Экономический рост совпал с пандемическим

В правительстве Грузии c воодушевлением восприняли новый прогноз Международного валютного фонда, который более чем в два раза повысил свою оценку роста грузинского ВВП – до 7,7%. Однако оптимистичную картину омрачает динамика пандемии - более 2600 инфицированных только за последний день. Власть в очередной раз вынуждена выбирать между здоровьем граждан и экономикой.

В правительстве осознают, что взрывной рост заболеваемости может замедлить или вовсе остановить восстановление экономики. Выступая сегодня на заседании правительства, премьер-министр Ираклий Гарибашвили говорил и об этом:

«Мы в первую очередь руководствовались интересами людей, снимая ограничения. Это принесло плоды в виде беспрецедентного оживления экономики. По предварительной информации, и в июне рост ВВП составит 15-18%, а это означает 12-процентный рост за первое полугодие по сравнению с прошлым годом. Это позволит дополнительно мобилизовать в бюджет более миллиарда лари».

Далее премьер поделился своими впечатлениями от батумского бульвара, в кафе и ресторанах которого яблоку негде упасть. Все это свидетельствует об оживлении туризма, заключил премьер. Далее он призвал граждан к повсеместной вакцинации как обязательного условия поддержания заданного темпа развития.

«Вакцинация – прежде всего, защита жизни и здоровья наших граждан, с другой стороны, не менее важно сохранение экономики. Наша страна больше не выдерживает закрытия, так как люди потеряют работу и сложится невыносимая ситуация. В этом случае Грузии придется взять на себя дополнительные долги, это ляжет бременем на наших граждан. Мы располагаем ресурсами для максимально быстрой вакцинации, и примерно через 2-3 месяца мы сможем привить полтора миллиона граждан. Это наша задача», – сказал Ираклий Гарибашвили.

Как и в прежние годы, основным локомотивом экономики власти считают туризм. В июне доходы Грузии от международных визитеров составили более 120 миллионов долларов. Впрочем, динамика пандемии такова, что правительство Израиля внесло Грузию в список стран, по прибытии из которых необходим карантин. Таким образом, государство, из которого в июне прибыло максимальное количество туристов, оказалась с этой точки зрения для Грузии практически бесперспективным.

По признанию министра экономики Натии Турнава, удар получился чувствительным:

«Очень важно спасти туристический сезон, чтобы сохранить экономический рост. Израиль – болезненная тема, но остаются страны, из которых продолжают приезжать туристы. Думаю, с помощью вакцинации мы сломаем негативную динамику роста заболеваний. Вакцинация – единственный способ сохранить летний сезон на нормальном уровне».

Впрочем, по словам главы ассоциации туроператоров Ии Табагари, Грузия может оказаться закрытой и для европейского направления, но по причине отнюдь не эпидемиологической.

«С европейского направления дополнительным фактором отмены броней стали проблемы с безопасностью, о которой заговорили в Европе после событий 5 июля. Нас могут скоро вернуть в «зеленый» список, но что делать с имиджем? Ситуация с вирусом в Турции намного хуже, но один миллион человек посетил их морские курорты, потому что у них не было беспорядков», – пояснила Ия Табагари.

Судя по сегодняшней реакции властей, пока введение ограничений не рассматривается – ставка сделана на массовую вакцинацию. Замминистра экономики Мариам Квривишвили напомнила, что обновление списков «безопасных» стран происходит каждые две недели.

«Мы можем еще попасть в список «зеленых» стран», – обнадежила чиновник. Что касается проблем с безопасностью, власти предпочитают о ней не упоминать.