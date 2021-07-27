Президент РСЕ/РС встретился с премьер-министром Грузии

Те, кто финансировал и руководил жестокими нападениями на грузинских журналистов, должны быть привлечены к ответственности, об этом президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявил на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«Нападения на журналистов в Грузии абсолютно недопустимы и вызывают беспокойство», – пишет Флай в соцсети Twitter по итогам встречи.

«Я призвал правительство обеспечить защиту средств массовой информации, являющихся ключевой опорой демократии, во время освещения предстоящих выборов. РСЕ/РС, грузинская служба Радио Свобода стремятся предоставлять грузинскому народу объективные новости и информацию в этот важный момент», – отмечает Флай.

Президент РСЕ/РС встретился в Тбилиси и с журналистами, пострадавшими 5 июля, в том числе представителями грузинской службы Радио Свобода.

«Многие журналисты здесь опасаются, что это может стать нормой в Грузии», – добавил Флай.