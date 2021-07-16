США уличили Грузию в неправильном судействе

«Грузинская мечта» заняла круговую оборону. Пока правительство пытается отбиться от обвинений в потакании гомофобным выступлениям, спровоцировавшим массовые беспорядки, лидерам правящей партии приходится находить новые объяснения непрекращающейся критики со стороны стратегических партнеров страны.

Форсированные судебные назначения и проваленная «Неделя достоинства» выявили в деятельности «Грузинской мечты» серьезные недостатки. Несмотря на попытки правящей партии убедить общественность в том, что все под контролем, а критика западных партнеров не выходит за рамки отдельных личностей, эта тактика не удалась.

Вслед за комментарием представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который в Тбилиси назвали общим ответом на вопрос, не несущим никакой конкретики, последовало короткое, но предельно ясное заявление госсекретаря. Энтони Блинкен, казалось бы, не оставил «Грузинской мечте» пространства для маневра:

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены утверждением парламентом Грузии кандидатов в Верховный суд в нарушение соглашения от 19 апреля. Амбициозная судебная реформа имеет решающее значение для успеха Грузии».

Но, оказывается, зарубежные партнеры Грузии не читали соглашение, которое подписывали. Так как «Грузинская мечта» дословно выполнила требования, прописанные в документе. На этом настаивает председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе:

«То, что было прописано в документе Шарля Мишеля, было выполнено. Была взята пауза, принят закон, полностью соответствовавший рекомендациям Венецианской комиссии. Затем, как прописано в соглашении Мишеля, был заново объявлен прием документов кандидатов (в судьи Верховного суда), и после этого процесс был продолжен. Это то, о чем мы договорились устно, я лично в этом участвовал, а затем прописали на бумаге. Мы выполнили это слово в слово».

При этом Кобахидзе предположил, что неверные трактовки соглашения, которые исходят от западных партнеров Грузии, вероятно, обусловлены тем, что информация, которая доходит до них, искажена «недобросовестными чиновниками». Кого именно он подразумевает под этим словосочетанием, председатель «Грузинской мечты» не уточнил. Но его слова подхватили товарищи по партии, а на официальной странице политической организации в социальной сети Facebook появилось совместное заявление всех трех переговорщиков от «Мечты», которые принимали участие в согласовании документа от 19 апреля:

«Вызывает беспокойство то, что из-за недобросовестных действий отдельных должностных лиц структурам нашей основной страны - стратегического партнера предоставляется искаженная информация о выполнении политического соглашения на высшем уровне. Подобные действия ставят под угрозу любой диалог, который может иметь место в будущем по различным внутренним вопросам».

Под заявлением стоят подписи самого Ираклия Кобахидзе, а также председателя парламента Арчила Талаквадзе и секретаря по связям с общественностью партии власти Шалвы Папуашвили.

Но в оппозиции настаивают, что назначение судей – прямое нарушение соглашения, и это было воспринято в США и ЕС как пощечина. По словам независимого депутата парламента Саломе Самадашвили, за девять лет нахождения у власти «Грузинской мечты» она не может припомнить столь резкой реакции Запада на действия правящей партии:

«Назначение судей в нарушение документа Шарля Мишеля было прямым ударом, который был воспринят нашими международными партнерами как пощечина. Очевидно, это не останется без ответа. Нарушение этого документа будет иметь очень серьезные последствия. Фактически можно сказать, что «Грузинская мечта» получила предупреждение Еврокомиссии о прекращении помощи. Мы получили предупреждения о возможных санкциях от наших американских партнеров. Я не помню более резкой реакции Запада на политику, проводимую «Грузинской мечтой» в течение последних девяти лет».

Тон заявлений Энтони Блинкена и его ведомства, действительно, не предвещает грузинским властям ничего хорошего. В официальном комментарии Госдепартамента США, в частности, говорится:

«Мы призываем власти Грузии выполнить соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховном суде до проведения всеобъемлющей и прозрачной судебной реформы. На это согласились политические лидеры Грузии, в том числе правящая партия. Неспособность сделать это еще больше подорвет доверие грузинской общественности и международного сообщества к судебной системе Грузии и рискует подорвать демократическое развитие Грузии. Неполное выполнение соглашения от 19 апреля может также ослабить доверие инвесторов и снизить устойчивость политических и социальных институтов Грузии».

После такого разъяснения «Грузинской мечте» пришлось ослабить пыл. Представитель партии Созар Субари признал, что властям, видимо, придется обосновать свою позицию перед международными партнерами. Но он уверен в успехе этого предприятия:

«Это жесткие заявления, но если мы говорим об объективной реальности, то объективная реальность в том, что реформы, которые были проведены в судебной системе, и доверие к суду подтверждено населением. Если говорить о выполнении документа Шарля Мишеля, то и здесь я глубоко убежден, что мы слово в слово выполнили это соглашение по всем пунктам. Тем не менее наши стратегические друзья делают очень жесткие заявления. Я думаю, нам нужно будет обеспечить больше диалога и объяснить, оправдать, доказать, что реальность на самом деле иная. Я не хочу сказать, что они не владеют информацией, мне сложно объяснить, почему это происходит. Но я уверен, что санкций не будет».

Всех же, кто призывает эти санкции ввести, Субари считает не врагами «Грузинской мечты», а врагами народа. Впрочем, в оппозиции уточняют, что призывают американских и европейских партнеров ввести санкции не против страны, а против конкретных лиц, которые торпедируют демократические процессы в стране.

Так или иначе, «Грузинской мечте» все же придется объясняться. 19 июля Грузию посетит президент Европейского совета Шарль Мишель. Он примет участие в международной конференции в Батуми, куда также прибудут президенты Украины и Молдовы. И Мишель явно поинтересуется у своей грузинской коллеги Саломе Зурабишвили, почему выполнение соглашения, названного его именем, стало причиной такого недовольства политиков и дипломатов как из ЕС, так и из США.