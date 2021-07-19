Мастера самовнушения

Что ж, как и следовало ожидать, политическое дежавю в Грузии повторилось с точностью до миллиметра, во всех деталях – акции протеста против «Грузинской мечты», на этот раз инициированные журналистами в ответ на погромы 5 июля, провалились.

Все произошло так, как происходит уже многие годы. В первый день на акцию приходит довольно большое количество народу, после чего у противников власти возникает смутная надежда: «Ну, вот оно, возмущение, может быть, хоть сейчас дубина народного гнева прогонит по домам этих бездельников».

Но, увы, после первого дня неизбежно приходит день второй, потом третий, потом четвертый, а на пятый день уже никого нет. Включая организаторов.

Это уже не просто тенденция – это сформировавшийся тренд. При этом неважно, какими были причины возмущения, которые вывели людей на улицы, и кто был организатором акций протеста. Люди выходили на улицы, протестуя против махинаций во время выборов, выходили из-за возмущения в связи с убийством 15-летнего подростка, выходили из-за Гаврилова, из-за «ночи Гаврилова», то есть 20 июня, выходили против нарушения «Мечтой» обязательства провести в 2020 году выборы по исключительно пропорциональной системе.

Вот сейчас вышли из-за поповских погромов с явно кремлевским привкусом. Словом, бери – не хочу: разнообразие причин, форматов, организаторов акций протеста – на любой вкус. Общего между ними – только результат: после первого, активного дня уже на второй день протестное движение затухает. Все развивается по одной и той же модели…

Что ж, прошло всего каких-то девять лет, и стало наконец ясно: грузинский народ на улицу выходить упорно не хочет. Вокруг происходит столько возмутительного, что, по идее, должно хватить на 10 демонстраций, и в период наикровавейшего из режимов так бы оно и было: тогда большие толпы выходили на улицы по гораздо более скромным поводам.

А тут – полное молчание. Что только ни пытается предпринять оппозиция: объединяется, разъединяется, привлекает старых лидеров, находит новых, радикализирует требования, потом их смягчает и т.д. и т.п. Все без толку. Крокодил не ловится, не растет кокос. Хоть ты тресни.

В чем тут дело, почему? Понятно, что переделать умы сторонников власти и бюджетников, которые твердо стоят на стороне власти, невозможно, никто и не пытается это сделать. Но в 2020 году более миллиона человек голосовали за оппозицию, из них почти 800 000 – за «Национальное движение» и Михаила Саакашвили. Почему хотя бы они не выходят на улицу? Ну хоть это – не какие-то «мечтатели» или примкнувшие к ним «серединисты», а твердые, убежденные сторонники оппозиции? Почему более чем миллион человек не могут вывести на улицу всего каких-нибудь 15-20 тыс. человек, да и то одноразово? Молчит наука. Политологи пытаются дать всему этому разумные объяснения, хотя на самом деле тут скорее вопрос психоанализа, чем политологии.

Итак, почему народец, который в массе своей к «Мечте» относится негативно, никак не хочет выходить на улицу отстаивать свое мнение? Каким образом абсолютно некомпетентной и глупой власти так легко удается удерживать власть, не имея для этого никаких реальных оснований? Есть в мире немало некомпетентных режимов, многие из них годами держатся на плаву благодаря природным ресурсам, которые позволяют им заливать пожары деньгами. Если нет ресурсов и, соответственно, нет шальных денег, то в дело вступает банальная дубинка, которой бьют по головам всех недовольных и за счет этого удерживают власть…

В мире не найдется случая, когда совершенно некомпетентная власть, не имея денег, и при этом не будучи кровавой диктатурой, смогла бы так долго продержаться. Грузия в очередной раз демонстрирует всему миру свою уникальность – в плохом смысле.

У грузинского народа есть куча оправданий для самого себя – причем их столько раз повторяют, что в итоге сами же верят в ими же придуманную сказку. В Грузии обожают оправдания. По всем поводам и на все случаи жизни. Достигая в этом деле такого высокого мастерства, что иногда слушаешь и не можешь понять: неужели они сами в этот бред собачий верят? Увы, верят.

«Мы не пойдем, потому, что там политиков нет», говорят одни. «Мы не пойдем на акцию, потому, что там политики заправляют», говорят другие.

«Мы не пойдем на акцию потому, что там сплошная болтовня, а нам нужна революция», говорят одни. «Мы не пойдем потому, что там слишком много агрессии и революционных призывов», говорят другие.

«Мы не пойдем на акцию, посвященную убийству 15-летного подростка потому, что там нет политики», говорят одни, «Мы не пойдем на акцию, посвященную убийству 15-летного подростка потому, что там слишком много политики», говорят другие.

«Мы не пойдем на акцию потому, что там Миша», говорят одни. «Мы не пойдем на акцию потому, что там Миши нет», говорят другие.

Особенно умиляют постоянные заявления о том, что «старые политики надоели – нужны новые».

Когда на политической сцене слишком много старых и надоевших лиц, все говорят о необходимости обновления – «Нужны новые лица». Потом, когда боги политики наконец услышат их мольбы и пошлют им новые лица – «Ну, так это же новые политики, как за них голосовать, никто же их не знает»…

Ну и, конечно, куда же без любимого лозунга любой правящей партии: «Все политики одинаковы, и о народе никто не думает». Эта формула – самый надежный ключ к вечной власти, так как она означает отказ общества от участия в политике...

На самом же деле все это – лишь отговорки. Нет никакой конкретной причины политической пассивности граждан. Все намного проще - грузинский народ потерял волю к сопротивлению и просто устал: средний класс, который имеет какой-то заработок, революционного сценария боится как огня… Нищий люмпен-пролетариат ни к какой политической активности не приспособлен и свои интересы защищать не умеет.

Грузинский народ свыкся с историческим поражением и думает только об отъезде в Европу – если не своем, то, по крайней мере, своих детей… Пассивность и невиданная доселе апатия делают невозможным какой-либо ощутимый прогресс…

Вытащить страну из болота может разве что чудо… Но, увы, я в чудеса не верю…

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