Кучава: Разговоры о том, что журналистов не впускают в парламент, являются спекуляцией

«Разговоры о том, что журналистов не впускают в парламент Грузии, являются спекуляцией, пропуска выданы около 100 журналистам», - заявил председатель парламента Грузии Каха Кучава на сегодняшнем заседании бюро парламента, передает Общественный вещатель.

По его словам, цель сегодняшнего внеочередного заседания - получить ответы на все вопросы, связанные с событиями 5-6 июля. По словам Кахи Кучава, важно, чтобы сегодняшний отчет министра внутренних дел прошел без заминок.

«Сегодня я услышал некоторые утверждения, которые не соответствуют действительности и являются домыслами, как будто журналистов не пускают. Пропуская допущены до 100 журналистам. В других случаях мы знаем, что произошло даже во время прошлой внеочередной сессии - представители СМИ и активисты, на которых не были допущены пропуски, вторглись в зал заседаний. Это неправильная форма и ставит целью срыв заседания.

Цель нашего сегодняшнего заседания - получить ответы на все вопросы, которые существуют с вашей и нашей стороны в отношении министра внутренних дел», - сказал Каха Кучава.