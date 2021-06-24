«Ассоциированному трио» изменили московскую повестку

Новый формат сотрудничества с ЕС и первые разочарования. Визит глав МИД стран-участниц «Ассоциированного трио» в Брюссель прошел на фоне новой инициативы лидеров Евросоюза о возобновлении диалога с Россией.

Главы МИД Грузии, Украины и Молдовы представили Европейскому союзу новый формат сотрудничества под названием «Ассоциированное трио». Давид Залкалиани, Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой встретились с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.

«Мы втроем прибыли в Брюссель, чтобы продемонстрировать, что Украина, Грузия и Молдова являются зрелыми в наших европейских стремлениях и готовы к следующему уровню процесса ассоциации, которая должна привести наши страны к европейской перспективе», – заявил Кулеба по итогам разговора с Боррелем.

По мнению украинского министра, новый формат поможет всем трем странам-участницам эффективнее проводить реформы и внедрять стандарты ЕС.

Схожего мнения придерживается и Давид Залкалиани. Глава грузинского МИДа отмечает, что цель трио понятна – присоединиться к Европейскому союзу, но в то же время все три страны полностью осознают стоящие перед ними проблемы. По словам Залкалиани, помимо внутренних проблем, Грузия, Украина и Молдова имеют общую внешнюю проблему:

«Помимо общей цели интеграции в ЕС и общей задачи выполнения Соглашения об ассоциации, все три наши страны сталкиваются с одними и теми же проблемами, связанными с нашей безопасностью. Конечно, конфликт с Россией – самый серьезный вызов. ЕС является ключевым игроком в мирном урегулировании российско-грузинского конфликта, используя имеющиеся в его распоряжении инструменты, в том числе Миссию наблюдателей ЕС в Грузии, сопредседателя ЕС на переговорах в Женеве, политику непризнания и решительную поддержку территориальной целостности Грузии. Это чрезвычайно важно при разрешении конфликтов. Мы знаем, что лидеры ЕС будут обсуждать отношения с Россией, и мы ожидаем, что будущая политика ЕС в отношении России будет и впредь соответствовать этим важным принципам».

Сам Жозеп Боррель высказался в лучших традициях европейской дипломатической школы, поприветствовав сотрудничество между Украиной, Грузией и Молдовой:

«Я поприветствовал более тесную координацию между Грузией, Молдовой и Украиной, а также их запрос на усиленное сотрудничество с ЕС. Чрезвычайно важным аспектом «Восточного партнерства» является развитие связей не только между ЕС и нашими странами-партнерами, но также и между ними. Это хорошо. Евросоюзу следует гордиться, что наши партнеры хотят стать ближе к нам, к ЕС и даже вступить в него».

Впрочем, ни о каких перспективах вступления Боррель распространяться не стал, отметив лишь, что он вместе с Еврокомиссией завершает работу над новыми целями для «Восточного партнерства». При этом параллельно ЕС намерен углублять отношения и с главным визави Тбилиси, Киева и Кишинева – Москвой. По инициативе Германии и Франции Брюссель намерен возобновить диалог с Россией. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, этот шаг необходим для обеспечения стабильности на европейском континенте. В Москве уже приветствовали это намерение:

«Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником воссоздания механизма диалога между Брюсселем и Москвой. Президент Путин неоднократно об этом говорил. Этот диалог действительно нужен и Брюсселю, и Москве», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, не все в ЕС настроены позитивно. В частности, польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что, пока Россия предпочитает агрессивную политику по отношению к своим соседям, полноценный диалог остается «трудно представимым»:

«Ситуация для нас кристально ясна. В ситуации, когда мы видим агрессивное поведение, гибридные атаки на наших соседей, нам трудно представить уровень предлагаемого диалога. Общеевропейская солидарность требует понимания общих интересов, в частности, интересов безопасности Европейского союза. В данном случае всего восточного фланга Европейского союза, восточного фланга НАТО. И нельзя играть с этими ценностями и правилами, потому что международная безопасность является всеобъемлющей ценностью».

При этом украинский министр иностранных дел высказался еще более решительно. По мнению Дмитрия Кулебы, возобновление саммитов между Евросоюзом и Россией не имеет оснований и будет опасным отклонением от политики санкций, которые ЕС ввел в отношении Москвы:

«Приостановка диалога на высоком уровне между ЕС и Россией была частью санкционной политики Евросоюза. Без какого-либо прогресса со стороны России инициатива возобновить саммиты станет опасным отклонением от этой политики. Это может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что хуже, отбить охоту у России имплементировать минские соглашения».

С Кулебой согласен и Залкалиани. Как отметил грузинский министр, в нынешних условиях незаконной оккупации и фактической аннексии регионов Грузии необходимо активно ставить вопрос о мирном решении и российско-грузинского конфликта в европейской повестке дня.

Но Брюссель, видимо, решил больше прислушаться к мнению западной части союза. Наблюдатели отмечают, что «Ассоциированное трио» создавалось перед самой встречей Владимира Путина и Джозефа Байдена. И было неким сигналом российскому президенту, что три страны объединились в некий блок и Москва теряет эти территории. Параллельно это был сигнал и американскому лидеру, что тот может на этот блок рассчитывать. Но встреча Путина и Байдена завершилась не так, как надеялись организаторы «трио». Американский президент был не столь жестким, как хотелось бы Тбилиси, Киеву или даже Кишиневу. И вот теперь свое желание говорить с Москвой озвучил и Евросоюз. То, что все это взаимосвязано, подтверждает комментарий главы российского МИДа Сергея Лаврова:

«Почему сейчас? Возможно, есть какая-то хронологическая связь с саммитом Путина и Байдена, который прошел в Женеве. Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что и вам можно проявить какую-то самостоятельность».

В любом случае, участникам «Ассоциированного трио» придется исходить из той повестки, которую себе обозначит Европейский союз.