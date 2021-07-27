Мощный грозовой фронт в Абхазии привел к затоплениям

После полуторачасовых споров депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли повестку дня заседания сессии.

Как пишет «Апсныпресс», первоначально анонсировались к рассмотрению два вопроса, касающихся экстренных, неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также обращения к Аслану Бжания «в связи с кризисом в энергетической отрасли, носящем негативный характер для общества и государства».

Группа депутатов предложила альтернативный вариант проекта постановления о неотложных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Озвучил это предложение депутат Лаша Ашуба. Он также предложил принять обращение парламента к Совету Федерации и Государственной Думе РФ с просьбой о содействии в вакцинации населения Абхазии.

Полемика развернулась вокруг включения в повестку вопроса, касающегося положения дел в энергетической отрасли. Депутат Батал Табагуа призвал коллег ограничиться рассмотрением ситуации, связанной с эпидемиологической обстановкой.

«Некоторые депутаты сказали, что без других вопросов, вопрос ковида им не интересен. Я расследованием сейчас заниматься не собираюсь. Я пришёл на заседание сессии, чтобы рассмотреть вопрос, касающийся мер по предотвращению распространения коронавируса. Вопрос ковида я поддерживаю, а все остальное нет», – отметил он.

По мнению части депутатов, в том числе Гарри Кокая и Михаила Сангулия, меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции связаны и с вопросом стабильного обеспечения электричеством тех медучреждений, где систематически выходят из строя аппараты компьютерной томографии и рентгена, где без электричества невозможна работа аппаратов ИВЛ и прочее.

Спикер парламента Валерий Кварчия обвинил Табагуа в том, что он и еще несколько депутатов намеренно срывают проведение заседаний сессии. Как пишут СМИ, вопрос о ситуации в энергетике в повестке остался.

Сегодня же депутат Валерий Агрба предложил перенести парламентские каникулы на март 2022 года – в связи с тем, что ситуация в Абхазии сложная, могут понадобиться решения парламента и созыв внеочередной сессии.

«Парламент заканчивает свои полномочия в 2022 году. Многие присутствующие здесь депутаты планируют проводить свои избирательные кампании по выборам в седьмой созыв. Этот отпуск можно будет использовать к этому времени для выдвижения в новый созыв», – сказал Агрба, но его предложение не набрало достаточного количества голосов для включения в повестку дня.