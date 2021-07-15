Джансух Нанба: «С 1 августа должна быть информация на сайте»

«Эхо Кавказа» не раз в последние годы обращалось к теме борьбы многочисленной инициативной группы в Абхазии за принятие закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами». Это была настоящая эпопея, в ходе которой происходили и акции протеста у парламента с установкой палаток, и голодовки на площади, и срыв принятия закона в окончательном чтении из-за уклонения части парламентариев от голосования, и повторная процедура принятия того же законопроекта…

Как известно, поправки к закону, позволяющие ему действовать, были приняты в окончательном чтении 9 июня и подписаны президентом республики Асланом Бжания 15 июня. 1 июля, закон вступил в действие, а к 1 августа все декларанты должны предоставить госструктурам и обществу необходимые сведения.

24 июня в конференц-зале сухумского отеля «Атриум-Виктория» состоялась «встреча победителей» – так можно назвать, судя по царившей на ней атмосфере, встречу упомянутой инициативной группы с министром по налогам и сборам Абхазии (министерство осуществляет сбор деклараций) Джансухом Нанба и общественностью.

Сегодня, в день, который называют «макушкой лета», была пройдена как раз половина месячного срока, отведенного на этот сбор. Первоначально, кстати, мыслилось, что он будет больше, но затягивание процедуры принятия законопроекта в парламенте его сократило. А с другой стороны, как говорят члены инициативной группы, если чиновнику нечего скрывать, много ли времени надо для заполнения декларации?

А на днях в фейсбучной ленте попался странный пост. Его автор, выступающий, как мне сказали, под ником, обвинил вдруг всех поголовно журналистов Абхазии, что они перестали писать на данную тему, и высказал предположение, что те оказались запуганы коррумпированными чиновниками, скрывающими свои доходы, расходы и имущество. Судя по всему, это тот случай, когда эмоциональность интернет-пользователя обратно пропорциональна его информированности. Обменявшись мнениями об этом посте с активистом инициативной группы Астамуром Какалия, мы посмеялись: ведь до 1 августа, когда заканчивается срок подачи деклараций, никого нельзя уличить и обвинить в том, что он саботирует данную процедуру.

Вместе с тем этот возмутившийся, в данном случае – не по делу, пользователь подтвердил своим постом, что многие в абхазском обществе привыкли активно следить за освещением этой темы в СМИ, и кое-кто, не очень осведомленный, не понял причин наступившей здесь паузы.

«Эхо Кавказа» и так собиралось поинтересоваться у Джансуха Нанба тем, как идет процесс подачи деклараций. Вот что он сегодня рассказал:

«Сам закон так описывает всю процедуру: декларант на бумажном носителе заполняет декларацию и сдает в отдел кадров организации, где работает. Далее: мы сейчас занимаемся разработкой программного продукта, который позволит отделам кадров принятые и проверенные декларации вносить в нашу электронную базу, на сайт министерства. Мы будем проверять внесенные данные и опубликовывать их на сайте. Нам на бумаге присылать не будут, мы получаем их в электронном виде от отделов кадров соответствующих организаций.

– А на сайте это уже после 1 августа будет выложено?

– Да, да. Закон устанавливает у нас, что до 1 августа декларации должны все сдать. Если, как говорится, никаких форс-мажорных обстоятельств у нас не будет и все технически будет работать исправно, уже с 1 августа должна быть информация на сайте.

– Какие-то предварительные данные у вас есть? Насколько активно идет эта подача и можно ли кого-то назвать, кто уже подал?

– Возможно, кто-то и подал. Но такой информации у нас пока нет, потому что они подают в свои отделы кадров. Со своей стороны, могу в то же время сказать, что очень активно руководители, по крайней мере, бюджетных организаций, органов власти звонят, спрашивают, когда возникают технические вопросы. Мы, хоть и не обладаем полномочиями по толкованию закона или по разработке подзаконных актов, но в рамках, как говорится, логического понимания, читая закон, определяемся с тем, как заполняются те или иные формы декларации».

Сейчас декларанты должны уложиться в месячный срок. Ну, а как будет в дальнейшем? Нанба пояснил:

«Ну, со временем проблем не будет. В том плане, что сейчас это происходит впервые, закон только вступил в действие, и все происходит экстренно, будет чуть тяжело. А в дальнейшем у декларантов будет достаточно много времени, чтобы все спокойно, не торопясь заполнить, и чтобы отделы кадров могли проверить. Главное, что процесс запущен, и думаю, результат будет.

– И это каждый год будет повторяться?

– Да, конечно. Согласно закону, каждый год к 1 августа все категории декларантов… декларанты и члены их семей будут сдавать декларации».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия