«Вы хотите «повесить» все на того, которого нет, кто погиб»?

В комментариях к сводкам МВД Абхазия об уголовных происшествиях многие выражают недовольство скупостью предоставляемой информации. Но когда на днях на сайте ведомства появилась информация с подробностями двойного убийства в сухумском пивбаре 17 июля, многие посчитали публикацию версии правоохранителей преждевременной. Возникший скандал привел к обсуждению вопроса на расширенном заседании комитета парламента.

Комитет по обороне и национальной безопасности парламента Абхазии провел вчера расширенное заседание с приглашением министра внутренних дел и генпрокурора республики. Депутатов интересовал ход расследования уголовного дела по факту убийства Беслана Дзыба и Руслана Гудалия. И, как заявил, открывая заседание, председатель парламентского комитета Илья Гуния, у многих вызвало протест «скоропалительное» обнародование правоохранителями версии происходившего:

«Больше всего возмутила людей, с которыми мы общались, информация, появившаяся на сайте Министерства внутренних дел, в которой фактически как бы уже было вынесено обвинение… Что конкретно было там написано, я зачитаю: «В ходе встречи между Бесланом Дзыба, Русланом Гудалия, Гарри Авидзба и Асланом Зухба произошла ссора, переросшая в драку. После чего Беслан Дзыба из имевшегося огнестрельного оружия неустановленного образца умышленно совершил убийство Руслана Гудалия и причинил огнестрельное ранение Аслану Зухба. Игорь Гудалия, наблюдавший за происходящим из салона автомобиля, также вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, действуя из мести, общеопасным способом произвел не менее 10 выстрелов в помещении пивного бара…» Я не буду дальше читать, но на самом деле именно вот эта постановка очень сильно взбудоражила… Мы знаем, что следствие продолжается, свидетели еще не все опрошены, возможно – еще никто не опрошен. В то же время мы нашли в действиях Дзыба «умышленное», а в действиях Игоря Гудалия – действовал исходя из мести. И у людей прослеживается такая мысль, что вы хотите «повесить» все на того, которого нет, кто погиб».

Генеральный прокурор Адгур Агрба отметил, что в постановлении о возбуждении уголовного дела можно было опираться на показания только задержанного Игоря Гудалия, и продолжил:

«Это не означает, что в дальнейшем ситуация не изменится. В ходе следствия с каждым днем что-то меняется. И если будут у нас свидетели, которые дадут другие показания, другую версию совершенного преступления, то, конечно, мы дадим этому объективную оценку. Вот вчера по моему поручению были установлены лица, которые там (в пивбаре) находились. Они, правда, не говорят, они даже отказываются от подписи. И в такой ситуации нам сегодня очень сложно говорить о той картине, которая на самом деле имела место. Но действия каждого фигуранта в деле в любом случае не изменятся. У того же Гудалия, который стрелял «из мести», у него не будет «самообороны». Он совершил умышленное убийство. Об этом сегодня рано, преждевременно говорить, но человек, который увидел, что брата убили, находясь на улице, заходит в помещение и убивает другого человека – он тоже преступник, он совершил такое же преступление».

Парламентарий Гиви Кварчия, избиравшийся в Новом районе, заметил, что люди не дают показания и не приходят в прокуратуру, потому что не верят в существование в республике правопорядка:

«Потому что видят, что на трех машинах вооруженные люди разъезжают по городу и убивают ветерана войны, очень всеми уважаемого. Даже если это по процессуальным действиям так, уважаемый генеральный прокурор, я думаю, преждевременно было давать такую информацию, не проведя до конца следственные действия, потому что это формирует общественное мнение».

Гиви Кварчия рассказал, что живет недалеко от места, где произошло преступление, он был знаком с Бесланом Дзыба. По его характеристике, Дзыба в 18 лет встал на защиту родины, кавалер ордена Леона. Беслан не входил ни в какой криминальный клан, ни в какую криминальную группировку. Депутат поделился своей версией происходившего, основанной на разговорах соседей: Беслан Дзыба был ранен и защищался своим огнестрельным оружием, начал отстреливаться и произвел четыре выстрела. Пятый патрон заклинило в то время, когда к нему уже шли с автоматом…

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар сказал, что группа лиц, приехавших на встречу с Бесланом Дзыба 17 июля – Гарри Авидзба, Аслан Зухба, Руслан и Игорь Гудалия, – неоднократно задерживались милицией, но решением суда их регулярно освобождали:

«Неоднократно эта группа задерживалась нами, неоднократно. В последний раз 29 числа мы их задерживали. Вот у меня решение суда, их отпускают регулярно. Судья (Александр) Степанов, который был недавно здесь (в парламенте) выбран успешно, их полностью оправдал. Они совершили покушение на сотрудников милиции, стреляли в них и все остальное, а Степанов оправдал их. У нас вся проблема в том, что их тупо оправдывают. Их отпустили 28 числа, мы их задерживаем уже 29 числа. Задерживаем, доставляем, и судья Демирчан, уже гагрский, дает отсрочку Гарри Авидзба по состоянию здоровья».

Уточним, что Аслан Зухба и Гарри Авидзба ранее проходили по делу о применении насилия в отношении представителей власти, которое произошло 16 марта 2020 года.

Спикер Валерий Кварчия, парламентарии Валерий Агрба, Батал Табагуа, Рауль Лолуа и другие обменялись мнениями о ходе расследования и о том, как избежать в будущем подобного разгула криминала и разборок с применением огнестрела.

Расширенное заседание парламентского комитета активно обсуждалось в соцсетях. В частности, прозвучало такое мнение: «Мне обидно за Агрба и Дбара. Ругают и распинают тех, кто выполнил свою работу, а те, кто сажает уголовников под домашний арест, те исполняют закон, оказывается. Почему судьи у нас не отчитываются публично за свою работу?»

Сегодня прокуратура Сухума обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в уголовном деле о перестрелке в Новом районе, она просит заключения под стражу фигурантов этого дела сроком на два месяца. Суд удовлетворил это ходатайство.

В отношении Игоря Гудалия, задержанного сотрудниками милиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «е» части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Абхазии (убийство, совершенное общеопасным способом). По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК Абхазии (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), уголовное дело возбуждено в отношении Руслана Гудалия, Гарри Авидзба, Аслана Зухба и Игоря Гудалия.

Аслан Зухба взят под стражу – его перевели из Республиканской больницы в медучреждение МВД под охрану. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию Гарри Авидзба продолжаются.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия