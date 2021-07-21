Помощь абхазского Минздрава раненым туристам ограничилась звонками в клинику

Помощь, обещанная министром здравоохранения Эдуардом Бутба расстрелянным в пицундском пансионате «Самшитовая роща» российским туристам, как выяснилось, ограничилась несколькими звонками в сочинскую клинику. Тем временем адвокат стрелявшего Дмитрия Пилия представил картину произошедшего, которая противоречит тому, что говорят сами туристы и что установило предварительное следствие.

После расстрела 14 июня этого года двух российских туристов в ресторане на территории пансионата «Самшитовая роща», в котором они отдыхали, молодые люди пережили по несколько операций. Они продолжают лечиться, один – в Сочи, другой – в Москве, и заявляют о том, что реабилитация, по мнению их лечащих врачей, займет в лучшем случае еще полгода.

Как рассказывают пострадавшие туристы Александр Филоян и Тимур Салимгариев, за первый месяц лечения они потратили уже около 500 000 рублей, сюда входят перелеты для родственников, аренда жилья в Сочи, расходы на лекарства и еду. На этом их расходы не закончатся, им предстоит долгая и дорогостоящая реабилитация.

Целая серия публикаций в связи с этим событием появилась в различных российских СМИ. Сообщалось о том, что на второй день после инцидента в «Самшитовой роще» в больницу к раненым приезжал министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба и обещал оказать пострадавшим помощь. Президент Абхазии Аслан Бжания взял ситуацию «на особый контроль».

Раненые российские туристы ждут эту помощь второй месяц. И вот наконец на днях пресс-служба Минздрава Абхазии дала разъяснения по поводу характера этой помощи:

«Касательно медицинской части министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба после поездки в сочинскую больницу, в которой проходили лечение раненые в Пицунде туристы, регулярно созванивался и общался с заместителем главного врача городской больницы №4 г. Сочи Станиславом Пятаковым на тему состояния здоровья пострадавших. Российские медики заверили Эдуарда Бутба, что никакой дополнительной помощи со стороны Абхазии не требуется, так как пациентам оказывается весь объем необходимой медицинской помощи».

Между тем пресс-служба МВД Абхазии сообщает подробности следственных действий. Старший инспектор отдела информации и общественных связей МВД Милана Нармания рассказала о том, что были допрошены свидетели, опознавшие Дмитрия Пилия как человека, стрелявшего в граждан России:

«После совершенного преступления Пилия скрылся с места происшествия. Последний был задержан сотрудниками уголовного розыска МВД Абхазии и в настоящее время содержится под стражей. В ходе следственных мероприятий 15 июня текущего года был произведен осмотр места происшествия. Допрошены свидетели, которые опознали Пилия как лицо, производившее выстрелы в граждан Филоян и Салимгариева. 16 июня показания свидетелей депонированы к материалам уголовного дела, в качестве вещественных доказательств приобщены компакт-диски с оформленной протоколом выемки видеозаписью с места происшествия. Органом предварительного следствия подготовлено международное поручение в компетентные органы Российской Федерации для проведения необходимых следственных действий с участием потерпевших граждан Филоян и Салимгариева на территории России».

23 июня Дмитрию Пилия предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном в отношении двух лиц из хулиганских побуждений с применением незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, а также в незаконном хранении наркотического вещества.

Свою версию произошедшего изложил адвокат Дмитрия Пилия Тимур Табагуа, ее опубликовал телеграмм-канал «АБХАЗИЯ-ЦЕНТР»:

«Конфликт начался после того, как он (Дмитрий Пилия) сделал замечание. В 11 часов музыка выключается во всех ресторанах, которые находятся на территории всех санаториев, домов отдыха и т.д. И вот компания – четыре девушки и трое ребят – пришла со своим музыкальным носителем уже в хорошем настроении. Веселились там. Он (Пилия) сделал замечание. Стрельба началась уже после того, как обвиняемому нанесли несколько ударов. Его бросили на землю. Один душил, другой «ноги связал», как Хабиб Нурмагомедов, а третий бил. Пистолет лежал у него (Пилия) в барсетке. Он взял этот пистолет, те схватились за него, и девушки в том числе. Он успел им сказать: «Пистолет заряжен, осторожнее». И в этой возне первый выстрел он получил в область паха. Вы в курсе, что ему удалили одно яичко? Спросите любого мужчину: если бы ему отстрелили яичко, что бы он сделал этим людям?» – заявил Табагуа.

Но версия адвоката Табагуа расходится с тем, что рассказывают о произошедшем пострадавшие туристы, и тем, что установлено следователями МВД Абхазии, как сообщила Милана Нармания:

«Предварительным следствием установлено, что Пилия Дмитрий Викторович 15 июня 2021 года, примерно в 00:20 часов, находясь в г. Пицунде в ресторане «Апсны», расположенном на территории пансионата «Самшитовая роща», грубо нарушая общественный порядок и проявляя явное неуважение к обществу, затеял ссору с посетителями вышеуказанного ресторана. Из хулиганских побуждений с целью умышленного причинения вреда здоровью, используя имеющееся при себе незаконно приобретенное и хранимое огнестрельное оружие – пистолет, умышленно произвел девять выстрелов, в результате чего нанес огнестрельные ранения двум гражданам Российской Федерации – Филоян Александру Александровичу и Салимгариеву Тимуру Наильевичу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия