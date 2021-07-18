Представители СМИ пытаются войти в парламент Грузии

Представители медиа пытаются войти в парламент Грузии, однако полиция не позволяет им это сделать. Вместе с журналистами находится и член «Лело» Тазо Датунашвили, передает «ИнтерпрессНьюс».

Как пояснили правоохранители, они не могут впустить представителей СМИ в парламент, исходя из режима безопасности.

С утра парламент выступил с заявлением о дополнительных мерах безопасности, согласно которому сегодня доступ в законодательный орган будет ограничен. Допуск представителей СМИ будет осуществляться в обычном режиме, на основании пропусков и количества предварительно согласованных съемочных групп.

Сегодня депутаты парламента заслушают отчет министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури о событиях прошлой недели, в том числе о мерах, принятых МВД для обеспечения безопасности мероприятий «недели прайда», организованных защитниками прав меньшинств.

Параллельно с выступлением министра у здания парламента проходит акция протеста представителей СМИ. В связи с этим в парламенте Грузии введены дополнительные меры безопасности.