Тимур Гулия: «Пока мы не увидим конкретные проекты, я буду считать это авантюрой»

Абхазская оппозиция отнеслась с недоверием к плану оптимизации энергетической отрасли, который был разработан в рамках Межправительственной российско-абхазской комиссии и в соответствии с программой гармонизации законодательства России и Абхазии. Лидер ветеранской общественной организации «АРУАА» Тимур Гулия прокомментировал представленную на брифинге министром экономики программу и заявил, что, пока не увидит конкретные проекты, будет считать этот план очередной авантюрой.

Вчера на брифинге вице-премьер и министр экономики Абхазии Кристина Озган рассказала о плане оптимизации энергетической отрасли, согласованном в рамках Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, а также между Министерством экономики Абхазии и российскими министерствами экономического развития и энергетики.

План включает в себя разработку нормативов потребления электроэнергии и обоснованного тарифа, который планируется внедрить в течение ближайших пяти лет. С 2022 года правительство начнет менять тарифную политику. Озган сообщила, что норматив потребления уже разработан и направлен на согласование в уполномоченные органы Российской Федерации.

Оптимизация должна решить и проблему собираемости платежей за электроэнергию, по словам министра экономики, сумма задолженности составляет более двух миллиардов рублей. Для этого в рамках согласованной с Россией программой в 2022 году будет реализовываться «пилотный» проект по установке приборов учета при использовании нового тарифа. Этот процесс начнется с установки 10-15 тысяч приборов учета в Сухуме и впоследствии будет распространен на другие регионы Абхазии.

Кристина Озган проинформировала, что восстановление электросетевой инфраструктуры Абхазии будет осуществляться в рамках Программы гармонизации и за счет привлечения инвестиций российских компаний. Восстановление и реновацию объектов электросетевой инфраструктуры планируется осуществлять за счет средств Инвестиционной программы, рассчитанной на пять лет, с объемом финансирования около 5 млрд рублей.

Оптимизация подразумевает легализацию подключения к энергосетям оборудования для майнинга и установку приборов коммерческого учета с отсрочкой оплаты по утвержденному тарифу. Правительство планирует организовать поставки электроэнергии из Российской Федерации для нужд абхазских майнеров и создать точки размещения оборудования для добычи криптовалюты. Этот вопрос согласовывался с российскими специалистами, сказала Озган, и Абхазии уже направлен соответствующий договор из России, который Минэк будет прорабатывать. Она считает, что в этом вопросе главное – определиться с тарифом. В разные годы он варьировал от 2,7 рублей за киловатт/час до 3,6 рублей.

Министр экономики привела статистику по перетоку электроэнергии из Российской Федерации при возникновении дефицита. Так, в 2019 году Абхазия получила в рамках перетока из России около 70 млн киловатт/ часов, он был оплачен из средств Инвестиционной программы финансовой помощи от Российской Федерации и составил 190 млн рублей. В 2020 году получено из России было также около 70 млн киловатт/часов и за счет Инвестпрограммы была погашена задолженность в размере 162 млн рублей.

Совершенно иная картина вдруг возникла в 2021 году после легализации правительством деятельности по добыче криптовалюты. И хотя Кристина Озган долго поясняла в ходе брифинга, что правительство не легализовывало майнинг, а только пыталось упорядочить деятельность майнеров, факт остается фактом: с января по май 2021 года Абхазия получила по перетоку из Российской Федерации около 1 млрд киловатт/часов электроэнергии, счет на поставку этого объема электроэнергии, по словам Озган, не предъявлен.

План оптимизации энергетической отрасли прокомментировал председатель республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «АРУАА» Тимур Гулия. Он напомнил, что в то время, когда решался вопрос легализации майнинга в Абхазии, актив «АРУАА» неоднократно предупреждал, что это может обернуться энергетическим кризисом:

«Мы неоднократно говорили в своих заявлениях и выступлениях о том, что это поспешное и ошибочное решение правительства по легализации деятельности по добыче криптовалют. В том числе, и на съезде «АРУАА» мы предупреждали власть о том, что данная деятельность приведет к неконтролируемым процессам, а именно, к энергокризису и многочисленным авариям в энергосистеме. Что касается организации площадки для майнеров, то возникает вопрос: «Кто эти люди или фирмы? По каким критериям будут отбираться майнеры? Кто эти избранные?» Поэтому, пока мы не увидим конкретные проекты, я буду считать это очередной авантюрой. Власть недоговаривает, на мой взгляд, потому что нет программы, нет проекта, нет условий».

Тимур Гулия критически оценил стремление правительства поднять тарифы на электроэнергию, он считает, что это чревато социальным взрывом:

«По поводу повышения тарифов. Для начала Министерству экономики стоит объяснить, что такое обоснованный тариф. Я говорил на брифинге «АРУАА» и сейчас скажу, что до повышения тарифов сначала необходимо увеличить дисциплину собираемости платежей по действующему тарифу. После чего рекомендую Министерству экономики разработать комплексный план развития энергетики нашей страны в рамках действующего закона об электроэнергетике. Меняя тарифную политику, нужно учитывать тот фактор, что цены на топливо выросли, вместе с тем растут цены на различные товары и услуги, а заработная плата остается прежней. Это приведет к социальному кризису. По поводу инвестиций, кто эти инвесторы и на каких условиях будут инвестировать российские компании в нашу энергосистему? О какой программе гармонизации идет речь? Почему я так говорю и почему у меня большие сомнения, потому что мы еще не забыли, и наша страна до сих пор выплачивает тот «знаменитый» железнодорожный кредит в размере более трех миллиардов рублей…»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия