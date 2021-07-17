Келли Дегнан: Пусть лидеры «Грузинской мечты» сами объяснят свои комментарии

Пусть лидеры «Грузинской мечты» сами объяснят свои комментарии, - так откликнулась посол США в Грузии Келли Дегнан на совместное заявление лидеров «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, Арчила Талаквадзе и Шалвы Папуашвили, в котором говорится: «Вызывает тревогу, что из-за недобросовестных действий отдельных чиновников, искаженная информация предоставляется структурам нашего главного стратегического партнера на самом высоком уровне».

Журналисты спросили посла, что могли иметь в виду члены правящей команды под этим заявлением и насколько оно может наносить вред.

«Пусть лидеры «Грузинской мечты» сами объяснят свои комментарии, но давайте, еще раз четко поговорим о фактах: соглашение от 19 апреля четко и ясно показало, что выборы судей следует отложить до тех пор, пока не будет проведено широкое, всеобъемлющее, многопартийное инклюзивное обсуждение реформы. Только после этого выборы судей должны было продолжаться. Это соглашение четкое и ясное, без каких-либо сторонних или устных договоренностей, что подписали «Грузинская мечта» и другие партии.

Любой хороший юрист знает, что подписывая договор, вы соглашаетесь с изложенными в нем условиями. Я скажу и то, что США поддерживают Грузию в течение 30 лет, и у США есть и будут тысячи очень хороших грузинских партнеров, которые готовы помочь и поддержать Грузию, чтобы сделать эту страну более демократичной. Со своей стороны США помогают Грузии развиваться по ряду направлений, таких как оборона, образование, здравоохранение, экономика и так далее. Мы продолжаем выражать готовность продолжать отношения со многими грузинами, которые хотят, чтобы страна была успешной и развивающейся», - приводит слова Келли Дегнан Общественный вещатель.