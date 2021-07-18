Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в поддержку СМИ  

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась в поддержку свободы СМИ и назвала «неприемлемыми» сегодняшние события в парламенте, где произошла потасовка между депутатами от правящей партии и оппозицией, после чего оппозиция покинула внеочередное заседание, а депутаты от правящей партии перенесли выступление главы МВД из-за протеста журналистов.

«Завтра - очень важный день для Грузии, для ее европейского пути, для вступления в Европейский Союз и для дальнейшего развития страны. Батуми посетят президенты Совета Европы и ассоциированных стран Восточного партнерства - Украины и Молдовы!

События, происходящие перед этим важным днем в парламенте Грузии, наносят вред стране и в целом неприемлемы!», - написала Саломе Зурабишвили на своей странице в фейсбуке.

«Нарушение прав человека неоправданно в любом случае, а тем более в парламенте, который создает правовую основу для защиты прав человека и который должен быть примером для общества! Что касается разрыва деловых отношений со СМИ, несмотря на любую критическую позицию, мы все согласны с тем, что свобода слова и выражения мнения должны быть защищены в стране, и СМИ должно быть разрешено работать без ограничений», - отметила президент.

Зурабишвили напомнила, что завтра на Батумской международной конференции и встрече президентов Европейского совета, Грузии, Украины и Молдовы три ассоциированных страны подпишут совместное заявление. «Заявленное нами желание быть членом европейской семьи должно быть подтверждено и одобрено делом, завтра самое время для этого», - подытожила президент.

Как сообщают «Новости-Грузия», в понедельник в Батуми откроется ежегодная Международная конференция под названием «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона». Откроет конференцию вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани. Главной темой конференции будет повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио. Стороны обсудят возможные интересы ЕС в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами.

В конференции примут участие Президент Европейского совета Шарль Мишель и президенты Молдовы и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский. Грузию на конференции будут представлять президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие члены правительства.