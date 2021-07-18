COVID-19 в Абхазии: 186 новых случаев, два человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 601 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 185 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 183 человека. Состояние 41 пациента оценивается как тяжелое, 40 – средней степени тяжести.

В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 78 и 83 лет.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 49, в Ткварчельской ЦРБ - 15.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19 963 человека. Зарегистрировано 277 летальных случаев. Выздоровели 16 294 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.