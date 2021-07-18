Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Батуми

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Грузию с официальным визитом. Президент Евросовета посещает Грузию в этом году в третий раз. На этот раз его поездка связана с турне по странам Южного Кавказа - он уже побывал в Армении и Азербайджане.

В аэропорту президента Евросовета встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани, посол ЕС в Грузии Карл Харцель, а также несколько грузинских журналистов с плакатами и фотографиями умершего оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава.

Цель акции - привлечь внимание Шарля Мишеля к событиям в Тбилиси 5 июля, где представители радикальный гомофобных группировок избили 53 журналистов, сообщают «Новости-Грузия». Теперь оппозиция обвиняет власти Грузии в неспособности защитить конституционные права граждан и свободу СМИ и требуют отставки правительства.

Завтра президент Евросовета проведет совместную встречу с лидерами Грузии, Украины и Молдовы, а также примет участие в ежегодной международной конференции «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона». Форум пройдет в формате онлайн. Главной темой конференции будет повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.

Стороны обсудят возможные интересы ЕС в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами. В рамках конференции Шарль Мишель встретится с президентом и премьер-министром Грузии и обсудит с ними события в стране и процесс выполнения соглашения между оппозицией и властью, которое было предложено лично Мишелем и подписано сторонами 19 апреля.

Также в рамках конференции будет рассматриваться вопрос обновления традиционного трансатлантического диалога и возможных сценариях его развития, в том числе о более сильной автономии ЕС от его традиционного союзника – Соединенных Штатов – или предположительном снижении интереса США к Европе.