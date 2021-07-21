Нападение на журналистов: следствие медлит

Правоохранительные органы задержали еще одного возможного участника нападений на журналистов 5 июля. Таким образом, по обвинению в незаконных действиях, совершенных во время контракции против «Марша достоинства», уже задержаны 27 человек. В неправительственном секторе тем временем считают, что расследование по выявлению других участников расправы с журналистами затягивается.

Правоохранительные органы продолжают выявлять лиц, совершивших нападение на журналистов 5 июля во время контракции против «Марша достоинства». Сегодня в МВД заявили об аресте 66-летнего У. Д., который в тот же день напал на оператора телекомпании «Рустави 2» Беку Атабегашвили. Его коллега, журналистка Тамар Татарашвили, вспоминает события того дня:

«Пока (Бека Атабегашвили) вел съемку, освещал события, эта «живая сила» расправлялась с ним. Сломали камеру, несколько раз напали на него. Я считаю – это важно, что к данному моменту уже должны были быть идентифицированы все люди, и чтобы они понесли ответственность. То, что произошло на проспекте Руставели 5 июля, не должно повториться».

Сегодня прокуратура предъявила обвинение двум лицам, задержанным за нападение на операторов телекомпаний «Пирвели» и «Рустави 2» (по статьям «незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста», «преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности» и «участие в групповом насилии»). Всего на данный момент по обвинению в незаконных действиях, совершенных во время контракции против «Марша достоинства», задержаны 27 человек, 23-м из них уже предъявлены обвинения в нападении на журналистов, сообщают в МВД. Представители СМИ и неправительственного сектора приветствуют данный факт, однако отмечают, что с момента происшествия прошло две недели и, несмотря на наличие доказательств – видеокадров нападений, опознание лиц, причинивших урон журналистам, их задержание идет крайне медленными темпами.

К следствию есть и другие претензии, которые озвучила представительница НПО «Партнерство за права человека» Анна Абашидзе:

«Процесс этот не выдерживает никакой критики. В том числе и потому, что задерживают лишь исполнителей, и то – на фоне давления, оказываемого обществом на власти. Мне кажется, что процесс (задержания) не был инициирован правительством, это не похоже на решение властей наказать людей, нападавших на мирных граждан. Кроме того, они неэффективны. Не нужно ждать 2-3 недели, чтобы расследовать дела, которые и так лежат на поверхности, существуют видеокадры и показания свидетелей. А в это время они показательно, перед камерами, арестовали лишь нескольких людей».

Столь же медленно продвигается и расследование самого нашумевшего дела, связанного с событиями 5 июля, – смерти оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, отмечают представители третьего сектора. Накануне адвокат семьи погибшего Бека Такаландзе обратился в прокуратуру с требованием передать ему материалы дела. Сейчас следствие ведется по статье «доведение до самоубийства», и есть два варианта развития событий. Если будет доказано, что причиной смерти оператора стали повреждения, нанесенные ему радикалами, это станет поводом для утяжеления обвинений в адрес задержанных по делу нападения на Лашкарава. Если же следствие докажет, что он скончался от передозировки наркотиков, это станет поводом для закрытия дела, сообщает адвокат. Итоги медицинской экспертизы пока не известны.

Ранее в МВД сообщали, что после выписки из больницы Лашкарава приобретал наркотики, и в подтверждение этой версии распространили кадры с камер видеонаблюдения, на которых оператор посещает аптеку. Представители неправительственного сектора считают, что таким образом правоохранители заранее попытались укоренить в обществе мнение о том, что Лашкарава скончался от передозировки. Они выразили недоверие экспертизе, аргументы прозвучали из уст главы международного центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани:

«Обязательно должно быть определенное обсуждение цепочки событий, возможно, и нет прямой связи между фактом избиения и последующей смерти (Лашкарава), но какая-то связь наверняка будет. В этом направлении экспертиза должна работать по международным стандартам, но мы не надеемся, что в Национальном бюро экспертизы им. Левана Самхараули будут так работать. Там руководствуются устаревшими стандартами. Вообще, они не обладают такими ресурсами, чтобы составить отчет по подобным комплексным экспертизам, да и методы обследования у них устаревшие, соответственно, надежд у нас немного. Что касается видеозаписей, (…) на них не видно даты, конкретного времени. Я считаю, что необходимо провести экспертизу и этих записей».

Если семью Лашкарава не удовлетворят результаты экспертизы, не исключено, что за помощью они обратятся к международным специалистам, отмечает адвокат родственников погибшего.

В МВД между тем призывают заинтересованных членов общества набраться терпения и сообщают, что расследование ведется по всем направлениям, в том числе и по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению.