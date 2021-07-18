Глава МВД Грузии выступит в парламенте на фоне акций протеста 

Депутаты парламента Грузии заслушают сегодня, 18 июля, отчет министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури о событиях прошлой недели, в том числе о мерах, принятых МВД для обеспечения безопасности мероприятий «недели прайда», организованных защитниками прав меньшинств, сообщают «Новости-Грузия».

Слушание министра состоится на пленарном заседании внеочередной сессии, назначенной на воскресенье. Выступление Гомелаури назначено на 12 часов.

Параллельно с выступлением министра у здания парламента запланирована акция протеста представителей СМИ. В связи с этим в парламенте Грузии введены дополнительные меры безопасности.

«В соответствии с регламентом, установленным распоряжением спикера парламента Грузии от 30 декабря 2016 года, доступ к зданию парламента сегодня будет ограничен. Целью данной меры является предотвращение возможных провокаций и создание условий для работы депутатов парламента Грузии и сотрудников аппарата», - говорится в сообщении парламента.

Допуск представителей СМИ будет осуществляться в обычном режиме, исходя из количества заранее согласованных съемочных групп и разрешений.

Пока неизвестно, примут ли участие в сегодняшнем слушании депутаты самой многочисленной оппозиционной фракции «Единое Национальное движение» - недавно партия объявила, что будет бойкотировать заседания парламента. Другая объявившая бойкот заседаниям фракция – «Лело», собирается прийти на заседание и задать вопросы министру. Как заявляют представители оппозиции, самым правильным решением была бы отставка Гомелаури, однако, у них остались к нему вопросы.