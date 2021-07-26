Наш ответ локдауну, или Выборы с риском для жизни

Власти Грузии не намерены объявлять локдаун или ограничивать экономическую активность. Страна пойдет путем управления эпидемией, так как на запреты не осталось ресурсов, заявил сегодня глава кабмина Ираклий Гарибашвили. Между тем, учитывая нынешние темпы вакцинации, неясно, что предпримут власти, если уровень заболеваемости перешагнет критическую черту.

Поздней прошлогодней осенью, когда число выявленных случаев заболевания превысило 4% по отношению к количеству проведенных тестов, власти немедленно задействовали систему ограничений, благодаря которым через месяц пандемия пошла на спад.

Сейчас уже около двух недель это соотношение превышает 6%, однако власти даже слышать не хотят об ограничениях. По словам премьер-министра Гарибашвили, в правительстве сделали ставку на быстрое развитие экономики и не собираются идти на компромисс даже ради снижения динамики инфицирования. В отличие от осени, правительству есть что предложить взамен запретов, заявил премьер в ходе заседания кабмина:

«В последнее время много разговоров о новом закрытии экономики. Но мы выбрали другой путь. Это путь эффективного управления пандемией. Наша страна не выдержит нового закрытия, ограничения не будут оправданы, очередной локдаун вынудит правительство взять долг в размере нескольких миллиардов долларов, выплачивать который придется гражданам».

Министр экономики Натия Турнава также считает, что отказ от ограничений позволит Грузии не занимать средства за рубежом, целиком полагаясь на внутренние ресурсы:

«Во время пандемии страна взяла на себя большие долги из-за неблагоприятной ситуации. Сейчас мы практически находимся на пределе фискальных возможностей, больше долгов бюджет не осилит, и я не вижу в них надобности, когда у нас в стране два миллиона доз вакцины. Призываю всех осознанно подойти к вопросу и пройти вакцинацию».

По словам эксперта сферы здравоохранения Мераба Ломия, проработавшего 12 лет в Великобритании, в действиях властей угадывается политический подтекст, так как ограничения неминуемо натолкнутся на противодействие бизнеса и связанного с ним населения, что вынуждает власти отсрочить решение хотя бы до муниципальных выборов:

«С сегодняшними темпами вакцинации (4 тысячи в день) уйдет полтора года, прежде чем мы полностью привьем 60% населения. Мы получим катастрофу без ограничений – до 5 тысяч случаев в день. Необязательно вводить полный локдаун, достаточно ограничить передвижение в ночные часы и частично ограничить работу общепита, в противном случае система здравоохранения не справится с наплывом больных. Так что единственная логическая причина возвращения частичных ограничений кроется в нежелании терять голоса на выборах, даже в счет роста смертности».

Однако после выборов, по мнению специалиста, мнение власти может измениться:

«После выборов они, наверное, ограничения введут, как это было в прошлом году на фоне резкого всплеска заболеваемости и смертей. И эти смерти на совести правящих элит. Политика в Грузии всегда находилась выше морали, и убежден: любая власть на их месте поступила бы точно так же».

Между тем из шести тысяч выделенных для больных COVID-19 коек в стране свободными остаются 800 единиц, и не совсем ясно, как поступят власти при сохранении нынешней динамики роста инфицированных – более двух тысяч случаев в день.