реформы. В голосовании за кандидатов в судьи принимали участие только депутаты от правящей партии.
- США считают, что назначение судей ВС противоречит соглашению от 19 апреля, которое было подписано между правящей «Грузинской мечтой» и оппозицией при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Европейского совета Шарля Мишеля.
- Ранее в среду пресс-спикер Еврокомиссии Питер Стано выразил обеспокоенность назначением новых судей Верховного суда Грузии вопреки призывам ЕС приостановить этот процесс, отметив, что это ставит под угрозу независимость грузинской судебной системы и доверие к ней. Пресс-спикер Еврокомиссии также указал, что назначение судей Верховного суда может поставить под угрозу решения о макрофинансовой помощи Грузии со стороны Евросоюза, сообщают «Новости-Грузия».
Российский миллиардер выплатил бывшей жене $200 млн после развода
Российский миллиардер Фархад Ахмедов согласился выплатить бывшей жене Татьяне около 207 миллионов долларов в рамках соглашения о разделе имущества после развода. Это около 15 процентов его состояния и только треть от суммы, которую в 2017 году присудил жене суд в Великобритании.
Бывшая жена Ахмедова несколько лет пыталась отсудить у него треть его состояния, которое журнал Forbes оценивает в 1,4 миллиарда долларов. В 2016 году суд в Лондоне обязал миллиардера выплатить ей 453 миллионов фунтов ($570 миллионов), что по оценке Financial Times стало одной из крупнейших компенсаций, назначенных при разводе.
Ахмедов выполнять решение суда отказался. Он заявил в интервью РБК, что решение британского суда стоит для него «не дороже туалетной бумаги». После этого суд постановил арестовывать его активы по всему миру. В порту Дубая после этого на время задерживалась его суперъяхта «Луна», оцененная примерно в 450 миллионов долларов.
Ахмедова согласилась пойти на мировое соглашение после того, как ей не удалось добиться прав на «Луну», передает Forbes. Половина выигранной суммы досталась адвокатам бывшей жены, они, как сообщается на их сайте, получили за свою работу приблизительно 103 миллиона долларов.
Ираклий Гарибашвили: США подарят Грузии полмиллиона доз вакцины Pfizer
«У нас наблюдается рост числа случаев коронавируса в последние дни, и главное решение в этой ситуации - вакцинация», - заявил журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает Общественный вещатель.
По его словам, в Грузию уже поступил 1 миллион доз вакцины китайского производства Sinovak и Sinopharm, поэтапно завозится и вакцина Pfizer.
«Миллион доз вакцин Sinovak и Sinopharm уже в Грузии, началась и поэтапная поставка миллиона доз вакцин Pfizer, ее партии будут поступать каждые выходные. В то же время правительство США решило подарить полмиллиона доз Pfizer, которые мы получим в ближайшие несколько недель», - сказал премьер.
По его словам, необходимо, чтобы все граждане проявили гражданскую ответственность и прошли вакцинацию.
В высокогорной Аджарии спасатели обнаружили потерявшихся туристов
Двоих потерявшихся туристов удалось отыскать в высокогорной Аджарии по итогам трехдневной спасательной операции. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
«Оба они найдены целыми и невредимыми, их жизням ничего не угрожает. На данный момент молодых людей привозят в безопасное место», - сообщили в ведомстве.
15 июля в Центр управления общественной безопасностью «112» поступило сообщение о том, что двое граждан потерялись в Кинтришском ущелье. Спасателям было известно, что они находятся в Кобулетском муниципалитете, где-то в районе гор Хино и Гоми, при этом продолжать путь туристы не могут, поскольку у одного из них травмирована нога.
Несмотря на сложный рельеф местности и плохую погоду, спасатели в круглосуточном режиме продолжали поиски. Сотрудники ведомства прошли пешком десятки километров.
В целом в ущелье стянули более 70 пожарных-спасателей из Имерети, Аджарии и Гурии. Помощь им оказывали сотрудники Национального лесного агентства. К операции был подключен вертолет пограничной полиции МВД и дроны.
COVID-19 в Абхазии: 183 новых случая, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 578 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 183 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 179 человек. Состояние 41 человека оценивается как тяжелое, 41 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались двое мужчин - 69 и 78 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 44, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
- В Гагрской ЦРБ умерла женщина 1952 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19 778 человек. Зарегистрировано 275 летальных случаев. Выздоровели 16 078 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 1 808 случаев заражения за сутки, 22 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 808 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения почти 35 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 5,17%, за последние две недели – 4,5%, а за последнюю неделю – 4,86%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 386 195.
Почти 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 046. В Аджарии выявили 161 случай заражения, в Имерети – 123, в Кахети – 111, в Квемо Картли – 97, в Шида Картли – 78, в Самегрело и Земо Сванети – 74, в Самцхе-Джавахети – 43, в Мцхета-Мтианети – 39, в Гурии – 19, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.
От ковида умерли еще 22 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 538.
Выздоровел 361 человек, их общее число выросло до 363318.
На данный момент в Грузии 17 313 активных случаев коронавируса. Из них 4 135 пациентов (почти 24%) проходят лечение в больницах. Состояние 805 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 180 человек. 1 008 граждан (более 5,2% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 12 170 граждан лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 53 человека, в самоизоляции остаются более 11,4 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 17 июля достигло 345 295. Это почти 9,3% от всего населения Грузии.
В Грузии с начала пандемии коронавирусом заболели до 41 тысячи детей
С начала пандемии коронавируса в Грузии COVID-19 был диагностирован примерно у 41 тысячи детей, что составляет 9-10% от общего числа инфицированных. Об этом сообщил медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Согласно его данным, в настоящее время в педиатрических отделениях места заполнены полностью. Что касается тяжести течения заболевания у детей, то, по словам Чхаидзе, под огромным риском оказывается любой инфицированный ребенок в возрасте до двух лет.
«Возраст новорожденного уже является риск-фактором», - сказал он.
Он пояснил, что в случае штамма «дельта» зачастую у пациентов наблюдается поражение легких. Тем не менее, для новорожденных оказывается малоэффективным симптоматическое лечение и искусственная вентиляция, которые помогают большинству взрослых.
«Все зависит от сопротивляемости организма. У новорожденных этой сопротивляемости очень мало, иммунная система развита минимальна, так что защита организма у новорожденных мала», - заявил Чхаидзе.
- В пятницу в Грузии впервые зарегистрировали смерть младенца, у которого был выявлен коронавирус. В возрасте пяти дней его доставили в тбилисскую детскую больницу имени И. Цицишвили и подключили к аппарату ИВЛ. За жизнь новорожденного врачи боролись более двух недель.
- Сейчас в клинике Цицишвили остаются еще два младенца в критическом состоянии. У одного из них диагностирован штамм «дельта». Он поступил в больницу из самопровозглашенной республики Абхазия.
Министр юстиции Франции обвинен в злоупотреблении полномочиями
Министр юстиции Франции, в прошло известный адвокат, Эрик Дюпон-Моретти в пятницу, 16 июля, был официально обвинен в злоупотреблении служебным положением. В рамках уголовного дела ему вменяется попытка расквитаться с некоторыми судебными следователями, с которыми он вступал в конфликты, когда работал адвокатом.
Дюпон-Моретти возглавил министерство юстиции в прошлом году. В предшествовавшие годы он стал широко известен, участвуя в качестве адвоката в процессах по громким уголовным делам. Назначение адвоката на министерский пост вызвало недовольство судейского корпуса Франции. Международное французское радио и телеканал France-24 сообщают, что профсоюз судей Франции (USM) воспринял это назначение как «объявление войны».
Подозрения в отношении Эрика Дюпона-Моретти касаются двух эпизодов.
Первый заключается в том, что в прошлом году Дюпон-Моретти приказал начать административное расследование в отношении троих следователей Национальной финансовой прокуратуры (PNF), которые проверяли биллинг его телефона. В публикации говорится, что тогда прокуратура проверяла биллинги звонков многих адвокатов - в связи с поиском информатора, работавшего на бывшего президента Николя Саркози. (1 марта 2021 года суд приговорил Саркози к году тюрьмы и двум годам условно по делу о коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия.)
Второй эпизод связан с административным преследованием бывшего судебного следователя Эдуара Левро. Тот в свое время предъявил обвинения подзащитному нынешнего главы минюста. Дюпон-Моретти критиковал методы работы следователя.
Французская пресса отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон накануне поддержал право министра юстиции на презумпцию невиновности. Макрон также подчеркнул, что как гарант независимости системы юстиции, он не комментирует ее решения.
Агентство France-Presse в связи с этим отмечает, что в минувший вторник на заседании совета министров Макрон «долго высказывался в защиту» министра юстиции. Глава правительства Франции Жан Кастекс тем временем заявил о «полном доверии» Дюпону-Моретти. Премьер попросил главу минюста продолжить реформированию и укрепление средств, предоставленных государственной службе юстиции». Об этом сообщалось в коммюнике, опубликованном на сайте офиса премьер-министра.
США предупредили об опасности ведения бизнеса в Гонконге
Американские власти предупреждают о рисках ведения бизнеса в Гонконге на фоне репрессий, которые развернул Пекин в этом регионе после принятия так называемого «закона о нацбезопасности» в прошлом году. Об этом сообщает Би-би-си.
В четверг президент Джо Байден открыто объявил, что «ситуация в Гонконге ухудшается», и китайское правительство, по его словам, «не выполняет взятых на себя обязательств относительно того, как оно будет поступать с Гонконгом».
Заявление было сделано в преддверии официального заключения под авторством американских ведомств – Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности, Минторга и Минфина. Они составили бизнес-рекомендации, в которых предупредили транснациональные компании, что их сотрудники могут быть арестованы по политическим причинам в соответствии с местными законами, а от иностранных бизнесменов могут потребовать передать китайским властям конфиденциальные данные.
Упомянуты и репутационные риски для зарубежных бизнесменов: они, как предполагается, могут быть втянуты в нарушения прав человека, которые практикуются на территории КНР. Это, в свою очередь, приведет к нарушению законов США, говорится в межведомственном документе.
Наконец, американцев предупреждают и о последствиях ведения бизнеса с теми китайскими лицами, которые находятся под санкциями США. Последний пункт особенно актуален в связи с тем, что в пятницу, 16 июля, Штаты объявили о добавлении в «черный список» семи китайских должностных лиц из-за «неоднократного подрыва автономии» в Гонконге.
Бывший помощник торгового представителя США Джефф Мун, занимавшийся гонконгским направлением в президентство Барака Обамы, назвал эти рекомендации «отражением драматических изменений, произошедших в Гонконге» в последние годы. Он напомнил, что сейчас в Гонконге работают представительства около 280 американских компаний, и предположил, что нынешняя политическая ситуация сильно снижает привлекательность Гонконга для иностранных фирм.
Комментируя позицию американских властей, представитель МИД КНР заявил, что Пекин даст «твердый ответ» на любые действия Вашингтона, и призвал американскую сторону «прекратить вмешиваться в гонконгский вопрос и внутренние дела Китая».
США последовательно критикуют китайские власти за преследование гонконгский активистов и использование рабского труда политических заключенных, прежде всего уйгурских меньшинств. Однако если репрессии на материковой части КНР остаются весьма обычным явлением на протяжении десятилетий, то на территории острова Гонконг они начались сравнительно недавно.
В Вашингтоне настаивают, что практика политических гонений в адрес гонконгский активистов нарушает договоренность под названием «Одна страна – две системы». Речь идет о том, что после возвращения Гонконга из протектората Британии в юрисдикцию китайского правительства последнее обещало сохранить на острове стандарты западной демократической системы.
В последние годы это правило перестало действовать. В 2019 году на острове вспыхнули масштабные протесты против Пекина, в ходе которых полиция задержала свыше десяти тысяч человек. В 2020 году китайские власти приняли закон «О национальной безопасности территории» Гонконга. В результате деятельность оппозиции на острове была фактически запрещена. За нарушение этого акта в последние месяцы стражи порядка арестовали свыше сотни человек, включая медиамагната Джимми Лая. Многие активисты бежали за границу.
Организаторы акции против ЛГБТ в Тбилиси не исключают своего ареста
Организаторы акции против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, сопровождавшейся нападениями на журналистов и гражданских активистов, не исключают своего задержания.
Сегодня обыски прошли в квартирах лидеров нескольких ультраправых организаций и сотрудников медиа-группы Alt-Info, считающейся открыто антизападным и гомофобным информационным ресурсом. После все они были вызваны в полицию на опрос. На вопросы следователей также пришлось отвечать протоиерею Спиридону (Цкипуришвили), который на акции 5 июля призвал «применять насилие во имя родины».
Основатель движения «Грузинская идея» Гурам Палавандашвили после опроса заявил, что по вине послов западных стран и журналистов на гомофобной акции «произошло непредвиденное». Риторика его единомышленника, сооснователь Alt-Info Зураба Махарадзе схожая. Он уверен, что дипломаты оказывают на следствие давление, требуя его задержания.
Сегодня более двухсот грузинских журналистов направили письмо на имя генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе с требованием начать расследование в отношении конкретных лиц, причастных к организации насилия 5 июля. В их числе авторы обращения называют руководителей Alt-Info. В качестве доказательства к письму прилагались видеоматериалы.
- В ходе акции противников ЛГБТ 5 июля пострадали 53 сотрудника различных СМИ, которые освещали события. Всего по делу о беспорядках задержаны 24 человека, участвующих в насильственных действиях в отношении журналистов. Обвинения в организации беспорядков до сих пор никому не предъявлены.
Главный фотограф Reuters погиб под обстрелами талибов в Афганистане
Лауреат Пулитцеровской премии, главный фотограф Reuters Даниш Сиддики был убит в Афганистане в результате нападения боевиков группировки «Талибан», сообщает агентство. Корреспондент попал в засаду вместе с колонной афганских сил безопасности. Посол Афганистана в Индии Фарид Мамундзай сказал, что он глубоко встревожен новостью об «убийстве друга».
Сиддики жил в Мумбаи и проработал с Reuters более десяти лет. В 2018 году он вместе с остальными шестью коллегами был удостоен Пулитцеровской премии в области художественной фотографии. Коллектив авторов документировал насильственные преступления, которым подвергается община рохинджа, принадлежащая к меньшинствам в Мьянме.
Всемирное признание Сиддики принесли фотографии массовых похорон, происходивших на пике разрушительной второй волны пандемии Индии. Его произведения приобрели «вирусный характер» в Сети.
Сиддики признавался, что больше всего ему нравится «запечатлевать человеческое лицо в критической ситуации». Во время своей последней журналисткой миссии он выполнял задание по освещению боестолкновений в районе Кандагара.
В настоящее время США и их союзники интенсивно выводят войска из Афганистана, в то время как талибы стремительно захватывают страну. По словам экстремистов, они контролируют уже 85 процентов афганской территории.
Вывод иностранных войск является результатом соглашения, заключенного Вашингтоном с Талибаном в феврале 2020 года, при президенте Дональде Трампе. В соответствии с договоренностью, повстанцы должны бороться с терроризмом на афганской земле и вступить в переговоры о политическом мирном соглашении с правительством в Кабуле.
Неделей ранее представитель Пентагона Джон Кирби говорил, что Вашингтон обеспокоен переходом Афганистана под контроль «Талибана», однако подчеркивал, что для афганских сил обороны пришло время «выступить и защищать свою страну».
Новым главой МВД Украины назначен депутат Денис Монастырский
Новым министром внутренних дел Украины стал народный депутат Денис Монастырский.
Его кандидатуру предложил президент страны Владимир Зеленский. "Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром", – заявил Зеленский, представляя кандидатуру.
В пятницу за его назначение проголосовала Верховная рада. За проголосовал 271 парламентарий, сообщает "РБК-Украина".
Как пишет РБК, Монастырского считают человеком, близким к предыдущему главе МВД Арсену Авакову. Но сам парламентарий это отрицал и утверждал, что до избрания в Раду виделся с бывшим министром всего лишь несколько раз.
Арсен Аваков, находившийся на посту руководителя МВД более семи лет, был уволен с должности решением Верховной Рады от 15 июля. Двумя днями ранее он сам написал заявление об отставке и объявил об этом на сайте МВД и на своей странице в Facebook. Мотивацию экс-министр не объяснил. Летом 2020 года украинская оппозиция потребовала отставки Авакова, обвинив его в провале реформы полиции.
«Грузинская мечта»: отдельные чиновники предоставляют партнерам Грузии искаженную информацию
Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, Арчил Талаквадзе и Шалва Папуашвили распространяют заявление в связи с назначением судей Верховного суда Грузии, вызвавшем шквал критики международных партнеров, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как отмечается в заявлении, вызывает тревогу то, что «из-за недобросовестных действий отдельных чиновников», структурам главного стратегического партнера Грузии на высшем уровне предоставляется искаженная информация по поводу выполнения политического соглашения. Об этом пишет агентство «Интерпрессньюс».
Лидеры «Грузинской мечты» говорят, что принятые парламентом изменения в закон «Об общих судах» в точности отражают все ключевые рекомендации Венецианской комиссии.
«Была внедрена полная открытость и публичность голосования; был введен порядок приятия решений Высшим советом юстиции в соответствии с баллами; был введен порядок четырехкратного обжалования решений Совета. Принятый парламентом законопроект был направлен в Венецианскую комиссию, у которой не было замечаний ни по одному из вышеупомянутых пунктов. Таким образом, в точности были выполнены все условия политического соглашения», – сказано в заявлении.
Лидеры «Грузинской мечты» заявляют, что готовы в любом формате детально обсудить со стратегическими партнерами содержание политического соглашения и процесс его выполнения.
Киев разочарован решением суда Грузии заключить в тюрьму двух украинцев
МИД Украины выразил разочарование временно поверенному Грузии в Украине в связи с решением Батумского городского суда приговорить к четырем годам лишения свободы двух украинских граждан, задержанных на яхте у берегов Грузии в прошлом году. Об этом «Европейской правде» сообщили в пресс-службе МИД Украины.
14 июля Батумский городской суд в Грузии вынес решение по делу против Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, которые обвиняются в незаконном пересечении грузинской государственной границы. Украинцы были приговорены к 4 годам лишения свободы.
В этом контексте в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный Грузии в Украине. Ему было высказана разочарованность решением Батумского городского суда, которое украинская сторона считает несправедливым и не соответствующим духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии.
«Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины. МИД Украины и посольство Украины в Грузии и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов наших граждан, которые воспользуются своим правом подать апелляционную жалобу, в соответствии с законодательством Грузии», – заявили в министерстве иностранных дел Украины.
В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич. Владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин. Батурин ранее работал в охране Михаила Саакашвили.
Ранее Саакашвили написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили вопрос освобождения моряков.
Отметим, что 19 июля Зеленский встретится с Зурабишвили в Батуми в рамках международной конференции по евроинтеграции.
Израиль вводит карантин для лиц, возвращающихся из Грузии
На фоне распространения в европейских странах новых штаммов коронавируса, с 23 июля Израиль вводит 7-дневный карантин для лиц, возвращающихся из Грузии. Это касается всех граждан, в том числе вакцинированных и переболевших коронавирусом, пишет The Times of Israel.
В «красный список» уже внесены ОАЭ, Сейшелы, Эквадор, Эфиопия, Боливия, Гватемала, Гондурас, Зимбабве, Замбия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста Рики и Тунис. С 23 июля, вместе с Грузией, в список попадут Великобритания, Кипр, Турция, Уганда, Мьянма, Фиджи, Панама, Камбоджа, Кения и Либерия.
В «черный список» стран, полеты в которые израильтянам запрещены до дальнейшего уведомления, будут добавлены Испания и Кыргызстан. В нём уже Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Россия, Беларусь и Узбекистан.
Кроме того, все лица, возвращающиеся в Израиль (даже из безопасных стран), сейчас должны самоизолироваться на 24 часа, или пройти тестирование на коронавирус.
- Как пишет Девятый канал Израиля, в ходе новой вспышки пандемии в стране установлен рекорд суточной заражаемости: в течение суток положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у 856 человек.
Бибилов сделал второй укол российской вакциной от коронавируса
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия сделал второй укол российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет агентство «Рес».
Сегодня же Бибилов обсудил с руководством Минздрава и Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) условия лечения больных COVID-19 и темпы вакцинации. Югоосетинский лидер говорит, что «люди начинают понимать важность и необходимость прохождения вакцинации».
«Я думаю, что в первую очередь должны провакцинироваться медики, потому что, если наши врачи сами будут болеть ковидом, тогда лечить остальных будет некому», – сказал Анатолий Бибилов.
Глава Минздрава сообщил, что процесс вакцинации активизируется. На сегодня в Южной Осетии привиты 669 человек.
«В соответствии с вашим распоряжением, мы заказали дополнительно вакцины, среди них будет и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Прививочный кабинет работает до часу дня, в том числе, в выходные и праздничные дни», – доложил глава Минздрава.
Отметим, что сегодня в Юго-Осетпотребнадзоре сообщили о 34 новых случаях заражения коронавирусом. Принято решение развернуть в «красной зоне» РММЦ дополнительный коечный фонд на 25 мест. В клинике сейчас проходят лечение более 90 пациентов.
Также стало известно о закрытии на карантин двух детских садов – в Цхинвали (N13) и в селе Дмениси.
В возрасте 99 лет скончался сын Ноэ Жордания, Реджеб Жордания
В возрасте 99 лет скончался Реджеб Жордания – сын председателя правительства Грузинской Демократической Республики Ноэ Жордания.
Реджеб Жордания родился и вырос в Париже. Студент факультета политических наук и выпускник Йельского университета, в разное время был приглашенным ученым в институте Гарримана, являлся профессиональным пианистом, композитором, писателем, профессором Морской истории, директором Морского музея, автором и редактором учебников иностранных языков.
Как пишет Общественный вещатель, Реджеб Жордания часто посещал Грузию, в том числе в дни празднования Дня независимости – 26 мая.
Жаркие споры в абхазском парламенте: заседание сессии не состоялось
Запланированное на сегодня внеочередное заседание сессии парламента самопровозглашенной республики Абхазия не состоялось.
Как пишет «Апсныпресс», на заседании планировалось рассмотреть четыре вопроса: законопроект о стратегических объектах и три обращения к абхазскому лидеру Аслану Бжания. Одно из обращений касалось экстренных и неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Второе планировалось принять «в связи с кризисом в энергетической отрасли, носящим негативный характер для общества и государства». В третьем обращении предлагалось исполнительной власти учредить новое министерство энергетики, транспорта и связи – для объединения этих направлений и создания единой стратегии.
«Эти вопросы очень важные, они давно беспокоят наше общество, поэтому по просьбе нескольких депутатов я был обязан созвать внеочередное заседание сессии», – сказал спикер Валерий Кварчия.
Депутат Батал Табагуа назвал вопросы предлагаемой повестки дня провокационными и носящими политическую окраску.
«Здесь был министр здравоохранения, мы все эти вопросы обсудили. Если у кого-то есть политические амбиции, и кто-то хочет красоваться перед выборами, это его дело. Это открытая провокация, и я за такую провокационную повестку голосовать не буду», – сказал Табагуа.
По мнению депутата Лаши Ашуба, вынесение вопросов повестки дня не соответствует регламенту, поскольку имеются ограничения, какие именно вопросы могут выноситься на внеочередное заседание сессии. Вопросы, которые не входят в этот перечень, могут выноситься на внеочередное заседание сессии парламентским большинством.
Депутат Алхас Джинджолия, инициировавший рассмотрение вопросов предлагаемой повестки, отметил, что не видит в них противодействия властям и политического подтекста.
«Вижу в этих документах не противодействие, а наоборот развязывание рук властям в некоторых вопросах. Эти проекты мы обсуждали на комитетском заседании и собрали сегодня заседание сессии, чтобы обсудить с коллегами», – сказал Джинджолия.
Споры депутатов продолжались около часа, после чего законодатели все-таки приступили к голосованию. За принятие предложенной повестки дня проголосовали 12 депутатов, 9 против, остальные присутствующие вообще не стали голосовать. Не набрав необходимый минимум голосов, заседание сессии не состоялось. После этого депутаты, инициировавшие проведение заседаний, остались, чтобы дать пресс-конференцию для журналистов.
Президенты Молдовы, Украины и Евросовета примут участие в конференции в Батуми
Президент Молдовы Майя Санду, украинский лидер Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель примут участие в 17-й Международной конференции в Батуми, которая состоится 19 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте конференции.
Как отмечается, основное внимание на форуме будет уделено повышению уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.
Грузию на конференции представлять будут премьер-министр Ираклий Гарибашвили, президент Саломе Зурабишвили и члены правительства, пишет «Новости-Грузия».
Конференция под названием «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона» пройдет в смешанном формате – присутствовать на мероприятии будут только главные спикеры, а зрители смогут следить за их выступлениями в онлайн-режиме.
В России новый антирекорд смертей от коронавируса
За последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в России умерли 799 человек. Это – максимум с начала пандемии.
Начиная с 6 июля, в России ежедневно умирает более 700 заболевших COVID-19, а в последние четыре дня обновляются антирекорды смертности. Причиной роста смертности в июне чиновники называют штамм «Дельта».
По данным оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 с начала пандемии оценивается почти в 147 тысяч. Однако, по данным Росстата, уже к концу мая 2021 года в России, включая аннексированный Крым, умерли более 289 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти.
За сутки в России зафиксировали 25 704 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего в Москве – 5382.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 188 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли свыше четырёх миллионов человек. Одной из основных причин роста заболеваемости в ВОЗ считают штамм "дельта", который присутствует уже в 111 странах.
В Китае власти городов вводят жёсткие правила, по которым граждане, не сделавшие прививку от COVID-19, не смогут заходить в учебные заведения, больницы, здания вокзалов, торговые центры и другие общественные места.
В Мьянме назревает гуманитарная катастрофа из-за быстрого роста числа заболевших. Власти объявили о более четырёх тысячах новых заражений за сутки. Однако из-за практически отсутствующего тестирования, эти цифры не отражают реальность. После военного переворота в феврале система здравоохранения в стране перестала функционировать. Люди пытаются лечиться дома, самостоятельно покупая кислородные баллоны, несмотря на запреты властей. Ранее на этой неделе солдаты открыли огонь по людям, стоявшим в очереди для наполнения своих баллонов, передаёт "Би-би-си".
В Грузии от коронавируса скончались еще 13 пациентов
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 13 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5516 человек.
За сутки в стране выявили 1653 новых случая коронавируса. Накануне провели 34 800 тестов: PCR-тестов – 16 035, экспресс–тестов на антиген – 18 765.
Выздоровели еще 466 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 384 387, выздоровевших – 362 957.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,75%, за последние 14 дней составляет 4,31%, за неделю – 4,67%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 8448 человек, всего использовано вакцин – 334 199.
Алхас Джинджолия: «По неофициальным данным, нам отказали в обеспечении вакциной»
По неофициальным данным, нам отказали в обеспечении вакциной «Спутник V», – заявил в парламенте самопровозглашенной республики Абхазия депутат, председатель комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Алхас Джинджолия.
«Тогда, наверное, надо искать альтернативные пути решения. Можно обратиться в международные организации», – отметил он.
Джинджолия призвал не упрекать международные организации и напомнил, что они в прошлом году обеспечили Абхазию «огромным объемом расходных материалов, дезсредств и т.д».
«Тогда мы их благодарили и продержались на этом грузе достаточно долгое время», – добавил депутат, который планирует сам обратиться в международные организации с просьбой о предоставлении вакцин от коронавируса.
- 8 июля начальник сухумского управления здравоохранения Ирма Воуба сообщила, что кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась.
- Абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что Абхазия надеется получить очередную партию российской вакцины от коронавируса в конце июля–начале августа.
- Абхазские власти предложили жителям Гальского района вакцинироваться в грузинских клиниках. С 5 июля для этого был упрощен порядок пересечения Ингурского моста.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19 595 человек. Зарегистрировано 272 летальных случая. Выздоровели 16050 человек.
- Вакцинацию от COVID-19 в Абхазии прошли 6398 человек, второй компонент вакцины «Спутник V» получили 4047 человек.
В Тбилиси скончался младенец, инфицированный альфа-штаммом коронавируса
В Детской новой клинике им. Цицишвили скончался младенец, инфицированный штаммом «Альфа» коронавируса. Информацию подтвердили представители Evex Hospitals.
«Пациент лечился у нас более двух недель. Возраст – до одного месяца. Был инфицирован штаммом «Альфа», британским штаммом. К сожалению, ребенок скончался – несмотря на то, что (к лечению) было подключено все медицинское сообщество. В клинику поступил в возрасте пяти дней, вскоре возникла дыхательная недостаточность, его перевели на искусственное дыхание», – заявили в клинике .
Ранее сообщалось, что в тбилисской клинике к аппарату ИВЛ подключены трое инфицированных детей в возрасте до одного года. Один из них – младенец из Абхазии, инфицированный дельта-штаммом коронавируса. Он и еще один ребенок со штаммом «Альфа» остаются в критическом состоянии.
Накануне глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что циркуляция дельта-штамма коронавируса в Грузии достигла 30%.
В Беларуси обыски у журналистов, в том числе, Радио Свобода и «Белсата»
В Беларуси с утра пятницы проходят обыски у журналистов польского спутникового телеканала "Белсат" и Белорусской службы Радио Свобода.
По информации Белорусской службы, сотрудники силовых структур пришли с обысками, в частности, в квартиру сотрудника Радио Свобода Валентина Жданко. Задержана Инесса Студинская, которой в октябре 2020 года аннулировали аккредитацию на работу в Беларуси. В ее доме также прошёл обыск.
Из сотрудников "Белсата" с обысками пришли к Игорю Ильяшу, Глебу Лободенко, Павлу Можейко, Виктору Ярошуку, Галине Абакунчик, Анне Галете и Евгению Меркису. Галету - ведущую программы "Лукавыя навіны" - после обыска задержали по статье о "массовых беспорядках" и отправили на допрос. Ильяша увезли в неизвестном направлении, пишет "Новая газета". Игорь Ильяш - муж журналистки Екатерины Андреевой, осуждённой за стрим с акции протеста.
Следственные действия с утра 16 июля также проходят у журналистов в Гомеле, Гродно, Витебске, отмечает Белорусская служба Свободы.
Ранее на этой неделе, 14 июля, массовые обыски прошли у сотрудников белорусского правозащитного центра "Весна". Кроме того, представители правоохранительных органов пришли в офисы Белорусской ассоциации журналистов, оппозиционной партии Белорусский народный фронт, Центра экономических исследований Beroc, правозащитной организации "Гендерные перспективы", движения "За свободу", Белорусского Хельсинкского комитета, Союза белорусских писателей. Были задержаны более десятка человек, включая руководителя центра "Весна" Алеся Беляцкого. Обстоятельства связаны с возбужденным в марте уголовным делом по статье об "организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".
15 июля следственные действия проходили в офисах общественного объединения "Говори правду", организаций "Гражданский форум" и "АКТ", "Таварыства беларускай мовы", отмечает "Интерфакс".
- Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 13 июля авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси "очень активно начали работу по всем НКО, НПО, так называемым западным СМИ". "Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот террор", - добавил Лукашенко.
- Независимые белорусские СМИ и центр "Весна" активно освещали протесты, начавшиеся в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года, победителем которых ЦИК страны объявил Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. Участники протестов требуют отставки Лукашенко. В результате жёстких разгонов выступлений были задержаны тысячи людей. Возбуждены десятки уголовных дел.
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