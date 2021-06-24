Астамур Какалия: «Мы саботажа не допустим»

Сегодня в Сухуме, в конференц-зале отеля «Атриум-Виктория» состоялась встреча министра по налогам и сборам Абхазии Джансуха Нанба с инициативной группой по принятию закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами», а также с общественностью.

Как известно, поправки к закону, позволяющие ему действовать, были приняты в окончательном чтении 9 июня и подписаны президентом республики Асланом Бжания 15 июня. Через шесть дней, 1 июля, закон вступает в действие, а 1 августа все декларанты должны предоставить госструктурам и обществу необходимые сведения.

Активист названной группы Астамур Какалия, открывая встречу, сказал:

«Я думаю, самое тяжелое уже позади. Мы хотели бы поблагодарить депутатов парламента и президента за принятие закона. Мы хотели бы, конечно, поблагодарить тысячи граждан, которые выступали на разных площадках, устраивали разные мероприятия и добились того, что дело сдвинулось с мертвой точки».

Другой активист группы Юрий Зарандия продолжил:

«Нас собрала идея справедливости. Эта идея пронизала все общество. Сейчас мы провозглашаем такую идею – поставить исполнение закона под общественный контроль. Обязательно периодически, систематически, по необходимости будем собирать аудитории, где обсуждать проблемы, которые будут тормозить исполнение закона, или, если кто-то надумает саботировать, мы будем также соответственно реагировать очень быстро и оперативно. Мы требуем опубликования полного текста закона в газете «Республика Абхазия». Принятие нашего закона вызвало большой резонанс не только в Абхазии, но и в абхазских диаспорах в России и Турции. В Южной Осетии рассматривают варианты принятия такого закона, поскольку для них он тоже злободневный».

Министр по налогам и сборам Республики Абхазия Джансух Нанба в своем выступлении отметил, что ранее декларации заполнялись только кандидатами на высшие государственные должности и в судьи, и опыта по работе с таким большим количеством деклараций в республике нет.

«Для меня очень интересно было прийти сюда, послушать, какие мнения существуют, каковы прогнозы и вообще, насколько значим для нашего государства этот закон. Для нас, как представителей Министерства по налогам и сборам, центрального органа государственного управления, в которое будет стекаться вся информация, декларируемая должностными лицами и депутатами, является абсолютным приоритетом четкое выполнение закона. Могу проинформировать, что, несмотря на сжатые сроки вступления закона в силу, мы провели ряд совещаний, где детально разложили все вопросы, с которыми столкнемся в процессе реализации закона. На сегодня уже составлены технические задания и разосланы разработчикам, чтобы у нас была возможность автоматизированного процесса реализации закона. Это значит, что мы создадим возможность всем отделам кадров, которые уполномочены раздавать и собирать декларации, заполнять в соответствующей программе информацию, которую они собирают. Эта информация будет в электронном виде поступать в министерство, обрабатываться и попадать на сайт. Принятый закон наделяет полномочиями и обязательствами отделы кадров, и важно, чтобы руководители кадровых отделов понимали всю возложенную на них ответственность и собирали информацию, отражающую действительность».

Астамур Какалия добавил к сказанному министром:

«Мы саботажа не допустим. Любой человек, не сдавший декларацию к 1 августа, да и тот же кадровик, не обеспечивший это… Мы составим их списки, не подавших декларации, и будем требовать у президента, премьера и парламента удаления этих людей с госслужбы. Если они проволочки будут использовать, чтобы затянуть эту тему, то получат встречное народное негодование».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия