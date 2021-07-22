«В законе одна декларация – в отдел кадров, другая – в министерство»

Сегодня на площадке АРСМИРА (Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия) состоялся брифинг представителей инициативной группы за принятие антикоррупционного закона Наиры Амалыиа и Никсона Ажиба. Темой брифинга был процесс заполнения деклараций должностными лицами и депутатами, который, напомним, должен пройти в республике в течение июля.

Наира Амалыиа сказала: «Мы внимательно следим за тем, как новый закон исполняется. Есть у нас непонимание некоторое… Понимаем, что это новшество, но в любом случае мы предлагаем, даже требуем от буквы закона не отходить».

Далее она зачитала коллективное обращение инициативной группы, иногда отрываясь от текста для дополнений и уточнений:

«Закон о декларировании имущества и доходов должностными лицами и депутатами гласит: должностное лицо обязано – по закону – сдать декларацию в отдел кадров, а также в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования. Эту декларацию МНС должно принять, сохранить у себя, а потом публиковать по разделам: кабмин, администрация президента, районные администрации и так далее. Согласно закону, именно такая процедура. Налоговая сейчас разрабатывает программное обеспечение для отделов кадров по заполнению деклараций чиновниками. Это все замечательно. Мы желаем МНС успехов. Но это не так, как прописано в законе. В законе одна декларация – в отдел кадров, другая, копия, – в МНС. МНС «вбивает» данные в электронную версию и выставляет на сайте. Изменения этой процедуры, принятые МНС, могут и улучшить процедуру, а могут и оставить лазейку для тех, кто не подал декларацию, кивает на отдел кадров: дескать, это их вина. Ну, как обычно бывает в нашей стране. Вот здесь у нас опасение… Мы предлагаем также свою помощь Министерству по налогам и сборам – добровольцами, бесплатную помощь. Мы готовы поработать на государство для пресечения коррупции. Десятки людей из нашего движения изъявили такие желание и готовность. Среди них юристы, айтишники, экономисты, бывшие сотрудники прокуратуры, МВД, офицеры запаса Минобороны. Мы готовы оказать всяческую помощь МНС в первую очередь».

В ходе выступления Наира Амалыиа подчеркнула:

«Закон обязывает чиновника сдать декларацию по налогам и сборам. И это точка. Не сдавший не имеет никакого права находиться в кабинете (который сейчас занимает) после 1 августа. Таких людей абсолютно законно нельзя допускать до закона и денег: они отказались отчитаться по закону о своих доходах и активах. Также нас удивляет молчание президента, премьера и многих других руководителей. Ни один из них ни на одном совещании ни разу не сказал своим сотрудникам о необходимости заполнения декларации и сдачи ее до 1 августа. Во всяком случае, мы не слышали в средствах массовой информации, что совещание по декларированию президент или премьер провели. Руководство страны не должно допустить массового саботажа выполнения закона. Нельзя допустить, чтобы сотни чиновников не заполняли бланки деклараций. Ответственность за исполнение закона лежит на исполнительной власти. Власти могут проконтролировать процесс заполнения деклараций чиновниками, то есть раздать им декларации, потом собрать их заполненными и опубликовать их на сайте. Если этого не случится, то такая власть никаких антикоррупционных мер не сможет предпринимать на практике. Также удивляет молчание СМИ. Вместо того чтобы разъяснять, что надо делать чиновникам и их семьям, – полная тишина на государственных каналах. Надеемся, что это неумышленное замалчивание».

В ответ на вопрос, сколько волонтеров готова направить инициативная группа в помощь министерству, Амалыиа сказала:

«Это впервые происходит в нашей стране, и мы понимаем, что будут неразбериха, трудности. Поэтому мы решили человек десять, двадцать, может быть, им понадобится больше, но мы готовы помочь налоговой».

Есть ли какая-то неофициальная информация о том, кто уже сдал декларации? Наира Амалыиа ответила:

«Мы знаем, что Нацбанк полностью заполнил декларации. Мы в курсе также, что Контрольная палата готова сотрудничать, то есть они тоже заполнили декларации. Есть организации, которые полностью уже готовы, но принять налоговая пока не в состоянии, потому что сама программа пока не готова. То есть компьютерная программа должна была быть готова к 20-му числу, но мы пока не слышали о том, что программа работает».

Всего, по словам Амалыиа, в Абхазии должно быть заполнено около десяти тысяч деклараций.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия