Ираклий Гарибашвили во внешнем долгу не остался

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия в этом году не брала в долг за рубежом «ни тетри». Это вызвало недоумение в экспертной среде, так как только в этом году обязательства Грузии возросли на несколько миллиардов лари.

По утверждению премьера, правительство в этом году не одолжило за рубежом ни одного тетри. Более того, по словам Ираклия Гарибашвили, за счет высоких темпов экономического роста Минфину удалось увеличить доходы нынешнего бюджета более чем на один миллиард лари. Об этом премьер-министр заявил 26 июля перед началом заседания правительства.

Заявление Гарибашвили в экспертной среде приняли с недоумением. Общеизвестно, что принятый на днях скорректированный бюджет на 2021 год предусматривает увеличение внешнего долга более чем на пять миллиардов лари. Более того, в отчете об исполнении бюджета за шесть месяцев, опубликованном Минфином, черным по белому указано, что увеличение долговых обязательств за полугодие составило 3,53 миллиарда лари.

В оппозиции предложили премьеру извиниться. Член политсовета «Нацдвижения» Роман Гоциридзе призвал премьера не вводить в заблуждение общественность:

«Совсем недавно, 25 июня, парламент ратифицировал два внешних кредита. Оба на преодоление последствий пандемии коронавируса. До конца года предполагается занять дополнительно пять миллиардов лари, и премьер-министр говорит, что в этом году он не занимал ни тетри. Никаких объяснений, никаких извинений за эту ошибку или заведомую ложь мы не услышали. Либо он некомпетентный, либо лжец».

Разъяснения по этому вопросу пришлось давать министру экономики Натии Турнава. По ее заверению, в бюджете нынешнего года отображены прошлогодние заимствования.

«Есть долгосрочные обязательства, в рамках которых определенные суммы переводятся и в этом году, но новые соглашения не были подписаны в этом году по простой причине - из-за пандемии страна взяла на себя и так слишком много обязательств к неблагоприятной ситуации в прошлом году. Многие страны мира брали долги, то же произошло и в Грузии. К нам поступило достаточное количество вакцин, и нам в этом году необязательно брать новые долги», – сказала министр.

По мнению главы правления «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, заявления госчиновников в первую очередь рассчитаны на своих избирателей:

«Немыслимо, чтобы премьер не был осведомлен о росте внешних задолженностей. Такая примитивная ложь легко опровержима. Кроме вышеупомянутых бюджетных обязательств, в апреле правительство реструктурировало старый долг объемом 500 миллионов долларов, а затем летом Агентство развития Франции выделило кредит объемом 483 миллиона евро. Если же власти не считают долгом внешние обязательства, которые не идут на покрытие дефицита бюджета, то тогда им можно только посочувствовать. Все же думаю, что данное заявление адресовано тому сегменту избирателей, которые по старинке демонизируют любой долг государства, но принесет ли это очки правящей команде? Вряд ли».

Напомним, в этом году общая сумма государственного долга составила рекордные 32 миллиарда лари, что соответствует 54 процентам от ВВП Грузии.