«Аидгылара» vs. «Айтайра». Дискуссия о политической филантропии

Абхазскую внутреннюю политику весь текущий век определяет противостояние двух лагерей партий и общественных организаций, которые в первоначальном виде сформировались еще на рубеже веков. Сохраняется оно и сейчас, но в этом году определенную если не запутанность, то, скажем так, усложненность в это привычное противостояние внесли действия общественной организации «Аидгылара» («Единение») во главе с бывшим сухумским мэром Каном Кварчия. Начав прошлой осенью как, пожалуй, наиболее дерзкий полемист с исполнительной властью, «Аидгылара» в марте текущего года резко сменила курс и выступила инициатором т.н. политической амнистии в республике, а 8 июля – подписания совместного обращения к президенту о конструктивном диалоге 15 партий и ОО, среди которых были как провластные, так и оппозиционные, позитивно воспринятого вскоре главой государства.

Наблюдатели, впрочем, не могли не обратить внимания, что среди подписантов обращения нет руководителей четверки оппозиционных сил, своим общим лидером признавших прошлой осенью Адгура Ардзинба, а также председателя провластной партии «Айтайра» («Возрождение») Леонида Лакербая. Комментируя этот факт «Эху Кавказа», абхазский эксперт Тенгиз Джопуа высказал тогда мысль, что «Айтайра» не присоединится к коалиции подписавших обращение «исключительно из-за того, что там участвует «Аидгылара» в лице Кана Кварчия».

И вот на днях в большом интервью Абхазскому телевидению Леонид Лакербая подтвердил это предположение. Но начался разговор с подписанного недавно лидерами 12 провластных партий и общественных организаций соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Председатель «Айтайра», который тоже подписал это соглашение, сказал:

«Ну, это то, что надо было сделать давно, на мой взгляд. Дело в том, что это партии и организации, которые поддержали в свое время выдвижение Аслана Георгиевича Бжания кандидатом в президенты, во многом сделали так, чтобы была одержана эта победа, и несут определенным образом ответственность за те действия, которые предпринимает власть во главе с президентом Асланом Бжания. На мой взгляд, нормальный процесс. Думаю, раньше надо было все это делать. Ну, произошло – и слава богу. Я очень рад, что депутат парламента Рауль Лолуа возглавит этот союз».

Лакербая был задан вопрос, почему не осуществилось анонсированное ранее подписание соглашение между двумя провластными политическими партиями – «Амцахара» и «Айтайра». Ветеран абхазской политики ответил, что тут «чуточку сложнее»:

«Кому-то показалось, что это в противовес получится вот тому союзу партий и организаций, о котором мы сейчас говорили. Но у нас была анонсирована другая позиция: здесь, в союзе, решают руководители, а мы говорили о сотрудничестве на уровне политсоветов. И у нас, и у «Амцахара» как минимум тридцать человек в политсоветах, это уже… И есть много вопросов, когда мнение не только руководителей важно, а чтобы обоюдная договоренность на уровне политсоветов была… Мы на своем политсовете одобрили это решение. Дальше вопрос остановился, сейчас мяч, так сказать, на поле наших друзей из «Амцахара». В подтексте там шла такая вещь: в обществе муссируется и кое-кем поддерживается байка, так скажем, что есть очень серьезные разногласия между президентом и премьером, а «Амцахара» – это пропрезидентская партия, а «Айтайра» – пропремьерская. Мы хотели погасить все это вот таким образом, открытым взаимодействием, открытым обсуждением тех проблем, которые есть, рекомендациями власти. И постараться сделать так, чтобы все было на пользу развитию нашей страны. Я и сегодня сторонник этой идеи, мы от нее не отказываемся».

Тут надо напомнить, что действующая властная команда добилась победы на выборах в марте прошлого года в результате, можно сказать, тройственного союза партий «Амцахара» и «Единой Абхазии», которые объединились раньше, после чего в решающий момент к ним присоединилась и «Айтайра», которая поддерживает премьер-министра Александра Анкваба. И у этой триады, полагают наблюдатели, просто нет другого выхода, кроме как дружить против оппозиционного блока. А еще – различными способами и мерами стараться нейтрализовать и даже постараться перетянуть на свою сторону потенциальных оппозиционеров. Но вот тут обнаруживаются различия в подходах. Многие помнят, как, выиграв в 2011 году президентские выборы, Александр Анкваб не захотел оставлять в своей команде некоторых чиновников из команды предыдущего президента Сергея Багапша. Одни в обществе одобрили его принципиальность, другие предрекли, что он пополнит тем самым ряды оппозиции себе…

Разность этих подходов проявилась, судя по всему, и теперь, когда «Айтайра» не захотела присоединяться к инициативе «Аидгылара» во главе с Каном Кварчия. Леонид Лакербая в телеинтервью прямо сказал:

«Ну, наша подпись не стоит изначально, потому что, я вас уверяю, у меня есть свое отношение к руководителю этой организации, и делать из него политического филантропа я бы не стал никоим образом. Это во-первых. Во-вторых, что более важно, на мой взгляд, «Айтайра» не является партией, которая когда-либо участвовала в каких-либо переворотах. Кое-кто подзабыл, а я напомню, что восемнадцать лет назад, в 2003 году, была первая попытка отправки в отставку тогдашнего руководителя Владислава Ардзинба, и именно «Айтайра» стала той силой, которая воспротивилась неконституционному развитию событий».

Это не могло не задеть лидера «Аидгылара» и его команду, и вскоре появилась интернет-публикация под заголовком: «Ответ РОО «Аидгылара» политическому «филантропу» Леониду Лакербая». Вот несколько фрагментов из нее:

«О том, что в стране нет политических заключенных, нам хорошо известно. Речь идет исключительно о действиях. Давая оценку нашей инициативе, необходимо как минимум с ней ознакомиться. В конце концов, оппозиционная организация с подобной инициативой обратилась в первый раз… Мы не хотим больше жить в системе упреков, не втягивайте нас в это.

Теперь о лидере нашей организации – Кане Кварчия. Вы можете сомневаться в том, что он «политический филантроп», но оспорить сам факт выдвинутой РОО «Аидгылара» инициативы, направленной на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране, вы объективно не сможете. Мы взяли на себя ответственность и сделаем все от нас зависящее для ее успешной реализации. Ни вы, Леонид Иванович, ни кто-либо из ваших единомышленников не сможете нас остановить. Нам просто надоело жить в существующей реальности политического противостояния и, как следствие, перманентных политических кризисов… Пора уже осознать, что в политику пришли новые поколения, готовые менять существующие правила политической борьбы, и никто не сможет остановить стремление жить в здоровом обществе».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия